Испания - Грузия. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 на 05.09.2021

Отбор на Чемпионат Мира-2022

Группа B, пятый тур

5 сентября, 21:45. "Эстадио Нуэво Уивер" (Бадахос)

Главный арбитр: Тьягу Мартинш (Португалия)

Прямая трансляция: Футбол 2

В активе Энрике у руля "фурии рохи" пока больше скандальных нот, чем положительных. Поражение в предыдущем матче точно должно оставить отпечаток на состоянии игроков. Правда, из-за злости хозяев в Бадахосе могут пострадать грузины, у которых всего одно набранное очко в четырех сыгранных матчах этого отбора. Станут ли гости мальчиками для битья в этом матче?

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Испания

"Фурия Роха" в поединке против шведов впервые за 28 лет уступила в квалификации на Чемпионат Мира. Казалось бы, что такое этот отбор - одно поражение же ничего не решает. Но на протяжении всех этих кампании были соперники и гораздо сильнее сборной Швеции. Более того, испанцы в этой квалификации также потеряли очки в домашнем поединке против Греции, а также не слишком уверенно обыграли ту же Грузию и Косово.

Энрике ожидал легкую прогулку в Катар, однако перестройка в сборной Испании дает о себе знать. Поколение меняются, а новое хотя и имеет статус "звездного", однако еще этого не показывает на поле в красно-белой футболке. Привычная испанская тики-така нивелируется быстрыми контратаками - это показали шведы. А если сборная считается топовой, то ее игроки должны быть приспособлены ко всему

????️ ¿Alguna vez has visto volar a una pantera?



▶️ Dale al play.



???? Siempre hay una primera vez para todo.#VamosEspaña #Catar2022 pic.twitter.com/p8VeeWSndD — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 4, 2021

Грузия

За последних 11 матчей грузины победили только в одном - против Румынии. 91 команда в рейтинге FIFA против седьмой Испании, да еще и на выезде - ожидается побоище. Правда, "крестоносцы" умеют выстраивать автобус (пусть и даже не слишком надежный). Против испанской тики-таки - прекрасный вариант.

В составе Грузии выступают известные украинскому болельщику игроки. В прошлом матче против Косово Георгий Цитаишвили дебютировал в составе команды из своей Родины. Также под руководством Сагнола выступают бывшие игроки из УПЛ - Джаба Канкава и Давид Хочолава.

⚽️: ???????? ესპანეთი ???? საქართველო ????????

⚽️: ???????? Spain ???? #GFF ????????



????????✈️???????? ეროვნული ნაკრები ესპანეთის ქალაქ ბადახოსში ჩაფრინდა

????????✈️???????? We've arrived in Badajoz! #ESPGEO pic.twitter.com/81xhsDqstG — Georgia • GFF (@GeorgiaGff) September 4, 2021

Последние матчи Испании и Грузии

Последние пять встреч хозяев

02.09.2021. Швеция - Испания 2:1 (Отбор на ЧМ-2022)

06.07.2021. Италия - Испания 2:1 (после пенальти) (Евро-2020)

02.07.2021. Швейцария - Испания 1:2 (после пенальти) (Евро-2020)

28.06.2021. Хорватия - Испания 3:5 (после д.в.) (Евро-2020)

23.06.2021. Словакия - Испания 0:5 (Евро-2020)

Последние пять встреч гостей

02.09.2021. Грузия - Косово 0:1 (Отбор на ЧМ-2022)

06.06.2021. Нидерланды - Грузия 3:0 (ТМ)

02.06.2021. Румыния - Грузия 1:2 (ТМ)

31.03.2021. Греция - Грузия 1:1 (Отбор на ЧМ-2022)

28.03.2021. Грузия - Испания 1:2 (Отбор на ЧМ-2022)

Турнирная таблица группы B

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Швеция 3 3 0 0 6-1 9 2 Испания 4 2 1 1 7-5 7 3 Косово 3 1 0 2 2-6 3 4 Греция 2 0 2 0 2-2 2 5 Грузия 4 0 1 3 2-5 1

Личные встречи Испании и Грузии

Всего команды между собой встречались четыре раза. Впервые они пересеклись тоже в отборе на Чемпионат Мира. Тогда дважды победу праздновали испанцы. Также сильнее "фурия Роха" была в поединке в марте. Однако грузины имеют и в своем активе победу в этом противостоянии. В товарищеском матче в 2016 году Испания на стадионе в Хетафе уступила со счетом 0:1.

Ставки и коэффициенты на матч Испания - Грузия

Прогноз на матч Испания - Грузия от UA-Football

Очевидный лидер здесь точно есть. Украинский болельщикам интересно, проявит себя тот же Цитаишвили. Шансы у него точно будут, ведь фланговые защитники испанцев очень любят слишком высоко и надолго идти в атаку - зоны в Гио будут. Правда, "фурия Роха" сметет своего соперника, но счет будет не слишком неприличный. Прогноз на матч: победа Испании 3:0.