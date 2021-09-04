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Словакия - Хорватия. Анонс и прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 на 04.09.21

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Словакия – Хорватия: Прогноз и анонс матча ⋉ 4 сентября 2021 ⋊ Отбор к ЧМ-2022 на UA-Футбол

Словакия - Хорватия. Анонс и прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 на 04.09.21

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа H, пятый тур

4 сентября 2021. Братислава, “Национальный футбольный стадион”

Словакия 21:45 Хорватия

Телетрансляция – Футбол 3, OLL.TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

В группе H все максимально закручено. Есть два лидера, Хорватия и Россия – у них по семь очков. Совсем рядом Словакия с шестью пунктами. Но пропасти между первой половиной таблицы и второй нет. У четвертой, пятой и шестой команды группы (Словения, Мальта, Кипр) по четыре очка. Возможно к октябрьским матчам какое-то расслоение в группе все же состоится.

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Словакия

Словакия могла рассчитывать на большее в игре против Словении в прошлом туре. Команда Штефана Тарковича создала больше моментов, и дважды пробила в штангу. Нельзя сказать, что это была игра с односторонним направлением, кипер словаков Марек Родак тоже сделал несколько сэйвов, но скорее это были потраченные два очка, а не заработанное одно.

Единственная сборная, которую словакам удалось переиграть в отборе – это Россия. Ранее были разочаровывающие ничьи с аутсайдерами группы Кипром и Мальтой. При этом еще ни один результат Словакии не повторялся: 0:0, 2:2, 2:1 и 1:1.

Хорватия

Как и Словакия, Хорватия свой первый матч после Евро сыграла вничью, поделив очки с Россией в выездном матче (0:0). У Хорватии было явное преимущество по многим статистическим показателям, но опасных моментов, как таковых, в игре практически не было.

Как правило, Хорватия в двух/трех- матчевых циклах отбора лучше проводит всего первый поединок, поэтому местные аналитики с опасением ждут встречи со Словакией, хотя и признают, что по составу их команда сильнее.

У хорватов есть кадровые проблемы. По-прежнему не готовы играть Анте Будимир, Лука Модрич, Йошко Гвардиол. Под вопрос участие в матче центрбека Дуе Чалета-Цара.

Хорватия выиграла только один из семи последних матчей, но давления на Златко Далича пока нет. Его сборная остается лидером группы.

Статистика команд, цифры и факты

  • Игра с Россией была первым поединок с 30 марта (шесть матчей в серии), когда Хорватия не пропустила.
  • В группе отборе в ворота Хорватии смогла забить только сборная Словении (0:1). Остальные поединки “шашечные” провели на ноль: (Кипр 1:0, Мальта 3:0, Россия 0:0).
  • Помимо России, в 2021 Словакия побеждала Польшу. Каждый раз это была победа 2:1

Последние пять матчей Словакии и Хорватии

Словакия

  • 01.09 Словения 1:1 (отбор к ЧМ-2022)
  • 23.06 Испания 0:5 (Евро-2020)
  • 18.06 Швеция 0:1 (Евро-2020)
  • 14.06 Польша 2:1 (Евро-2020)
  • 06.06 Австрия 0:0 (ТМ)

Хорватия

  • 01.09 Россия 0:0 (отбор к ЧМ-2022)
  • 28.06 Испания 3:5 (Евро-2020)
  • 23.06 Шотландия 3:1 (Евро-2020)
  • 18.06 Чехия 1:1 (Евро-2020)
  • 13.06 Англия 0:1 (Евро-2020)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Хорватия 4 2 1 1 4-1 +3 7
2 Россия 4 2 1 1 6-4 +2 7
3 Словакия 4 1 3 0 5-4 +1 6
4 Словения 4 1 1 2 3-4 -1 4
5 Мальта 4 1 1 2 6-8 -2 4
6 Кипр 4 1 1 2 1-4 -3 4

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Личные встречи

Команды встречались в отборе на Евро-2020 в осенних матчах 2019 года и дважды выиграла Хорватия: 3:1 и 4:0. Товарищеская игра 2010 года закончилась вничью 1:1.

Ориентировочные составы

Словакия: Родак – Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Голубек – Хамшик, Лоботка, Куцка – Шранц, Боженик, Мак

Хорватия: Ливакович – Соса, Вида, Ловрен, Юранович – Брозович, Ковачич – Перишич, Влашич, Иванушец – Чолак

Ставки и Коэффициенты на матч

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Прогноз на матч Словакия – Хорватия от UA-Football

Каждое поражение/победа в такой равной группе – это риск. Поэтому обе сборные в каком-то смысле будут довольны и ничьей с конкурентом. Это будет второй матч за четыре дня, и функциональное состояние обеих команд не будет оптимальным. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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