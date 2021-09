Швеция - Испания. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ на 2.09.2021

После стартовых туров у Испании 7 очков, у Швеции - 6. Обе команды идут без поражений и в очной встрече определят, кто более достоин возглавить квинтет.

Совсем недавно команды встречались на Евро, и тогда все завершилось ничьей 0:0 при том, что Испания владела мячом 80% времени. Такого процента на Евро не видели за всю историю турнира. С другой стороны, шведы все равно создали, хоть и не реализовали, два стопроцентных голевых момента. Нечто похожее можем ждать и сегодня.

Шведы в двух стартовых матчах отбора победили Грузию (1:0) и Косово (3:0), но это, конечно, не соперники калибра Испании. Как показал Евро, с грандами скандинавы играют по-другому: закрываются и ждут шансов в редких контратаках.

Луис Энрике - догматик, и будет гнуть свою линию со сверхвысоким контролем мяча. А это значит, что и шведы менять ничего не станут. Единственный нюанс - форма Александра Исака, через которого проходит львиная доля контратак. В последних матчах «Реал Сосьедада» молодой форвард был неубедителен.

Назвать «Тре Крунур» домашней командой язык не поворачивается - за последние три года они в Сольне проигрывали и туркам, и французам, и португальцам. Даже Норвегия и Исландия увозили отсюда ничьи. Другое дело, что никому, кроме «Селессау», очки в Швеции не дались легко. Местная команда умеет зарубиться, а там как повезет. Испания порядком устала после марафона Евро-Олимпиада, и шансы на сенсацию высоки.

Команда Луиса Энрике дошла до полуфинала Евро, чего на Пиренеях ждали лишь самые большие оптимисты. Затем Испания с рядом основных исполнителей в составе добралась до финала ОИ в Токио, что тоже звучит неплохо. Но за все надо платить, и сегодня Педри, Ольмо, Оярсабаль и Пау Торрес не сыграют - им необходим отдых.

