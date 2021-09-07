Польша - Англия. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 08.09.21

Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа H, шестой тур

8 сентября 2021. Варшава, “ПГЕ Национальный”

Польша 21:45 Англия

Телетрансляция – Футбол 2, OLL.TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

В последней игре сентябрьского цикла встретятся два лидера группы H: Англия выиграла все свои матчи и набрала 15 очков из 15 возможных, у Польши десять пунктов. Обе команды экспериментировали с составом в поединках против Андорры и Сан-Марино в прошлом туре, сохранив силы и ресурсы на очную встречу в среду.

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Польша

Сборная Польши выиграла два матча у Албании и Сан-Марино с общим счетом 11-2. Роберт Левандовский забил три гола, форвард “Нью-Инглэнд Революшн” Адам Букса и вовсе отметился четырьмя мячами. Тем не менее нельзя сказать, что в Польше полностью одобряют работу главного тренера Паулу Соузы. Например, в Przegląd Sportowy можно встретить такие заголовки: “KONIEC EKSPERYMENTÓW. SOUSA MUSI TRAFIĆ ZE SKŁADEM” или “W POSZUKIWANIU ŻELAZNEJ JEDENASTKI”. По мнению местных обозревателей 51-летний тренер уж слишком увлекается ротацией.

Польша не сможет противостоять Англии в оптимальном составе. Как рассказал Соуза на пресс-конференции, к матчу не успеет восстановиться игроки из Серии А Бартош Берешинский и Петр Зелинский.

Но Соуза все равно ожидает от своей команды смелой игры. “Мы не будем все время защищаться. Мы проанализируем соперника, и постараемся быть готовыми ко всем ситуациям на поле. Постараемся оказать на соперника давление”, – сказал тренер сборной Польши.

Англия

Два матча – два разных состава. Глубина скамейки запасных и удобный календарь позволили Гарету Саутгейту сыграть двумя разными командами матчи с Венгрией с Андоррой. Оба поединка закончились со счетом 4:0 в пользу “трех львов”. Англия не замечает соперников.

Интересно, что семь из восьми голов Англия забила во втором тайма. Вице-чемпион Европы не торопит события, и разрывает соперника, когда он находится в наиболее уязвимой позиции.

“Мы набрали неплохой ход и команда играет достаточно хорошо. Если мы выиграем в Варшаве, то сделаем важный шаг к квалификации на Кубок Мира. Мы полны мотивации, и одновременно с этим понимаем опасности высокомерия. У нас хорошие результаты, потому что мы играем в командный футбол и действуем очень дисциплинированно”, – поделился секретом успеха “трех львов” Гарет Саутгейт.

С Польшей готовы сыграть все игроки условно “первого состава”. Покинули расположение команды дисквалифицированный защитник Тайрон Мингз и травмированные игроки атаки Джейдон Санчо и Доминик Калверт-Льюин.

Статистика команд, цифры и факты

В десяти из 11 последних матчей с участием сборной Польши забивали обе команды.

Сборная Польши – одна из трех сборных (Дания и Италия), которой удалось поразить ворота “трех львов” в 2021 году. Также Польша – единственная сборная, которая забивала Англии в отборе ЧМ-2022.

Последней командой, которая нанесла поражение сборной Англии остается Бельгия в Лиге Наций-2020 (0:2).

Англия забивает не меньше двух мячей во всех матчах отбора ЧМ-2022.

Англия выиграла у Польши пять из шести последних матчей во всех турнирах.

Последние пять матчей Польши и Англии

Польша

05.09 Сан-Марино 7:1 (отбор ЧМ-2022)

02.09 Албания 4:1 (отбор ЧМ-2022)

23.06 Швеция 2:3 (Евро-2020)

19.06 Испания 1:1 (Евро-2020)

14.06 Словакия 1:2 (Евро-2020)

Англия

05.09 Андорра 4:0 (отбор ЧМ-2022)

02.09 Венгрия 4:0 (отбор ЧМ-2022)

11.07 Италия 1:1 (Евро-2020)

07.07 Дания 2:1 (Евро-2020)

03.07 Украина 4:0 (Евро-2020)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 5 5 0 0 17-1 +16 15 2 Польша 5 3 1 1 18-7 +11 10 3 Албания 5 3 0 2 5-6 -1 9 4 Венгрия 5 2 1 2 10-9 +1 7 5 Андорра 5 1 0 4 3-12 -9 3 6 Сан-Марино 5 0 0 5 1-19 -18 0

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Личные встречи

Сборной Польши всего раз в истории удалось переиграть сборную Англию. Это произошло в 1973 году. У Англии 12 побед, еще семь матчей закончились вничью. В первом круге квалификации Англия выиграла 2:1.

Ориентировочные составы

Польша: Щенсны – Кендзера, Глик, Беднарек – Франковский, Линетти, Модер, Шиманский, Пухач – Букса, Левандовский

Англия: Пикфорд – Шоу, Магуайр, Стоунз, Уокер – Райс, Филлипс – Грилиш, Маунт, Стерлинг – Кейн

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Польша – Англия от UA-Football

Роберт Левандовский и Харри Кейн входят в пятерку лучших форвардов современности, но если у сборной Польши форвард “Баварии” – незаменимая и главная ударная сила, то у Англии есть Грилиш, Маунт и Стерлинг, а главное – своя тщательно продуманная стратегия направления игры. Игра Англии построена на нивелировании сильных сторон соперника и эффективной реализации своих моментов. Не нужно обманываться разгромными победами Польши над Албанией и Сан-Марино. В среду все будет иначе. Прогноз – победа Англии 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.