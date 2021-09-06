Нидерланды - Турция. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 на 07.09.2021

Отбор на Чемпионат Мира-2022

Группа G, шестой тур

7 сентября, 21:45. "Йохан Кройф Арена" (Амстердам)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Прямая трансляция: Футбол 1

Нидерланды и Турция личным матчем открывали для себя квалификацию на следующий Мундиаль. Тогда обе команды выдали феерию голов, а турки удивили настроем на игру и, собственно, результатом. Теперь же между ними (и Норвегией) идет борьба за прямую путевку на ЧМ-2022. Смогут ли нидерландцы взять реванш за мартовское поражение?

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Нидерланды

Новоиспеченный наставник Луи ван Гал с каждым матчем становится ближе к своим подопечным. После ничейного старта тренера в Норвегии, его команда дома разгромила Черногорию 4:0. Однако дело не только в счете, но и самой игре - доминирование было на всех клочках поля. Матчи дома для сборной Нидерландов имеют особое значение. "Оранье" победили в последних шести встречах на своем поле - собственная крепость под надежным замком.

Ван Гал в последних двух матчах задействовал много молодых игроков, в том числе позволив четырем из них дебютировать в составе Национальной сборной. Тренер пришел в этот проект надолго, но чтобы остаться у руля наставника - нужно, как минимум, выходить на Чемпионат мира. Мундиаль 2018 года остался без "оранье", а вот чтобы такого не повторилось в 2022-м ван Гал сделает все. И Депай также - он несомненный лидер этой сборной

Турция

Команда-надежда на Евро-2020 повторила “успех” Украины на Евро-2016, только забив на один гол больше. Полный провал турок, но теперь Гюнеш со своими подопечными становятся на путь истины. За два последних матча "месячные звезды" забили пять голов. Правда, очень обидно упустили победу над Черногорией, пропустив на 90+7 минуте. Несмотря на это, турки продолжают лидировать в группе, и удачный результат в матче против Нидерландов только может закрепить их посягательства на путевку на Мундиаль.

Всего однажды в этом веке Турция принимала участие в Чемпионате мира - в 2002-м году команда завоевала бронзу. С тех пор каждая квалификация была трудным путем, и вот теперь наконец выпала реальная возможность побороться за путевку. Главным соперником за второе место была Норвегия, правда после стартовой победы туркв над нидерландцами все перевернулось. Подопечные Гюнеша отличаются своим характером и физическими особенностями, однако они еще не оправились после Евро-2020. Настоящую проверку Турция пройдет в матче против Нидерландов - именно в таких поединках определяется, заслуживает ли сборная попасть в финальную часть мирового первенства.

Последние матчи Нидерландов и Турции

Последние пять встреч хозяев

04.09.2021. Нидерланды - Черногория 4:0 (Отбор на ЧМ-2022)

01.09.2021. Норвегия - Нидерланды 1:1 (Отбор на ЧМ-2022)

27.06.2021. Нидерланды - Чехия 0:2 (Евро-2020)

21.06.2021. Северная Македония - Нидерланды 0:3 (Евро-2020)

17.06.2021. Нидерланды - Австрия 2:0 (Евро-2020)

Последние пять встреч гостей

04.09.2021. Гибралтар - Турция 0:3 (Отбор на ЧМ-2022)

01.09.2021. Турция - Черногория 2:2 (Отбор на ЧМ-2022)

20.06.2021. Швейцария - Турция 3:1 (Евро-2020)

16.06.2021. Турция - Уэльс 0:2 (Евро-2020)

11.06.2021. Турция - Италия 0:3 (Евро-2020)

Турнирная таблица группы G

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Турция 5 3 2 0 15-7 11 2 Нидерланды 5 3 1 1 16-5 10 3 Норвегия 5 3 1 1 7-4 10 4 Черногория 5 2 1 2 8-9 7 5 Латвия 5 1 1 3 7-10 4 6 Гибралтар 5 0 0 5 2-20 0

Личные встречи Нидерландов и Турции

В общем команды играли между собой 13 раз. За победами ведут "оранье" - 5:4. Несмотря на это, раз они брали верх над турками еще в 2013-м году.

Последние пять матчей между командами

24.03.2021. Турция - Нидерланды 4:2 (Отбор на ЧМ-2022)

06.09.2015. Турция - Нидерланды 3:0 (Отбор на Евро-2016)

28.03.2015. Нидерланды - Турция 1:1 (Отбор на Евро-2016)

15.10.2013. Турция - Нидерланды 0:2 (Отбор на ЧМ-2014)

07.09.2012. Нидерланды - Турция 2:0 (Отбор на ЧМ-2014)

Цифры и факты

Нидерланды находятся на 12 месте в рейтинге FIFA, а Турция - на 39.

"Лунные звезды" всего дважды играли в финальных частях Мундиаля.

В то же время "оранье" 10 раз выступали на чемпионатах мира. Наивысшим достижение является серебро (1974, 1978, 2010).

Турция еще ни разу на выезде не выигрывала у Нидерландов.

"Оранье" не забили лишь однажды в последних 15 матчах

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Ставки и коэффициенты на матч Нидерланды - Турция

Прогноз на матч Нидерланды - Турция

На победу нидерландцев указывает и желание возглавить наконец группу G, и гораздо сильнее состав, и разобранные турки, и стремление отомстить. Гости еще не готовы психологически обыгрывать мощных дома "оранье", однако точно будут совать палки в колеса. Матч будет на встречных курсах. Прогноз: победа Нидерландов 2:1.