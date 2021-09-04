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Словакия - Хорватия. Анонс и прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 на 04.09.21
Словакия – Хорватия: Прогноз и анонс матча ⋉ 4 сентября 2021 ⋊ Отбор к ЧМ-2022 на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа H, пятый тур
4 сентября 2021. Братислава, “Национальный футбольный стадион”
Словакия 21:45 Хорватия
Телетрансляция – Футбол 3, OLL.TV
Текстовая трансляция – UA-Футбол
В группе H все максимально закручено. Есть два лидера, Хорватия и Россия – у них по семь очков. Совсем рядом Словакия с шестью пунктами. Но пропасти между первой половиной таблицы и второй нет. У четвертой, пятой и шестой команды группы (Словения, Мальта, Кипр) по четыре очка. Возможно к октябрьским матчам какое-то расслоение в группе все же состоится.
Словакия
Словакия могла рассчитывать на большее в игре против Словении в прошлом туре. Команда Штефана Тарковича создала больше моментов, и дважды пробила в штангу. Нельзя сказать, что это была игра с односторонним направлением, кипер словаков Марек Родак тоже сделал несколько сэйвов, но скорее это были потраченные два очка, а не заработанное одно.
Единственная сборная, которую словакам удалось переиграть в отборе – это Россия. Ранее были разочаровывающие ничьи с аутсайдерами группы Кипром и Мальтой. При этом еще ни один результат Словакии не повторялся: 0:0, 2:2, 2:1 и 1:1.
Хорватия
Как и Словакия, Хорватия свой первый матч после Евро сыграла вничью, поделив очки с Россией в выездном матче (0:0). У Хорватии было явное преимущество по многим статистическим показателям, но опасных моментов, как таковых, в игре практически не было.
Как правило, Хорватия в двух/трех- матчевых циклах отбора лучше проводит всего первый поединок, поэтому местные аналитики с опасением ждут встречи со Словакией, хотя и признают, что по составу их команда сильнее.
У хорватов есть кадровые проблемы. По-прежнему не готовы играть Анте Будимир, Лука Модрич, Йошко Гвардиол. Под вопрос участие в матче центрбека Дуе Чалета-Цара.
Хорватия выиграла только один из семи последних матчей, но давления на Златко Далича пока нет. Его сборная остается лидером группы.
Статистика команд, цифры и факты
- Игра с Россией была первым поединок с 30 марта (шесть матчей в серии), когда Хорватия не пропустила.
- В группе отборе в ворота Хорватии смогла забить только сборная Словении (0:1). Остальные поединки “шашечные” провели на ноль: (Кипр 1:0, Мальта 3:0, Россия 0:0).
- Помимо России, в 2021 Словакия побеждала Польшу. Каждый раз это была победа 2:1
Последние пять матчей Словакии и Хорватии
Словакия
- 01.09 Словения 1:1 (отбор к ЧМ-2022)
- 23.06 Испания 0:5 (Евро-2020)
- 18.06 Швеция 0:1 (Евро-2020)
- 14.06 Польша 2:1 (Евро-2020)
- 06.06 Австрия 0:0 (ТМ)
Хорватия
- 01.09 Россия 0:0 (отбор к ЧМ-2022)
- 28.06 Испания 3:5 (Евро-2020)
- 23.06 Шотландия 3:1 (Евро-2020)
- 18.06 Чехия 1:1 (Евро-2020)
- 13.06 Англия 0:1 (Евро-2020)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Хорватия
|4
|2
|1
|1
|4-1
|+3
|7
|2
|Россия
|4
|2
|1
|1
|6-4
|+2
|7
|3
|Словакия
|4
|1
|3
|0
|5-4
|+1
|6
|4
|Словения
|4
|1
|1
|2
|3-4
|-1
|4
|5
|Мальта
|4
|1
|1
|2
|6-8
|-2
|4
|6
|Кипр
|4
|1
|1
|2
|1-4
|-3
|4
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Личные встречи
Команды встречались в отборе на Евро-2020 в осенних матчах 2019 года и дважды выиграла Хорватия: 3:1 и 4:0. Товарищеская игра 2010 года закончилась вничью 1:1.
Ориентировочные составы
Словакия: Родак – Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Голубек – Хамшик, Лоботка, Куцка – Шранц, Боженик, Мак
Хорватия: Ливакович – Соса, Вида, Ловрен, Юранович – Брозович, Ковачич – Перишич, Влашич, Иванушец – Чолак
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Словакия – Хорватия от UA-Football
Каждое поражение/победа в такой равной группе – это риск. Поэтому обе сборные в каком-то смысле будут довольны и ничьей с конкурентом. Это будет второй матч за четыре дня, и функциональное состояние обеих команд не будет оптимальным. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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