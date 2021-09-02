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Швеция - Испания. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ на 2.09.2021

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Встречаются лидеры группы B

Швеция - Испания. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ на 2.09.2021

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Квалификация на ЧМ-2022. 4-й тур
2 сентября. Сольна. «Френдс Арена»
Швеция 21:45 Испания
Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Футбол 1

После стартовых туров у Испании 7 очков, у Швеции - 6. Обе команды идут без поражений и в очной встрече определят, кто более достоин возглавить квинтет.

Совсем недавно команды встречались на Евро, и тогда все завершилось ничьей 0:0 при том, что Испания владела мячом 80% времени. Такого процента на Евро не видели за всю историю турнира. С другой стороны, шведы все равно создали, хоть и не реализовали, два стопроцентных голевых момента. Нечто похожее можем ждать и сегодня.

Швеция

Шведы в двух стартовых матчах отбора победили Грузию (1:0) и Косово (3:0), но это, конечно, не соперники калибра Испании. Как показал Евро, с грандами скандинавы играют по-другому: закрываются и ждут шансов в редких контратаках.

Луис Энрике - догматик, и будет гнуть свою линию со сверхвысоким контролем мяча. А это значит, что и шведы менять ничего не станут. Единственный нюанс - форма Александра Исака, через которого проходит львиная доля контратак. В последних матчах «Реал Сосьедада» молодой форвард был неубедителен.

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Назвать «Тре Крунур» домашней командой язык не поворачивается - за последние три года они в Сольне проигрывали и туркам, и французам, и португальцам. Даже Норвегия и Исландия увозили отсюда ничьи. Другое дело, что никому, кроме «Селессау», очки в Швеции не дались легко. Местная команда умеет зарубиться, а там как повезет. Испания порядком устала после марафона Евро-Олимпиада, и шансы на сенсацию высоки.

Испания

Команда Луиса Энрике дошла до полуфинала Евро, чего на Пиренеях ждали лишь самые большие оптимисты. Затем Испания с рядом основных исполнителей в составе добралась до финала ОИ в Токио, что тоже звучит неплохо. Но за все надо платить, и сегодня Педри, Ольмо, Оярсабаль и Пау Торрес не сыграют - им необходим отдых.

Без этой четверки Испания точно стала слабее. Ее стиль не поменяется - в конце концов, остался Бускетс в центре, который будет плести все эти кружева. Но вот атакующее звено шведам будет съесть проще.

Испания-то и в оптимальном составе имела большие проблемы с эшелонированными оборонами. Киевский матч, думаем, все помнят. Потом еще были 1:1 с Грецией, вымученные 2:1 с Грузией, 0:0 с теми же шведами на Евро; да и Хорватию со Швейцарией «Фурия Роха» не победила в основное время. Если шведы сами не развалятся и ничего не привезут, гостям не будет легко.

Швеция - Испания: статистика личных встреч

Сухую встречу на Евро мы уже упоминали дважды. До этого команды также встречались в отборе к Евро-2020, и тогда Испания победили дома (3:0), но расписали мировую в Сольне (1:1).

Если копнуть еще глубже, то окажется, что последняя победа шведов над Испанией случилась в 2006 году в рамках отбора к Евро-2008 - 2:0.

Швеция - Испания: последние матчи команд

Последние матчи Швеции

Швеция - Испания. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ на 2.09.2021 - изображение 1

Последние матчи Испании

Швеция - Испания. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ на 2.09.2021 - изображение 2

Турнирное положение команд

Швеция - Испания. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ на 2.09.2021 - изображение 3

Ориентировочные составы

У Испании, как мы уже отмечали, не сыграют Пау Торрес, Микель Оярсабаль, Дани Ольмо и Педри; под вопросом и участие в игре Жерара Морено. У Швеции из заметных потерь лишь Маркус Даниэльсон, отбывающий дисквалификацию за ужасный фол на Артеме Беседине на Евро-2020.

Швеция: Ольсен - Крафт, Линделеф, Эландер, Аугустинссон - Кулушевский, Ольссон, Экдаль, Форсберг - Исак, Квайсон

Испания: де Хеа - Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Лапорт, Альба - Солер, Бускетс, Коке - Льоренте, Мората, Ферран Торрес

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Швеция - Испания: ставки и коэффициенты

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Швеция - Испания: прогноз от UA-Football

Ослабленная Испания на поле очень неудобного соперника, который вдобавок показывает хороший футбол и не имеет кадровых потерь - это повод зарядить на потенциальную сенсацию. Поставим на то, что Швеция не проиграет - ставку 1Х букмекеры предлагают с коэффициентами от 2,0.

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В статье: Швеция Испания Прогнозы
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