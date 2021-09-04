Нидерланды - Черногория. Анонс и прогноз матча отбора ЧМ-2022 на 04.09.2021

Отбор на Чемпионат Мира-2022

Группа G, пятый тур

4 сентября, 21:45. "Филипс" (Эйндховен)

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Прямая трансляция: Футбол 2

Отборочная кампания на Чемпионат Мира-2022 подходит к экватору. Однако такая яркая футбольными звездами сборная, как Нидерланды, после четырех сыгранных туров находится на одной ступени с довольно неприметной Черногорией - у обеих команд по семь очков. Кто же сегодня сделает шаг вперед и отцепит соперника от гонки за первые два места?

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Нидерланды

Возвращение Луи ван Гала ни стало феерическим. После семи лет отсутствия в сборной, нидерландский специалист в первом же матче поделил очки с молодыми норвежцами. Причина не слишком удачного результата простая - команда катает мяч, создает опасность, а завершающей стадии атаки нет. Даже гол Класена произошел после ошибки голкипера Хансена - слишком рано тот рухнул на газон.

Предыдущий Мундиаль "оранье" пропустили, а в 2014-м стали бронзовыми призерами во главе с тем же Луи ван Галом. В Катаре Чемпионат Мира не может состояться без де Йонга, ван Дейка, Депая, де Лигта и компании. Игрокам нужно время перестроиться от тактических построений предыдущего тренера. С Норвегией сразу не удалось - есть шанс все наверстать, да и вообще исправиться против черногорцев.

Кадры хозяев

Центральный защитник Блинд пропустит этот поединок из-за желтой карточки в предыдущей встрече с Норвегией, которая стала для него вторым предупреждением в этом отборочном цикле. Однако в распоряжении ван Гала есть де Лигт, который не сыграл в матче 1 сентября. В целом состав "оранье" немного отличается от того, который был на матчах Евро-2020. В стартовой одинадцатке стало больше молодежи.

Черногория

Удивили подопечные Радуловича в стамбульском матче тремя днями ранее. Несмотря на 0:2 уже на 31 минуте, черногорцы сумели отквитать два гола, вырвав ничью на последних дополнительных секундах матча против Турции. Благодаря этому одному очку Черногория остается в борьбе за путевку на Мундиаль, и пусть пока теоретически.

Если быть честными, то состав команды явно за звездностью уступает и Нидерландам, и Турции, и Норвегии. Один Эрлинг Холанд (130 млн евро) по данным аналитического портала Transfermarkt стоит в 8 раз больше за всю сборную Черногории (16,33 млн евро). Колоссальная разница, однако свои семь очков ребята Радуловича набрали. Более того, даже забили в этом отборе больше тех же норвежцев.

Кадры гостей

Свои лидеры есть и у черногорцев. Капитанит сборной неизменный основной центральный защитник мадридского "Атлетико" Стефан Савич. С его партнеров можно выделить только Джурджевича ("Спортинг Хихон") и Марушича ("Лацио"). Остальные либо не играют в хороших чемпионатах, или пока там еще себя не проявили.

Последние матчи Нидерландов и Черногории

Последние пять встреч хозяев

01.09.2021. Норвегия - Нидерланды 1:1 (Отбор на ЧМ-2022)

27.06.2021. Нидерланды - Чехия 0:2 (Евро-2020)

21.06.2021. Северная Македония - Нидерланды 0:3 (Евро-2020)

17.06.2021. Нидерланды - Австрия 2:0 (Евро-2020)

13.06.2021. Нидерланды - Украина 3:2 (Евро-2020)

Последние пять встреч гостей

01.09.2021. Турция - Черногория 2:2 (Отбор на ЧМ-2022)

05.06.2021. Черногория - Израиль 1:3 (ТМ)

02.06.2021. Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 (ТМ)

30.03.2021. Черногория - Норвегия 0:1 (Отбор на ЧМ-2022)

27.03.2021. Черногория - Гибралтар 4:1 (Отбор на ЧМ-2022)

Турнирная таблица группы G

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Турция 4 2 2 0 12-7 8 2 Нидерланды 4 2 1 1 12-5 7 3 Черногория 4 2 1 1 8-5 7 4 Норвегия 4 2 1 1 5-4 7 5 Латвия 4 1 1 2 7-8 4 6 Гибралтар 4 0 0 4 2-17 0

Личные встречи Нидерландов и Черногории

Их просто нет. Команды еще не играли между собой. Для них эта встреча станет дебютной в истории. Дело в том, что сборная Черногории начала свой международный путь лишь в 2007 году.

Цифры и факты

В сборной Нидерландов продолжается серия из шести домашних побед подряд.

Черногория еще ни разу в своей истории не участвовала в финальных частях ЧМ и ЧЕ.

В предыдущем матче "оранье" против норвежцев в стартовом составе дебютировали сразу двое игроков.

Сейчас Нидерланды делят четвертую позицию с Турцией среди самых результативных команд этого отбора на ЧМ-2022, имея в активе 12 забитых голов. Правда, семь из них - в ворота Гибралтара.

Ставки и коэффициенты на матч Нидерланды - Черногория

Прогноз на матч Нидерланды - Черногория от UA-Football

Несмотря на возможное прочное сопротивление от гостей, не нужно забывать, что основные защитники сборной Черногории выступают за "Партизан", "Карабах" и "Астану" (если не брать во внимание Савича). В то же время в атаке нидерландцев играют Депай и Маллен. Ван Гал не сможет возобновить свою работу у тренерского мостика сборной родной страны с обеих осечек подряд, поэтому победа точно будет за нидерландцами. Черногория в этом отборе не забила только норвежцам, однако защитные линии Латвии, Гибралтара и Турции на фоне нидерландской выглядят не так уж и мощно (мягко говоря). Прогноз на матч Нидерланды - Черногория 2:0.