Бельгия - Чехия. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ на 5.09.2021

Отбор на ЧМ-2022. 5-й тур

5 сентября. Брюссель. Стадион им. короля Бодуэна

Бельгия 21:45 Чехия

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Oll.tv

Матч лидеров группы Е даст ответ на главный вопрос: будет ли в квинтете борьба за первое место? Если сегодня победит Бельгия - то она де-факто и гарантирует себе прямую путевку на ЧМ. Если Чехия - дальше будет интересно.

Обе команды потеряли перед очной встречей своих лидеров - у Бельгии не сыграет Кевин де Брюйне, у Чехии - Патрик Шик. Другое дело, что у бельгийцев также есть Лукаку, Азар и Карраско, которые в строю, а вот чехам в Брюсселе придется полагаться на коллективные усилия, а не индивидуальный класс.

Бельгия

Бельгийцы в начале недели устроили карнавал на поле Эстонии, победив 5:2, но вряд ли от этого матча можно всерьез отталкиваться. Разница в классе была такой, что "Красные дьяволы" просто куражились и не обращали внимания на оборону.

С чехами будет по-другому. В мартовском матче в Праге Бельгия еле спасла 1:1, и ей пришлось немало страдать в обороне, отбиваясь от настырных фланговых атак хозяев. Такое быстро не забывается. Вдобавок чехи еще и на Евро выстрелили, дойдя до четвертьфинала. Недооценки здесь быть не может.

All time top scorers for Belgium ????????



Romelu Lukaku - 66 goals

Eden Hazard - 32 goals

Bernard Voorhoof - 30 goals



Mind the gap. pic.twitter.com/tvC7dsjXp1 — Kristof Terreur (@HLNinEngeland) September 2, 2021

Явный плюс Бельгии в том, что она сыграет дома. На родной земле команда Роберто Мартинеса не проигрывает уже 29 матчей подряд. С де Брюйне или без, но трибуны стадиона имени короля Бодуэна обязательно погонят своих вперед. Европейскому середняку, вроде Чехии, сдержать этот напор крайне сложно.

Чехия

Чехия тоже рассчитывала начать неделю с разгрома, но по итогу команда Ярослава Шилгавы довольствовалась скромными 1:0 против Беларуси. Гол забил Антонин Барак из "Вероны", а вот вышедший на острие атаки вместо травмированного Патрика Шика Мартин Долежал провалился. Для Чехии это проблема - она много играет флангами и ей нужен сильный центрфорвард, который бы замыкал подачи и выигрывал борьбу.

В таблице чехи вроде бы комфортно устроились на втором месте, но Уэльс отстает на 4 очка, сыграв на два матча меньше. В случае поражения в Брюсселе, "Народная команда" обречет себя на тяжелую борьбу за вторую строчку.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 4300 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

А поражение, между тем, весьма и весьма вероятно. Команда Шилгавы проиграла 4 из 5 последних выездных встреч, одолев на этом отрезке лишь Эстонию.

Бельгия - Чехия: статистика личных встреч

Как уже упоминалось, в марте команды встречались в рамках текущего отбора в Праге, и тогда дело завершилось вничью 1:1. У чехов забил Провод, у бельгийцев - Лукаку.

Еще раз команды встречались в спарринге летом 2017-го, и тогда Бельгия победила 2:1. Про матчи нулевых годов и еще более древние вспоминать не будем - то было совсем другое время с другими героями.

Бельгия - Чехия: последние матчи команд

Последние матчи Бельгии

Последние матчи Чехии

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У Бельгии вне заявки на сентябрьские матчи отбора ее лидер Кевин де Брюйне, залечивающий травму. Также отправился домой и краек Торган Азар, а центрхав Юри Тилеманс дернул мышцу на тренировке и пока остается под вопросом.

У Чехии отмечаем отсутствие ее лучшего бомбардира Патрика Шика, а также возвращение в заявку Онджея Куделы, ранее дисквалифицированного УЕФА на 10 матчей за расизм в игре против "Глазго Рейнджерс".

Бельгия: Куртуа - Альдервейрельд, Денайер, Боята - Кастань, Витсель, Ванакен, Карраско - Троссар, Лукаку, Азар

Чехия: Вацлик - Коуфал, Челюстка, Кудела, Матею - Крал, Соучек - Янкто, Барак, Гложек - Выдра

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Бельгия - Чехия: ставки и коэффициенты

Бельгия - Чехия: прогноз от UA-Football

Ромелу Лукаку сегодня проведет свой 100-й матч за бельгийский национал, а для любого футболиста такая веха - нечто особенное. Огромный нападающий и в первом матче продавливал чешскую защиту; уверены, он не оплошает и в Брюсселе. Поставить на его гол можно с коэффициентами 1,8-2,0.