  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Другое
  4. Нидерланды - Черногория. Анонс и прогноз матча отбора ЧМ-2022 на 04.09.2021
В тренде
Другое
Другое

Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нидерланды - Черногория. Анонс и прогноз матча отбора ЧМ-2022 на 04.09.2021

Другое
Обновлено
(1 голосов)

Команде ван Гала нужно набирать очки

Нидерланды - Черногория. Анонс и прогноз матча отбора ЧМ-2022 на 04.09.2021

Твіттер збірної Нідерландів/Автор невідомий

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Отбор на Чемпионат Мира-2022

Группа G, пятый тур

4 сентября, 21:45. "Филипс" (Эйндховен)

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Прямая трансляция: Футбол 2

Отборочная кампания на Чемпионат Мира-2022 подходит к экватору. Однако такая яркая футбольными звездами сборная, как Нидерланды, после четырех сыгранных туров находится на одной ступени с довольно неприметной Черногорией - у обеих команд по семь очков. Кто же сегодня сделает шаг вперед и отцепит соперника от гонки за первые два места?

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
3000 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Нидерланды

Возвращение Луи ван Гала ни стало феерическим. После семи лет отсутствия в сборной, нидерландский специалист в первом же матче поделил очки с молодыми норвежцами. Причина не слишком удачного результата простая - команда катает мяч, создает опасность, а завершающей стадии атаки нет. Даже гол Класена произошел после ошибки голкипера Хансена - слишком рано тот рухнул на газон.

Предыдущий Мундиаль "оранье" пропустили, а в 2014-м стали бронзовыми призерами во главе с тем же Луи ван Галом. В Катаре Чемпионат Мира не может состояться без де Йонга, ван Дейка, Депая, де Лигта и компании. Игрокам нужно время перестроиться от тактических построений предыдущего тренера. С Норвегией сразу не удалось - есть шанс все наверстать, да и вообще исправиться против черногорцев.

Кадры хозяев

Центральный защитник Блинд пропустит этот поединок из-за желтой карточки в предыдущей встрече с Норвегией, которая стала для него вторым предупреждением в этом отборочном цикле. Однако в распоряжении ван Гала есть де Лигт, который не сыграл в матче 1 сентября. В целом состав "оранье" немного отличается от того, который был на матчах Евро-2020. В стартовой одинадцатке стало больше молодежи.

Черногория

Удивили подопечные Радуловича в стамбульском матче тремя днями ранее. Несмотря на 0:2 уже на 31 минуте, черногорцы сумели отквитать два гола, вырвав ничью на последних дополнительных секундах матча против Турции. Благодаря этому одному очку Черногория остается в борьбе за путевку на Мундиаль, и пусть пока теоретически.

Читайте такжеС шедевром на 90+7-й. Черногория шокировала Турцию, украв у нее победу в Стамбуле - ВИДЕО

Если быть честными, то состав команды явно за звездностью уступает и Нидерландам, и Турции, и Норвегии. Один Эрлинг Холанд (130 млн евро) по данным аналитического портала Transfermarkt стоит в 8 раз больше за всю сборную Черногории (16,33 млн евро). Колоссальная разница, однако свои семь очков ребята Радуловича набрали. Более того, даже забили в этом отборе больше тех же норвежцев.

Кадры гостей

Свои лидеры есть и у черногорцев. Капитанит сборной неизменный основной центральный защитник мадридского "Атлетико" Стефан Савич. С его партнеров можно выделить только Джурджевича ("Спортинг Хихон") и Марушича ("Лацио"). Остальные либо не играют в хороших чемпионатах, или пока там еще себя не проявили.

Последние матчи Нидерландов и Черногории

Последние пять встреч хозяев

  • 01.09.2021. Норвегия - Нидерланды 1:1 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 27.06.2021. Нидерланды - Чехия 0:2 (Евро-2020)
  • 21.06.2021. Северная Македония - Нидерланды 0:3 (Евро-2020)
  • 17.06.2021. Нидерланды - Австрия 2:0 (Евро-2020)
  • 13.06.2021. Нидерланды - Украина 3:2 (Евро-2020)

Последние пять встреч гостей

  • 01.09.2021. Турция - Черногория 2:2 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 05.06.2021. Черногория - Израиль 1:3 (ТМ)
  • 02.06.2021. Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 (ТМ)
  • 30.03.2021. Черногория - Норвегия 0:1 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 27.03.2021. Черногория - Гибралтар 4:1 (Отбор на ЧМ-2022)

Турнирная таблица группы G

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ
1 Турция 4 2 2 0 12-7 8
2 Нидерланды 4 2 1 1 12-5 7
3 Черногория 4 2 1 1 8-5 7
4 Норвегия 4 2 1 1 5-4 7
5 Латвия 4 1 1 2 7-8 4
6 Гибралтар 4 0 0 4 2-17 0

Личные встречи Нидерландов и Черногории

Их просто нет. Команды еще не играли между собой. Для них эта встреча станет дебютной в истории. Дело в том, что сборная Черногории начала свой международный путь лишь в 2007 году.

Цифры и факты

  • В сборной Нидерландов продолжается серия из шести домашних побед подряд.
  • Черногория еще ни разу в своей истории не участвовала в финальных частях ЧМ и ЧЕ.
  • В предыдущем матче "оранье" против норвежцев в стартовом составе дебютировали сразу двое игроков.
  • Сейчас Нидерланды делят четвертую позицию с Турцией среди самых результативных команд этого отбора на ЧМ-2022, имея в активе 12 забитых голов. Правда, семь из них - в ворота Гибралтара.

Ставки и коэффициенты на матч Нидерланды - Черногория

1xbet
1.20
8.10
16.00
Сделать ставку
Favbet
1.19
7.30
17.50
Сделать ставку
VBET
1.15
8.50
19.00
Сделать ставку

Прогноз на матч Нидерланды - Черногория от UA-Football

Несмотря на возможное прочное сопротивление от гостей, не нужно забывать, что основные защитники сборной Черногории выступают за "Партизан", "Карабах" и "Астану" (если не брать во внимание Савича). В то же время в атаке нидерландцев играют Депай и Маллен. Ван Гал не сможет возобновить свою работу у тренерского мостика сборной родной страны с обеих осечек подряд, поэтому победа точно будет за нидерландцами. Черногория в этом отборе не забила только норвежцам, однако защитные линии Латвии, Гибралтара и Турции на фоне нидерландской выглядят не так уж и мощно (мягко говоря). Прогноз на матч Нидерланды - Черногория 2:0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нидерланды Черногория Луи Ван Гал Стефан Савич Мемфис Депай Вирджил ван Дейк Френки де Йонг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...