Италия - Болгария. Анонс и прогноз матча Kвалификации ЧМ на 2.09.2021

2 сентября. 21:45. Отборочный турнир на Чемпионат Мира-2022. Группа С

Флоренция. "Артемио Франки"

Италия - Болгария

Главный арбитр: Сердар Гозубуюк (Нидерланды)

Как заявил главный тренер сборной Италии Роберто Манчини, победа на Евро ничего не изменяет. "Жизнь продолжается, нужно возвращаться к работе и не отвлекаться". Тем более, что Отборочный турнир на Чемпионат Мира-2022 в разгаре. "Скуадра Адзурра" начала его тремя победами без пропущенных и желает продолжить в том же темпе против слабой Болгарии. Хотя осложнения могут быть. Они были в первом матче в Софии. А теперь, как заявляет опорник Жоржиньо, начинаются новые сложности, поскольку "мы уже не сюрприз", то есть готовиться соперники будут гораздо серьезнее.

Поможет ли более серьезная подготовка болгарам? Они уже давно в кризисе, не только сборная, но и Федерация, весь болгарский футбол. Лигу Наций-2020/21 завершили на последнем месте с двумя очками позади Уэльса, Финляндии и Ирландии, Отбор на Евро-2020 - четвертыми позади Англии, Чехии и Косово. Нынешний Отбор начали 1:3 от Швейцарии и 0:2 от Италии дома, затем добыв 0:0 в Северной Ирландии. Как говорит главный тренер Ясен Петров, главной задачей является омоложение сборной, для чего нужно время. А в матчах против сильных соперников задача учиться и расти.

Манчини также требует расти, не останавливаться на достигнутом. Требует прежде всего сохранять яркий атакующий стиль игры, всегда искать мяч, инициативу. Одновременно не забывая о сильной обороне. Все это мы и видели на победном Евро. И теперь Роберто логично заявляет, что не собирается вносить существенные изменения. "Баланс для нас фундаментален. Мы можем добавить еще". Леонардо Бонуччи и Жоржиньо также говорят о продолжении, призывают к скромности и серьезности и вспоминают о непростом первом матче против сегодняшнего соперника.

Судя по первым матчам Отбора - добавлять и вправду можно и нужно. Ведь, несмотря на три победы со счетом 2:0, остались вопросы. Прежде всего - к пробиванию "автобусов" соперников, созиданию. В Софии в концовке бледного первого тайма открыл счет пенальти Андреа Белотти, а в концовке второго с его слабой реализацией - дальний удар Локателли.

Если Италия не проиграет этот матч - она оформит серию из 35-ти подряд без поражений и повторит мировой рекорд Испании.

Кадры

Манчини вызвал на сентябрьские матчи 25 из 26-ти чемпионов Европы. Не было лишь травмированного Спинаццолы. Правда, теперь добавились и правый защитник Лаццари и форвард Белотти. У них также травмы. Джорджо Кьеллини не играет в "Ювентусе", потому Ачерби лучше готов. Вернулись в заявку также в июне травмированные Дзаньоло и Мойзе Кен, но стартовый состав вряд ли сильно изменится с финала Евро. Об этом говорит и сам тренер. И в воротах останется Доннарумма, не играющий в ПСЖ.

В Болгарии текучка кадров гораздо больше. Игравшие в стартовом составе против Италии в марте вратарь Илиев, Димов, Сисиньо, Цветанов и Галабинов сейчас вообще не вызваны. Легионеров всего шестеро, среди них центральный защитник Петко Христов, принимавший участие в последнем матче "Специи" в Серии А, в котором получила 1:6 от "Лацио". Тогда Чиро Иммобиле сделал хет-трик.

В ответ на вопрос журналиста Петров подтвердил, что в шести первых матчах с ним сборная играла по шести разным тактическим схемам и не исключил седьмую сегодня. Впрочем, скорее должна сохраниться схема первого матча - 3-5-2.

Очные матчи

Италия и Болгария встречались 20 раз. Почти половину этих матчей итальянцы не выиграли. 2 поражения, семь ничьих, 11 побед. Разница мячей - 35:16. Правда, в девяти последних матчах они побеждали шесть раз при трех ничьих. В четырёх последних выездах в Италию болгары даже не забивали. 0:1, 0:1, 0:2 и 0:4.

Прогноз: Италия - Болгария 2:0

В Отборочных матчах, в Лиге Наций, итальянцы часто не впечатляли в атаке, долго раскачивались, не создавали много. Бонуччи вспомнил, как тяжело было против боснийцев на этом же "Артемио Франки" год назад. Тогда был зафиксирован счёт 1:1. Вспомнил он и о мартовском матче в Софии. Петров говорит о хорошем настроении своей сборной, о желании перенять дух и характер соперника. Много он не пропустит. Но и не забьёт. Ясно, кто победит. Повторение рекорда будет. А вот в плане забитых мячей в матче можно поставить на всего два.