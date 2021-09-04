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Нидерланды - Черногория. Анонс и прогноз матча отбора ЧМ-2022 на 04.09.2021
Команде ван Гала нужно набирать очки
Твіттер збірної Нідерландів/Автор невідомий
Отбор на Чемпионат Мира-2022
Группа G, пятый тур
4 сентября, 21:45. "Филипс" (Эйндховен)
Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)
Прямая трансляция: Футбол 2
Отборочная кампания на Чемпионат Мира-2022 подходит к экватору. Однако такая яркая футбольными звездами сборная, как Нидерланды, после четырех сыгранных туров находится на одной ступени с довольно неприметной Черногорией - у обеих команд по семь очков. Кто же сегодня сделает шаг вперед и отцепит соперника от гонки за первые два места?
Нидерланды
Возвращение Луи ван Гала ни стало феерическим. После семи лет отсутствия в сборной, нидерландский специалист в первом же матче поделил очки с молодыми норвежцами. Причина не слишком удачного результата простая - команда катает мяч, создает опасность, а завершающей стадии атаки нет. Даже гол Класена произошел после ошибки голкипера Хансена - слишком рано тот рухнул на газон.
Предыдущий Мундиаль "оранье" пропустили, а в 2014-м стали бронзовыми призерами во главе с тем же Луи ван Галом. В Катаре Чемпионат Мира не может состояться без де Йонга, ван Дейка, Депая, де Лигта и компании. Игрокам нужно время перестроиться от тактических построений предыдущего тренера. С Норвегией сразу не удалось - есть шанс все наверстать, да и вообще исправиться против черногорцев.
Кадры хозяев
Центральный защитник Блинд пропустит этот поединок из-за желтой карточки в предыдущей встрече с Норвегией, которая стала для него вторым предупреждением в этом отборочном цикле. Однако в распоряжении ван Гала есть де Лигт, который не сыграл в матче 1 сентября. В целом состав "оранье" немного отличается от того, который был на матчах Евро-2020. В стартовой одинадцатке стало больше молодежи.
Ryan ???????? Donyell#WCQ2022 pic.twitter.com/AAFQqeKyjn— OnsOranje (@OnsOranje) September 2, 2021
Черногория
Удивили подопечные Радуловича в стамбульском матче тремя днями ранее. Несмотря на 0:2 уже на 31 минуте, черногорцы сумели отквитать два гола, вырвав ничью на последних дополнительных секундах матча против Турции. Благодаря этому одному очку Черногория остается в борьбе за путевку на Мундиаль, и пусть пока теоретически.
Если быть честными, то состав команды явно за звездностью уступает и Нидерландам, и Турции, и Норвегии. Один Эрлинг Холанд (130 млн евро) по данным аналитического портала Transfermarkt стоит в 8 раз больше за всю сборную Черногории (16,33 млн евро). Колоссальная разница, однако свои семь очков ребята Радуловича набрали. Более того, даже забили в этом отборе больше тех же норвежцев.
Кадры гостей
Свои лидеры есть и у черногорцев. Капитанит сборной неизменный основной центральный защитник мадридского "Атлетико" Стефан Савич. С его партнеров можно выделить только Джурджевича ("Спортинг Хихон") и Марушича ("Лацио"). Остальные либо не играют в хороших чемпионатах, или пока там еще себя не проявили.
Последние матчи Нидерландов и Черногории
Последние пять встреч хозяев
- 01.09.2021. Норвегия - Нидерланды 1:1 (Отбор на ЧМ-2022)
- 27.06.2021. Нидерланды - Чехия 0:2 (Евро-2020)
- 21.06.2021. Северная Македония - Нидерланды 0:3 (Евро-2020)
- 17.06.2021. Нидерланды - Австрия 2:0 (Евро-2020)
- 13.06.2021. Нидерланды - Украина 3:2 (Евро-2020)
Последние пять встреч гостей
- 01.09.2021. Турция - Черногория 2:2 (Отбор на ЧМ-2022)
- 05.06.2021. Черногория - Израиль 1:3 (ТМ)
- 02.06.2021. Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 (ТМ)
- 30.03.2021. Черногория - Норвегия 0:1 (Отбор на ЧМ-2022)
- 27.03.2021. Черногория - Гибралтар 4:1 (Отбор на ЧМ-2022)
Турнирная таблица группы G
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Турция
|4
|2
|2
|0
|12-7
|8
|2
|Нидерланды
|4
|2
|1
|1
|12-5
|7
|3
|Черногория
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|4
|Норвегия
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|5
|Латвия
|4
|1
|1
|2
|7-8
|4
|6
|Гибралтар
|4
|0
|0
|4
|2-17
|0
Личные встречи Нидерландов и Черногории
Их просто нет. Команды еще не играли между собой. Для них эта встреча станет дебютной в истории. Дело в том, что сборная Черногории начала свой международный путь лишь в 2007 году.
Цифры и факты
- В сборной Нидерландов продолжается серия из шести домашних побед подряд.
- Черногория еще ни разу в своей истории не участвовала в финальных частях ЧМ и ЧЕ.
- В предыдущем матче "оранье" против норвежцев в стартовом составе дебютировали сразу двое игроков.
- Сейчас Нидерланды делят четвертую позицию с Турцией среди самых результативных команд этого отбора на ЧМ-2022, имея в активе 12 забитых голов. Правда, семь из них - в ворота Гибралтара.
Ставки и коэффициенты на матч Нидерланды - Черногория
Прогноз на матч Нидерланды - Черногория от UA-Football
Несмотря на возможное прочное сопротивление от гостей, не нужно забывать, что основные защитники сборной Черногории выступают за "Партизан", "Карабах" и "Астану" (если не брать во внимание Савича). В то же время в атаке нидерландцев играют Депай и Маллен. Ван Гал не сможет возобновить свою работу у тренерского мостика сборной родной страны с обеих осечек подряд, поэтому победа точно будет за нидерландцами. Черногория в этом отборе не забила только норвежцам, однако защитные линии Латвии, Гибралтара и Турции на фоне нидерландской выглядят не так уж и мощно (мягко говоря). Прогноз на матч Нидерланды - Черногория 2:0.
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