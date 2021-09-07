Хорватия - Словения. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 05.09.21

Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа H, пятый тур

7 сентября 2021. Сплит, “Полюд”

Хорватия 21:45 Словения

Телетрансляция – OLL.TV, Футбол 1 (в записи)

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Хорватия намерена взять реванш за поражение от Словении в первом туре, и местная пресса рассуждает, сколько нужно набрать очков, чтобы выйти из группы с первого места. В прошлом туре Хорватия и Словения добыли невыразительные победы со счетом 1:0.

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Хорватия

“Этот матч может стать для нас самым тяжелым в цикле, – предупреждает Златко Далич. – Если мы не продемонстрируем скорость и силу, как в Братиславе, нам будет очень сложно”.

По словам тренера сборной Хорватии, ему надо будет “хорошо подумать”, чтобы выбрать стартовый состав на Словению. Это будет третий матч отбора за семь дней, и не все физически готовы его вынести. Ни о каких тактических тренировках не может быть и речи. Только мотивация и разговоры. “Мы не пропустили в последних четырех матчах отбора, но должны играть компактнее и лучше в защите”.

Хорватия проведет третий матч подряд без Луки Модрича. “Мы хотим набрать три очка, и доказать всем, что мы можем справиться без нашего капитана”.

Хорватии непросто дается игра в атаке. И в матче с Россией (0:0) и со Словакией (1:0) Vatreni создали крайне мало моментов. Помимо Модрича, травмирован также форвард Анте Будимир. Петкович, Ребич и Брекало не были вызваны на сентябрьские матчи. Игра Крамарича оставляет желать лучшего. Неудивительно, что Далич не посчитал лишним проинформировать, что в старте на матч со Словенией выйдет форвард “Хайдука” Марко Ливая. Остается Хорватия и без основного кипера Ливаковича.

Словения

Как и Хорватия, сборная Словении набрала четыре очка в двух матчах отбора: ничья со Словакией (1:1) в прошлую среду и непростая победа над Мальтой в субботу (1:0).

Победа над островитянами получилась вымученной. Единственный гол забит после сомнительного пенальти, гол Мальты отменили из-за офсайда, еще один пенальти словенцам реализовать не удалось. “Самое главное – это победа. Не имеет значения, как мы ее добыли. Три очка дают нам уверенность”, – считает хавбек Санди Ловрич, забивший единственный гол. “Мы понимает, что не играем в наш лучший футбол”, – добавляет защитник/опорник Яка Бийол.

Как и Хорватия, Словения испытывает явные проблемы в атаке. Словения очень медленно разыгрывает мяч и создает мало моментов. “Мы не обманываем самих себя – нам нужно играть лучше”, – говорит главный тренер сборной Матьяж Кек.

Игру с Мальтой пропустил один из лидеров команды Йосип Иличич. Його возвращение должно добавить немного импульса команде. “Мы должны играть с уверенностью и быть настроенными на борьбу”, – заряжает свою команду вратарь Ян Облак.

Статистика команд, цифры и факты

Хорватия не пропускает в четырех матча отбора подряд.

Словения и Хорватия забили на двоих три гола в четырех матчах.

Две победы Словении в отборе были добыты с одинаковым счетом – 1:0.

Хорватия – одна из пяти сборных отбора, которая пропустила только один мяч. Лучший показатель у Дании – ноль пропущенных в пяти поединках.

Последние пять матчей Хорватии Словении

Хорватия

04.09 Словакия 1:0 (отбор к ЧМ-2022)

01.09 Россия 0:0 (отбор к ЧМ-2022)

28.06 Испания 3:5 (Евро-2020)

23.06 Шотландия 3:1 (Евро-2020)

18.06 Чехия 1:1 (Евро-2020)

Словения

04.09 Мальта 1:0 (отбор к ЧМ-2022)

01.09 Словакия 1:1 (отбор к ЧМ-2022)

04.06 Гибралтар 6:0 (ТМ)

01.06 Северная Македония 1:1 (ТМ)

30.03 Кипр 0:1 (отбор к ЧМ-2022)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Россия 5 3 1 1 8-4 +4 10 2 Хорватия 5 3 1 1 5-1 +4 10 3 Словения 5 2 1 2 4-4 0 7 4 Словакия 5 1 3 1 5-5 0 6 5 Мальта 5 1 1 3 6-9 -3 4 6 Кипр 5 1 1 3 1-6 -5 4

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Личные встречи

Это будет 11-й матчу между Словенией и Хорватией. Победа в мартовском матче стала первой для Словении над балканским соседом. Еще три матча закончились вничью, шесть раз побеждала Хорватия.

Ориентировочные составы

Хорватия: Ивушич – Юранович, Ловрен, Вида, Соса – Брозович, Пашалич, Ковачич – Влашич – Ливая, Перишич

Словения: Облак – Балковец, Мевля, Блажич, Стоянович – Штулац, Зайц – Иличич, Ловрич, Млакар – Шешко

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Хорватия – Словения от UA-Football

Хорватия и Словения приучили к малорезультативным матчам, не должно быть голевой феерии и во встречи команд во вторник. Хорватия в отборе забирает в среднем один гол за матч, Словения – еще меньше. Прогноз – победа Хорватии 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.