Бразилия - Аргентина. Анонс и прогноз на матч отбора на ЧМ 05.09.2021

Поединок можно подавать под соусом мести, ведь всего два месяца назад Аргентина отправила Бразилию в глубокий нокаут на её же земле в финале Копа Америка. Время для реванша? Наверное, да. "Наверное" - потому что хозяева сегодня сыграют далеко не в оптимальном составе, да и есть ли смысл реваншироваться в турнире, где ситуация в таблице довольно условна и всё равно обе команды выйдут на ЧМ?

Бразилия - Аргентина

Южноамериканская квалификация на ЧМ-2022. 6-й тур

5 сентября. Ресифи. "Арена Пернамбуку". Начало в 22:00

Трансляция в Украине - не запланирована

Текстовая трансляция на UA-Футбол здесь

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Бразилия

С ноября 2019 года бразильцы проиграли только дважды: как раз тогда уступили в товарищеском матче Аргентине, а летом 2021-го в финале Копа Америка уступили опять аргентине. Последнее фиаско было очень большим ударом, ведь турнир проходил в родной стране, а Неймар, похоже, никогда в жизни не был так мотивирован выиграть что-то со сборной. Для бразильцев кроме Аргентины сейчас нет даже близких соперников, которых можно назвать равными ей. Достаточно взглянуть в турнирную таблицу отбора на ЧМ, чтобы в этом убедиться: семь матчей, семь побед и всего два пропущенных. Правда, в этом месяце ситуация несколько отличается от предыдущих, ведь сейчас АПЛ не отпустила своих игроков за океан, поэтому за "жёлто-зелёных" не сыграют Алисон, Эдерсон, Тьяго Силва, Фред, Фабиньо, Фирмино, Жезус и остальные.

Аргентина

Аргентинцы также не смогут рассчитывать на "англичан", правда, команда Лионеля Скалони не так сильно завязана на этой лиге. К тому же, главный актив в лице Месси, ди Марии и Мартинеса в обойме, поэтому всё в порядке. Напомним, что "небесно-голубые" - действующие победители Копа Америка. В июле команда выиграла дебютный для Месси титул с национальной сборной, подняв над головой главный трофей Южной Америки. Шли по дистанции тогда тяжеловато, но силы распределили правильно плюс акценты расставили также верно. На ЧМ аргентинцы также выйдут без проблем - просто нужно очень сильно не хотеть играть в футбол, чтобы пропускать вперёд нынешние Парагвай с Чили.

Турнирная таблица южноамериканской квалификации на ЧМ-2022

Напрямую в финальную часть Мундиаля выходит четыре лучших сборных отбора. Пятую команду ожидают стыковые игры, соперник по которым определится позже. Всего во время квалификации каждая команда проведёт по 18 игр. Как видим, отбор приближается к своему экватору.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч Бразилия - Аргентина

В семи последних официальных матчах только дважды команды забивали за игру больше двух голов. Если учитывать и товарищеские встречи, то в пяти крайних поединках забивала только одна команда, да и то - не больше двух голов за 90 минут. Рассчитывать, что на этот раз что-то изменится, довольно наивно. Поэтому ставка вновь будет на низкую результативность.

Ставка: тотал меньше 2.5 за 1.6