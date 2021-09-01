Норвегия - Нидерланды. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 на 01.09.2021

Отбор на Чемпионат Мира-2022

Группа G, четвертый тур

1 сентября, 21:45. "Уллевол" Осло

Главный арбитр: Симон Марчиняк (Польша)

Прямая трансляция: Футбол 3

Европейская часть квалификации на Чемпионат Мира-2022 возвращается, а в группе G встретятся два претендента на первые два места. Молодая Норвегия хочет впервые за 24 года попасть на Мундиаль, а Нидерландам нужно реабилитироваться после провального плей-офф Евро-2020. Чьи же амбиции будут выше?

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Норвегия

Подопечные Столе Стольбакена в стартовых трех турах отбора обыграли двух соперников, которых нужно было побеждать, однако разгромно уступили прямым конкурентам туркам. В том мартовском матче в Малаге номинальным гостям (сборной Турции) удавалось все, а реализация была на высшем уровне. Свою весомую лепту в то результат внес случай: голкипер Ярстейн сыграл в первых двух голах далеко не лучшим образом. В Холанда и компании в завершающей стадии атаки ничего не удавалось, поэтому норвежцы просто доводили матч до позорных 0:3.

Такой результат - больше, чем исключение из правил. Норвегия в последний раз крупно проигрывала еще в 2017 году. Тогда Германия в отборе на ЧМ-2018 разгромила неопытных норвежцев 6:0. С тех пор поменялся тренер, сформировался костяк команды. Теперь же их поединки против высоких по классовому подбору исполнителей не выглядят такими очевидными. Коллектив Стольбакена показывает зубы и грызется до последнего, если результат все еще можно перевернуть в свою пользу.

Кадры хозяев

Основными звездами норвежцев есть два молодых таланта: форвард "Боруссии Д" Эрлинг Холанд и полузащитник лондонского "Арсенала" Мартин Едегор. Правда, в первых трех матчах квалификации на их счету не было результативных действий, однако они все равно очень сильно влияют на команду, в том числе и психологически. Отметим, что Едегор - капитан норвежцев.

Нидерланды

Хорошо знакомая нам сборная по Евро-2020 вскоре может изменить свои краски. Предыдущего тренера Франка де Бура много и со всех сторон критиковали и за схему, и за рисунок игры, и за результаты. Казалось бы, последний пункт уже мог исправиться на континентальном первенстве, однако после великолепного выступления в группе произошел провал в плей-офф против чехов. Как результат - замена наставника на старого-доброго Луи ван Гала, с которым "оранье" становились бронзовыми призерами ЧМ-2014 в Бразилии.

Давненько постоянно перспективные голландцы ничего не выигрывали, а если быть точными, то в их активе лишь одна победа на Чемпионате Европы. И то в далеком 1988 году, когда золотое поколение имени Гуллита, ван Бастена и многих других могло бороться за трофей. На ЧЕ-2016 и ЧМ-2018 Нидерланды вообще не вышли, и теперь даже квалификация на Мундиаль в Катаре будет достижением.

Кадры гостей

В отборе на ЧЕ-2020 Рональд Куман с Франк де Буром слепили костяк команды, который вряд ли Луи ван Гал будет разрушать. На Евро игра строилась через центр поля с Вейналдумом и де Йонгом и через быстрые фланги (Миколенку Дюмфрис снится по сей день), а на острие атаки новичок "Барселоны" Депай.

Последние матчи Норвегии и Нидерландов

Последние пять встреч хозяев

06.06.2021. Норвегия - Греция 1:2 (ТМ)

02.06.2021. Норвегия - Люксембург 1:0 (ТМ)

30.03.2021. Черногория - Норвегия 0:1 (отбор на ЧМ-2022)

27.03.2021. Норвегия - Турция 0:3 (отбор на ЧМ-2022)

24.03.2021. Гибралтар - Норвегия 0:3 (отбор на ЧМ-2022)

Последние пять встреч гостей

27.06.2021. Нидерланды - Чехия 0:2 (Евро-2020)

21.06.2021. Северная Македония - Нидерланды 0:3 (Евро-2020)

17.06.2021. Нидерланды - Австрия 2:0 (Евро-2020)

13.06.2021. Нидерланды - Украина 3:2 (Евро-2020)

06.06.2021. Нидерланды - Грузия 3:0 (ТМ)

Таблица группы G

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Турция 3 2 1 0 10-5 7 2 Нидерланды 3 2 0 1 11-4 6 3 Черногория 3 2 0 1 6-3 6 4 Норвегия 3 2 0 1 4-3 6 5 Латвия 3 0 1 2 4-7 1 6 Гибралтар 3 0 0 3 1-14 0

Личные встречи Норвегии и Нидерландов

Между собой команды противостояли 20 раз. Большинство матчей (17) состоялись еще в прошлом веке. За победами ведут голландцы - 9:5, еще шесть встреч завершились ничейным результатом. Последний раз команды встречались в квалификации на тот же Чемпионат Мира - в 2008 и 2009 году Нидерланды дважды обыграли норвежцев.

Ставки и коэффициенты на матч Норвегия - Нидерланды

Прогноз на матч Норвегия - Нидерланды

Класс гостей выше, да и вообще они - лидеры в этой группе. Правда, все же обе команды проиграли в очных встречах туркам, которые, в свою очередь, расписали мировую с Латвией. Нидерланды по-настоящему сильные у себя дома, что и показало то же Евро - подопечные тогда еще де Бура проиграли в первом же матче в гостях. А в последних девяти поединках не на своем поле "оранье" одержали четыре победы - над Эстонией (4:0), Беларусью (2:1), Польшей (2:1) и Гибралтаром (7:0). Норвегия точно не упадет перед классом соперника, тем более с такими двумя молодыми игроками в атаке перед своими же болельщиками. Прогноз на матч: результативная ничья.