Бельгия - Чехия. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ на 5.09.2021

Матч лидеров группы Е даст ответ на главный вопрос: будет ли в квинтете борьба за первое место? Если сегодня победит Бельгия - то она де-факто и гарантирует себе прямую путевку на ЧМ. Если Чехия - дальше будет интересно.

Обе команды потеряли перед очной встречей своих лидеров - у Бельгии не сыграет Кевин де Брюйне, у Чехии - Патрик Шик. Другое дело, что у бельгийцев также есть Лукаку, Азар и Карраско, которые в строю, а вот чехам в Брюсселе придется полагаться на коллективные усилия, а не индивидуальный класс.

Бельгийцы в начале недели устроили карнавал на поле Эстонии, победив 5:2, но вряд ли от этого матча можно всерьез отталкиваться. Разница в классе была такой, что "Красные дьяволы" просто куражились и не обращали внимания на оборону.

С чехами будет по-другому. В мартовском матче в Праге Бельгия еле спасла 1:1, и ей пришлось немало страдать в обороне, отбиваясь от настырных фланговых атак хозяев. Такое быстро не забывается. Вдобавок чехи еще и на Евро выстрелили, дойдя до четвертьфинала. Недооценки здесь быть не может.

All time top scorers for Belgium ????????



Romelu Lukaku - 66 goals

Eden Hazard - 32 goals

Bernard Voorhoof - 30 goals



Mind the gap. pic.twitter.com/tvC7dsjXp1