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Польша - Албания. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 на 02.09.2021
Польша - Албания: Прогноз и анонс матча ⋉ 2 сентября ⋊ Отбор на ЧМ-2022 на UA-Футбол
Фейсбук збірної Польщі/Автор невідомий
Отбор на Чемпионат Мира-2022
Группа I, четвертый тур
2 сентября, 21:45. "Народовый" (Варшава)
Главный арбитр: Маурицио Мариани (Италия)
Команды в марте по-разному начали отборочную кампанию. Поляки добыли всего четыре очка, в то время как албанцы забрали свои две победы против аутсайдеров Андорры и Сан-Марино. Сегодня они встретятся в Варшаве для того, чтобы определить, кто же заслуживает быть в лидерах группы I.
Польша
Назначенный в начале года португальский наставник Паулу Соуза до сих пор пытается найти свою игру. На тренерском мостике "кадры" он добыл всего одну победу за восемь матчей - и то против Андорры (3:0). Поляки привыкли к отечественным тренерам и пока им трудно привыкнуть к модным идеям Соузы, который хочет привить современное построение игры. Футбольная федерация нашей соседней страны пока доверяет португальцу и дает ему время. Правда, отбор на ЧМ-2022 набирает обороты и время уже этот кредит доверия оправдывать.
Кадры хозяев
Понемногу состав поляков ослабевает. В атаке в арсенале Соузы только один Левандовский. Ни были вызваны на сбор основной игрок "Лидса" Клих и 17-летний талант Козловский. Отметим, что в составе есть защитник "Динамо" Кендзера.
Албания
После удачной квалификации на Евро-2016 албанцы сбавили обороты. В следующих двух отборах (ЧМ-2018 и ЧЕ-2020) сборная набрала по 13 очков за 10 матчей и осталась за бортом международных первенств. В актив албанцы могут себе занести только второе выступление в Лиге Наций, где они в квартете с Казахстаном, Беларусью и Литвой заняли первое место. Сейчас перспективы поездки в Катар достаточно туманны: вышеупомянутых шесть очков с Андоррой и Сан-Марино будет недостаточно. Поединок против Англии проигран - амбиции албанцев будут окончательно известны после матча в Варшаве.
Кадры гостей
Чикалеши и Узуни управляют контратакующими действиями команды. В защите лидерами являются опытные по выступлениям в Серии А Дьимсити ("Аталанта") и Хюсай ("Лацио"). Да и вообще защитное звено состоит из представителей итальянского чемпионата - еще Исмаили ("Эмполи"), Весели ("Салернитана"), Кумбулла (“Рома”) и Бериша ( "Торино").
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Последние матчи Польши и Албании
Последние пять встреч хозяев
- 23.06.2021. Швеция - Польша 3:2 (Евро-2020)
- 19.06.2021. Испания - Польша 1:1 (Евро-2020)
- 14.06.2021. Польша - Словакия 1:2 (Евро-2020)
- 08.06.2021. Польша - Исландия 2:2 (ТМ)
- 01.06.2021. Польша - Россия 1:1 (ТМ)
Последние пять встреч гостей
- 08.06.2021. Чехия - Албания 3:1 (ТМ)
- 05.06.2021. Уэльс - Албания 0:0 (ТМ)
- 31.03.2021. Сан Марино - Албания 0:2 (Отбор на ЧМ-2022)
- 28.03.2021. Албания - Англия 0:2 (Отбор на ЧМ-2022)
- 25.03.2021. Андорра - Албания 0:1 (Отбор на ЧМ-2022)
Турнирная таблица группы I
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Англия
|3
|3
|0
|0
|9-1
|9
|2
|Венгрия
|3
|2
|1
|0
|10-4
|7
|3
|Албания
|3
|2
|0
|1
|3-2
|6
|4
|Польша
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|5
|Андорра
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6
|Сан-Марино
|3
|0
|0
|3
|0-10
|0
Личные встречи Польши и Албании
Сборные между собой играли 11 раз. Всего однажды победили албанцы - еще в далеком 1953-м году. Семь матчей завершились в пользу поляков, еще три - вничью. Последний раз команды противостояли друг другу в 2008-м. Тогда в товарищеском матче перед Евро Польша минимально одолела Албанию со счетом 1:0.
Ставки и коэффициенты на матч Польша - Албания
Прогноз на матч Польша - Албания
"А когда как не сейчас?" - вот такие слова сидят в голове Пауло Соузы. Албанцы ощутимо слабее сборная, однако та, которая может заставить изрядно понервничать на футбольном поле. Матч должен быть горячим, с кучей ошибок. Преимущество хозяев очевидно, тем более в присутствии родных болельщиков. Прогноз на матч: Победа Польши 2:1.
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