Англия - Андорра. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 05.09.21

Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа I, пятый тур

5 сентября 2021. Лондон, “Уэмбли”

Англия 19:00 Андорра

Телетрансляция – Футбол 1, OLL.TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Забив четыре безответных гола Венгрии на глазах у вражеской публики, сборная Англии вернулась домой, где сыграет на “Уэмбли” с одним из аутсайдеров группы, сборной Андорры.

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Англия

После четырех туров Англия лидирует, оторвавшись от вторых Польши на пять очков. 13 забитых голов, один пропущенный, четыре победы – сложно представить, что у “трех львов” возникнут какие-то проблемы с выходом на Чемпионат мира с первого места.

Домашняя игра с Андоррой удобно расположена между двумя выездами с Венгрией и Польшей. В игре с аутсайдером Гарет Саутгейт вероятно сыграет вторым составом, в частности за сборную Англии должен дебютировать форвард “Лидса” Патрик Бэмфорд. “Мы просто хотим, что он вышел на поле, и играл в свой футбол. Это хорошая возможность, и он не должен чувствовать какого-то давления. Мы знаем, на что он способен”, – сказал Саутгейт.

Ожидается, что место в старте также могут получить Лингард, Сака, Коуди, Мингз, Джеймс, Александер-Арнольд и Поуп. Мог бы сыграть и Санчо, но он покинул лагерь сборной из-за повреждения.

Андорра

В четверг Андорра выполнила свою задачу минимум в группе – обыграла в домашнем матче Сан-Марино со счетом 2:0. Дубль сделал опорник норвжеского “Саннефьорда” Марк Валес. Победа была добыта ценой двух дисквалификаций. Из-за перебора желтых карточек против Англии не сыграют многолетний лидер сборной, 39-летний Марк Пужол, а также нападающий Жорди Алаес.

Как замечает тренер сборной Андорры Кольдо Альварес, его команда смогла провести перед игрой с Англией только две тренировки, но при этом футболисты постараются показать свой максимум. “Постараемся быть компетентными столько минут, сколько будет возможно”, – сказал вратарь Жузеп Гомес.

Статистика команд, цифры и факты

Англия ни разу не пропускала в матчах с четырьмя сборными (с которыми играла не меньше четырех раз): Эстония, Литва, Молдова и Андорра.

В последних 25 домашних матчах квалификации на ЧМ Англия не проиграла ни разу (23 победы, две ничьи).

Андорра проиграла 55 из 57 выездных матчей квалификации ЧМ и Евро.

Андорра только в двух матчах за последние 20 лет забила два гола в матче отбора на ЧМ.

Последние пять матчей Англии и Андорры

Англия

02.09. Венгрия 4:0 (отбор ЧМ-2022)

11.07 Италия 1:1 (Евро-2020)

07.07 Дания 2:1 (Евро-2020)

03.07 Украина 4:0 (Евро-2020)

29.06 Германия 2:0 (Евро-2020)

Андорра

02.09 Сан-Марино 2:0 (отбор к ЧМ-2022)

07.06 Гибралтар 0:0 (ТМ)

03.06 Ирландия 1:4 (ТМ)

31.03 Венгрия 1:4 (отбор к ЧМ-2022)

28.03 Польша 0:3 (отбор к ЧМ-2022)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 4 4 0 0 13-1 +12 12 2 Польша 4 2 1 1 11-6 +5 7 3 Венгрия 4 2 1 1 10-8 +2 7 4 Албания 4 2 0 2 4-6 -2 6 5 Андорра 4 1 0 3 3-8 -5 3 6 Сан-Марино 4 0 0 4 0-12 -12 0

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Личные встречи

Англия выиграла все четыре матча у Андорры с общим счетом 16:0, лишь один раз забив меньше трех мячей.

Ориентировочные составы

Англия: Поуп – Джеймс, Коуди, Мингз, Триппьер – Александер-Арнольд, Хендерсон, Беллингем – Сака, Бэмфорд, Лингард

Андорра: Гомес – Червос, Алаведра, Лловера, Сан-Николас, Рубио – Мартинес, Морено, Валес, Мартинес – Фернандес

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Англия – Андорра от UA-Football

Экспериментировать со ставками можно как угодно. Можно выбрать вариант с форой, но слишком уж крупного разгрома ожидать не стоит. Возможно, дебютный гол в дебютном матче за Англию забьет Патрик Бэмфорд. Возможно, Англия забьет в каждом из таймов. Прогноз – победа Англии 4:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.