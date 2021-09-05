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Испания - Грузия. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 на 05.09.2021
"Фурия роха" нуждается в крови
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор на Чемпионат Мира-2022
Группа B, пятый тур
5 сентября, 21:45. "Эстадио Нуэво Уивер" (Бадахос)
Главный арбитр: Тьягу Мартинш (Португалия)
Прямая трансляция: Футбол 2
В активе Энрике у руля "фурии рохи" пока больше скандальных нот, чем положительных. Поражение в предыдущем матче точно должно оставить отпечаток на состоянии игроков. Правда, из-за злости хозяев в Бадахосе могут пострадать грузины, у которых всего одно набранное очко в четырех сыгранных матчах этого отбора. Станут ли гости мальчиками для битья в этом матче?
Испания
"Фурия Роха" в поединке против шведов впервые за 28 лет уступила в квалификации на Чемпионат Мира. Казалось бы, что такое этот отбор - одно поражение же ничего не решает. Но на протяжении всех этих кампании были соперники и гораздо сильнее сборной Швеции. Более того, испанцы в этой квалификации также потеряли очки в домашнем поединке против Греции, а также не слишком уверенно обыграли ту же Грузию и Косово.
Энрике ожидал легкую прогулку в Катар, однако перестройка в сборной Испании дает о себе знать. Поколение меняются, а новое хотя и имеет статус "звездного", однако еще этого не показывает на поле в красно-белой футболке. Привычная испанская тики-така нивелируется быстрыми контратаками - это показали шведы. А если сборная считается топовой, то ее игроки должны быть приспособлены ко всему
????️ ¿Alguna vez has visto volar a una pantera?— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 4, 2021
▶️ Dale al play.
???? Siempre hay una primera vez para todo.#VamosEspaña #Catar2022 pic.twitter.com/p8VeeWSndD
Грузия
За последних 11 матчей грузины победили только в одном - против Румынии. 91 команда в рейтинге FIFA против седьмой Испании, да еще и на выезде - ожидается побоище. Правда, "крестоносцы" умеют выстраивать автобус (пусть и даже не слишком надежный). Против испанской тики-таки - прекрасный вариант.
В составе Грузии выступают известные украинскому болельщику игроки. В прошлом матче против Косово Георгий Цитаишвили дебютировал в составе команды из своей Родины. Также под руководством Сагнола выступают бывшие игроки из УПЛ - Джаба Канкава и Давид Хочолава.
⚽️: ???????? ესპანეთი ???? საქართველო ????????— Georgia • GFF (@GeorgiaGff) September 4, 2021
⚽️: ???????? Spain ???? #GFF ????????
????????✈️???????? ეროვნული ნაკრები ესპანეთის ქალაქ ბადახოსში ჩაფრინდა
????????✈️???????? We've arrived in Badajoz! #ESPGEO pic.twitter.com/81xhsDqstG
Последние матчи Испании и Грузии
Последние пять встреч хозяев
- 02.09.2021. Швеция - Испания 2:1 (Отбор на ЧМ-2022)
- 06.07.2021. Италия - Испания 2:1 (после пенальти) (Евро-2020)
- 02.07.2021. Швейцария - Испания 1:2 (после пенальти) (Евро-2020)
- 28.06.2021. Хорватия - Испания 3:5 (после д.в.) (Евро-2020)
- 23.06.2021. Словакия - Испания 0:5 (Евро-2020)
Последние пять встреч гостей
- 02.09.2021. Грузия - Косово 0:1 (Отбор на ЧМ-2022)
- 06.06.2021. Нидерланды - Грузия 3:0 (ТМ)
- 02.06.2021. Румыния - Грузия 1:2 (ТМ)
- 31.03.2021. Греция - Грузия 1:1 (Отбор на ЧМ-2022)
- 28.03.2021. Грузия - Испания 1:2 (Отбор на ЧМ-2022)
Турнирная таблица группы B
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Швеция
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|2
|Испания
|4
|2
|1
|1
|7-5
|7
|3
|Косово
|3
|1
|0
|2
|2-6
|3
|4
|Греция
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|5
|Грузия
|4
|0
|1
|3
|2-5
|1
Личные встречи Испании и Грузии
Всего команды между собой встречались четыре раза. Впервые они пересеклись тоже в отборе на Чемпионат Мира. Тогда дважды победу праздновали испанцы. Также сильнее "фурия Роха" была в поединке в марте. Однако грузины имеют и в своем активе победу в этом противостоянии. В товарищеском матче в 2016 году Испания на стадионе в Хетафе уступила со счетом 0:1.
Ставки и коэффициенты на матч Испания - Грузия
Прогноз на матч Испания - Грузия от UA-Football
Очевидный лидер здесь точно есть. Украинский болельщикам интересно, проявит себя тот же Цитаишвили. Шансы у него точно будут, ведь фланговые защитники испанцев очень любят слишком высоко и надолго идти в атаку - зоны в Гио будут. Правда, "фурия Роха" сметет своего соперника, но счет будет не слишком неприличный. Прогноз на матч: победа Испании 3:0.
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