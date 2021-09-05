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Англия - Андорра. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 05.09.21
Англия – Андорра: Прогноз и анонс матча ⋉ 5 сентября 2021 ⋊ Отбор к ЧМ-2022 на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа I, пятый тур
5 сентября 2021. Лондон, “Уэмбли”
Англия 19:00 Андорра
Телетрансляция – Футбол 1, OLL.TV
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Забив четыре безответных гола Венгрии на глазах у вражеской публики, сборная Англии вернулась домой, где сыграет на “Уэмбли” с одним из аутсайдеров группы, сборной Андорры.
Англия
После четырех туров Англия лидирует, оторвавшись от вторых Польши на пять очков. 13 забитых голов, один пропущенный, четыре победы – сложно представить, что у “трех львов” возникнут какие-то проблемы с выходом на Чемпионат мира с первого места.
Домашняя игра с Андоррой удобно расположена между двумя выездами с Венгрией и Польшей. В игре с аутсайдером Гарет Саутгейт вероятно сыграет вторым составом, в частности за сборную Англии должен дебютировать форвард “Лидса” Патрик Бэмфорд. “Мы просто хотим, что он вышел на поле, и играл в свой футбол. Это хорошая возможность, и он не должен чувствовать какого-то давления. Мы знаем, на что он способен”, – сказал Саутгейт.
Ожидается, что место в старте также могут получить Лингард, Сака, Коуди, Мингз, Джеймс, Александер-Арнольд и Поуп. Мог бы сыграть и Санчо, но он покинул лагерь сборной из-за повреждения.
Андорра
В четверг Андорра выполнила свою задачу минимум в группе – обыграла в домашнем матче Сан-Марино со счетом 2:0. Дубль сделал опорник норвжеского “Саннефьорда” Марк Валес. Победа была добыта ценой двух дисквалификаций. Из-за перебора желтых карточек против Англии не сыграют многолетний лидер сборной, 39-летний Марк Пужол, а также нападающий Жорди Алаес.
Как замечает тренер сборной Андорры Кольдо Альварес, его команда смогла провести перед игрой с Англией только две тренировки, но при этом футболисты постараются показать свой максимум. “Постараемся быть компетентными столько минут, сколько будет возможно”, – сказал вратарь Жузеп Гомес.
Статистика команд, цифры и факты
- Англия ни разу не пропускала в матчах с четырьмя сборными (с которыми играла не меньше четырех раз): Эстония, Литва, Молдова и Андорра.
- В последних 25 домашних матчах квалификации на ЧМ Англия не проиграла ни разу (23 победы, две ничьи).
- Андорра проиграла 55 из 57 выездных матчей квалификации ЧМ и Евро.
- Андорра только в двух матчах за последние 20 лет забила два гола в матче отбора на ЧМ.
Последние пять матчей Англии и Андорры
Англия
- 02.09. Венгрия 4:0 (отбор ЧМ-2022)
- 11.07 Италия 1:1 (Евро-2020)
- 07.07 Дания 2:1 (Евро-2020)
- 03.07 Украина 4:0 (Евро-2020)
- 29.06 Германия 2:0 (Евро-2020)
Андорра
- 02.09 Сан-Марино 2:0 (отбор к ЧМ-2022)
- 07.06 Гибралтар 0:0 (ТМ)
- 03.06 Ирландия 1:4 (ТМ)
- 31.03 Венгрия 1:4 (отбор к ЧМ-2022)
- 28.03 Польша 0:3 (отбор к ЧМ-2022)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|4
|4
|0
|0
|13-1
|+12
|12
|2
|Польша
|4
|2
|1
|1
|11-6
|+5
|7
|3
|Венгрия
|4
|2
|1
|1
|10-8
|+2
|7
|4
|Албания
|4
|2
|0
|2
|4-6
|-2
|6
|5
|Андорра
|4
|1
|0
|3
|3-8
|-5
|3
|6
|Сан-Марино
|4
|0
|0
|4
|0-12
|-12
|0
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Личные встречи
Англия выиграла все четыре матча у Андорры с общим счетом 16:0, лишь один раз забив меньше трех мячей.
Ориентировочные составы
Англия: Поуп – Джеймс, Коуди, Мингз, Триппьер – Александер-Арнольд, Хендерсон, Беллингем – Сака, Бэмфорд, Лингард
Андорра: Гомес – Червос, Алаведра, Лловера, Сан-Николас, Рубио – Мартинес, Морено, Валес, Мартинес – Фернандес
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Англия – Андорра от UA-Football
Экспериментировать со ставками можно как угодно. Можно выбрать вариант с форой, но слишком уж крупного разгрома ожидать не стоит. Возможно, дебютный гол в дебютном матче за Англию забьет Патрик Бэмфорд. Возможно, Англия забьет в каждом из таймов. Прогноз – победа Англии 4:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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