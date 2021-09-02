Польша - Албания. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 на 02.09.2021

Отбор на Чемпионат Мира-2022

Группа I, четвертый тур

2 сентября, 21:45. "Народовый" (Варшава)

Главный арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

Команды в марте по-разному начали отборочную кампанию. Поляки добыли всего четыре очка, в то время как албанцы забрали свои две победы против аутсайдеров Андорры и Сан-Марино. Сегодня они встретятся в Варшаве для того, чтобы определить, кто же заслуживает быть в лидерах группы I.

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Польша

Назначенный в начале года португальский наставник Паулу Соуза до сих пор пытается найти свою игру. На тренерском мостике "кадры" он добыл всего одну победу за восемь матчей - и то против Андорры (3:0). Поляки привыкли к отечественным тренерам и пока им трудно привыкнуть к модным идеям Соузы, который хочет привить современное построение игры. Футбольная федерация нашей соседней страны пока доверяет португальцу и дает ему время. Правда, отбор на ЧМ-2022 набирает обороты и время уже этот кредит доверия оправдывать.

Кадры хозяев

Понемногу состав поляков ослабевает. В атаке в арсенале Соузы только один Левандовский. Ни были вызваны на сбор основной игрок "Лидса" Клих и 17-летний талант Козловский. Отметим, что в составе есть защитник "Динамо" Кендзера.

Албания

После удачной квалификации на Евро-2016 албанцы сбавили обороты. В следующих двух отборах (ЧМ-2018 и ЧЕ-2020) сборная набрала по 13 очков за 10 матчей и осталась за бортом международных первенств. В актив албанцы могут себе занести только второе выступление в Лиге Наций, где они в квартете с Казахстаном, Беларусью и Литвой заняли первое место. Сейчас перспективы поездки в Катар достаточно туманны: вышеупомянутых шесть очков с Андоррой и Сан-Марино будет недостаточно. Поединок против Англии проигран - амбиции албанцев будут окончательно известны после матча в Варшаве.

Кадры гостей

Чикалеши и Узуни управляют контратакующими действиями команды. В защите лидерами являются опытные по выступлениям в Серии А Дьимсити ("Аталанта") и Хюсай ("Лацио"). Да и вообще защитное звено состоит из представителей итальянского чемпионата - еще Исмаили ("Эмполи"), Весели ("Салернитана"), Кумбулла (“Рома”) и Бериша ( "Торино").

Последние матчи Польши и Албании

Последние пять встреч хозяев

23.06.2021. Швеция - Польша 3:2 (Евро-2020)

19.06.2021. Испания - Польша 1:1 (Евро-2020)

14.06.2021. Польша - Словакия 1:2 (Евро-2020)

08.06.2021. Польша - Исландия 2:2 (ТМ)

01.06.2021. Польша - Россия 1:1 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

08.06.2021. Чехия - Албания 3:1 (ТМ)

05.06.2021. Уэльс - Албания 0:0 (ТМ)

31.03.2021. Сан Марино - Албания 0:2 (Отбор на ЧМ-2022)

28.03.2021. Албания - Англия 0:2 (Отбор на ЧМ-2022)

25.03.2021. Андорра - Албания 0:1 (Отбор на ЧМ-2022)

Турнирная таблица группы I

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Англия 3 3 0 0 9-1 9 2 Венгрия 3 2 1 0 10-4 7 3 Албания 3 2 0 1 3-2 6 4 Польша 3 1 1 1 7-5 4 5 Андорра 3 0 0 3 1-8 0 6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-10 0

Личные встречи Польши и Албании

Сборные между собой играли 11 раз. Всего однажды победили албанцы - еще в далеком 1953-м году. Семь матчей завершились в пользу поляков, еще три - вничью. Последний раз команды противостояли друг другу в 2008-м. Тогда в товарищеском матче перед Евро Польша минимально одолела Албанию со счетом 1:0.

Ставки и коэффициенты на матч Польша - Албания

Прогноз на матч Польша - Албания

"А когда как не сейчас?" - вот такие слова сидят в голове Пауло Соузы. Албанцы ощутимо слабее сборная, однако та, которая может заставить изрядно понервничать на футбольном поле. Матч должен быть горячим, с кучей ошибок. Преимущество хозяев очевидно, тем более в присутствии родных болельщиков. Прогноз на матч: Победа Польши 2:1.