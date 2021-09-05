Швейцария - Италия. Анонс и прогноз матча Отбора на Чемпионат Мира-2022 на 05.09.2021

Квалификация на Чемпионат Мира-2022. Группа С

Базель. "Сент-Якоб"

Швейцария - Италия

Главный арбитр: Карлос Дель Серро Гранде (Испания)

Матч против Болгарии стал для Италии 35-ым подряд без поражений. То есть повторением мирового рекорда Испании и Бразилии. Впрочем, отношение к нему было не особо радостным, как и нужно к 1:1 дома с аутсайдером. В Италии немало тревожатся за судьбу первого места в группе, за которое сегодня придётся бороться в Швейцарии напрямую. Газеты требуют "другую Италию", изменения со "штрихами Роберто Манчини". Хотя не забывают и о единоличном рекорде, который может вознести сборную на ещё один пьедестал. Удастся ли? Или же швейцарцы готовят месть за Евро-2020?

Манчини заявил, что его сборная заслужила победу над Болгарией, и её подвели лишь отсутствие безжалостности, геройства вратаря соперников и "случайный" пропущенный. Он даже уверен, что с таким уровнем игры победа в Швейцарии будет добыта. Вместе с тем, признал ощущения, что сборная могла "играть ещё 30 минут и не забить". И вновь призвал забыть о победе на Евро. "Мы не можем оставаться в ловушке воспоминаний. Должны вновь начать бороться за победу". Похоже, избавление от мыслей о великой победе и включение моторов - ныне главная проблема и задача сборной.

Автор гола Федерико Кьеза также говорил о хорошей игре и также о сложном выезде и пробуждении. "Нужно заиграть, как мы умеем". А отыгравший сотый матч Леонардо Бонуччи - о неаккуратности, поспешности. Даже извинился за результат. Все ожидают бой в Базеле. Gazzetta Dello Sport уже говорит об "Операции Катар".

На бой хозяева выходят израненными. По разным причинам из состава выбыли Фройлер, Эмболо, Гавранович, Бенито, Мбабу, Шакири и Джака. То есть прежде всего - важнейшие линии, центр поля и атака. Причина последнего, капитана сборной - коронавирус. Его отказ вакцинироваться и заболевание стали главной темой в местных СМИ, сильно отвлекающей от матча, катализатором многочисленных статей, комментов и вопросов в адрес тренера, игроков и функционеров Федерации. Непростой дебют в официальном матче для нового наставника Мурата Якина, сменившего Владимира Петковича.

Дипломатично отбившись от вопросов о Джаке, Якин рассказал о неровном дебюте в товарищеском матче против сборной Греции в среду (2:1). Отметив хорошие первые 20-25 минут каждого из таймов, а затем регресс. Ныне он требует агрессии, качества. Отмечает высокий темп игры соперника, но и требует от своей сборной такой же. По матчам на Евро против сборных Франции и Испании видно, что победитель первых на такой темп способен. Тренер также призывает не слишком бояться соперника, не "делать его сильнее, чем он на самом деле", играть позитивно, на атаку.

О том же, о смелой игре и о "быть очень компактными, смелыми и невежливыми" говорит и новый капитан сборной Якина Ян Зоммер. А на вопрос о матче на Евро, проигранном со счетом 0:3, отвечает, что сейчас это новая сборная с новым тренером. "Тогда мы дали им слишком много шансов, но теперь будет совершенно другая Швейцария". Действительно, тогда Nati начали матч весьма агрессивно, но были пойманы, оттеснены назад и уже не вернулись. Совершенно не похоже на них (что они потом и доказали против Франции и Испании), и сегодня и вправду должно быть иначе.

Кадры

Манчини заявил, что не собирается многое менять. Но СМИ уже анонсируют возвращение Джорджо Кьеллини в стартовый состав вместо Франческо Ачерби. Хотя капитан и не играет вовсе в "Ювентусе". Значит, бросают в бой ментальных лидеров. Алессандро Флоренци, провалившегося в голевом моменте, должен заменить Ди Лоренцо. Одна замена, скорее всего, будет вынужденной. Верратти травмирован и почти наверняка будет заменен Локателли. Тем самым, который замещал Марко во время травмы в начале Евро и сделал отличный дубль против Швейцарии.

В атаке, как всегда, критикуют Иммобиле, играющего в сборной гораздо хуже, чем в "Лацио". Тем не менее, вряд ли его сдвинут из стартового состава. Точно не сдвинут Кьезу, которого осыпали комплиментами после Болгарии. Единственного в сборной.

У Швейцарии вариантов после потерь не так много. Хотя Якин довызвал игроков. Сообщают, что он хотел сыграть по схеме 4-3-3, но будет вынужден остаться с тремя центральными защитниками. Там как раз есть варианты. Аканджи, Эльведи, Шар и Родригес поборются за три места, Родригес также поборется с Цубером слева. А вот в центре поля нет альтернативы Закарии и Соу. Запасным опорникам. В атаке же будет вынужден выйти совсем недавно травмированный Сеферович. Впрочем, Штеффен из "Вольфсбурга" и Варгас из "Аугсбурга" - также сильные игроки и играют в своих клубах.

Швейцария: Зоммер, Аканджи, Эльведи, Шар, Видмер, Закария, Соу, Цубер, Штеффен, Варгас, Сеферович

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Локателли, Жоржиньо, Барелла, Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Статистика

В девяти последних матчах с участием Италии в рамках Чемпионатов Мира (включая Квалификацию) было забито менее трех мячей

Швейцария потерпела лишь три поражения в предыдущих 33-ех матчах

Сборные встречались 58 раз. 29 раз побеждала Италия, 22 раза была зафиксирована ничья и семь раз победила Швейцария. Разница мячей - 110:67. Из них официальных - 14. Три победы в них у Швейцарии, шесть - у Италии, плюс пять ничьих

До победы Италии на Евро в очных матчах были зафиксированы три ничьи подряд. Все - в товарищеских. В последних шести две победы у Италии и четыре ничьи

Лишь в двух из последних десяти очных матчей были забиты более двух мячей

Прогноз: Швейцария - Италия 1:1

Кьеза заявляет, что первый матч всегда самый тяжёлый, напоминает о 1:1 дома против Боснии год тому, сразу после которого состоялась победа на сложном выезде в Амстердаме. Итальянцы и вправду начинают сентябрь тяжело. Лишь одна победа в первом матче этого месяца за шесть последних лет. Зато потом добавляют. Манчини уже призывает включить режим Евро, страшный для соперников. Особенно - ослабленных. Но все же при полном 31-тысячном стадионе с жаждой реванша и даже большей сплоченностью из-за потерь (что отмечает Якин) швейцарцы способны не проиграть.