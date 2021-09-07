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Польша - Англия. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 08.09.21
Польша – Англия: Прогноз и анонс матча ⋉ 8 сентября 2021 ⋊ Отбор к ЧМ-2022 на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа H, шестой тур
8 сентября 2021. Варшава, “ПГЕ Национальный”
Польша 21:45 Англия
Телетрансляция – Футбол 2, OLL.TV
Текстовая трансляция – UA-Футбол
В последней игре сентябрьского цикла встретятся два лидера группы H: Англия выиграла все свои матчи и набрала 15 очков из 15 возможных, у Польши десять пунктов. Обе команды экспериментировали с составом в поединках против Андорры и Сан-Марино в прошлом туре, сохранив силы и ресурсы на очную встречу в среду.
Польша
Сборная Польши выиграла два матча у Албании и Сан-Марино с общим счетом 11-2. Роберт Левандовский забил три гола, форвард “Нью-Инглэнд Революшн” Адам Букса и вовсе отметился четырьмя мячами. Тем не менее нельзя сказать, что в Польше полностью одобряют работу главного тренера Паулу Соузы. Например, в Przegląd Sportowy можно встретить такие заголовки: “KONIEC EKSPERYMENTÓW. SOUSA MUSI TRAFIĆ ZE SKŁADEM” или “W POSZUKIWANIU ŻELAZNEJ JEDENASTKI”. По мнению местных обозревателей 51-летний тренер уж слишком увлекается ротацией.
Польша не сможет противостоять Англии в оптимальном составе. Как рассказал Соуза на пресс-конференции, к матчу не успеет восстановиться игроки из Серии А Бартош Берешинский и Петр Зелинский.
Но Соуза все равно ожидает от своей команды смелой игры. “Мы не будем все время защищаться. Мы проанализируем соперника, и постараемся быть готовыми ко всем ситуациям на поле. Постараемся оказать на соперника давление”, – сказал тренер сборной Польши.
Англия
Два матча – два разных состава. Глубина скамейки запасных и удобный календарь позволили Гарету Саутгейту сыграть двумя разными командами матчи с Венгрией с Андоррой. Оба поединка закончились со счетом 4:0 в пользу “трех львов”. Англия не замечает соперников.
Интересно, что семь из восьми голов Англия забила во втором тайма. Вице-чемпион Европы не торопит события, и разрывает соперника, когда он находится в наиболее уязвимой позиции.
“Мы набрали неплохой ход и команда играет достаточно хорошо. Если мы выиграем в Варшаве, то сделаем важный шаг к квалификации на Кубок Мира. Мы полны мотивации, и одновременно с этим понимаем опасности высокомерия. У нас хорошие результаты, потому что мы играем в командный футбол и действуем очень дисциплинированно”, – поделился секретом успеха “трех львов” Гарет Саутгейт.
С Польшей готовы сыграть все игроки условно “первого состава”. Покинули расположение команды дисквалифицированный защитник Тайрон Мингз и травмированные игроки атаки Джейдон Санчо и Доминик Калверт-Льюин.
Статистика команд, цифры и факты
- В десяти из 11 последних матчей с участием сборной Польши забивали обе команды.
- Сборная Польши – одна из трех сборных (Дания и Италия), которой удалось поразить ворота “трех львов” в 2021 году. Также Польша – единственная сборная, которая забивала Англии в отборе ЧМ-2022.
- Последней командой, которая нанесла поражение сборной Англии остается Бельгия в Лиге Наций-2020 (0:2).
- Англия забивает не меньше двух мячей во всех матчах отбора ЧМ-2022.
- Англия выиграла у Польши пять из шести последних матчей во всех турнирах.
Последние пять матчей Польши и Англии
Польша
- 05.09 Сан-Марино 7:1 (отбор ЧМ-2022)
- 02.09 Албания 4:1 (отбор ЧМ-2022)
- 23.06 Швеция 2:3 (Евро-2020)
- 19.06 Испания 1:1 (Евро-2020)
- 14.06 Словакия 1:2 (Евро-2020)
Англия
- 05.09 Андорра 4:0 (отбор ЧМ-2022)
- 02.09 Венгрия 4:0 (отбор ЧМ-2022)
- 11.07 Италия 1:1 (Евро-2020)
- 07.07 Дания 2:1 (Евро-2020)
- 03.07 Украина 4:0 (Евро-2020)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|5
|5
|0
|0
|17-1
|+16
|15
|2
|Польша
|5
|3
|1
|1
|18-7
|+11
|10
|3
|Албания
|5
|3
|0
|2
|5-6
|-1
|9
|4
|Венгрия
|5
|2
|1
|2
|10-9
|+1
|7
|5
|Андорра
|5
|1
|0
|4
|3-12
|-9
|3
|6
|Сан-Марино
|5
|0
|0
|5
|1-19
|-18
|0
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Личные встречи
Сборной Польши всего раз в истории удалось переиграть сборную Англию. Это произошло в 1973 году. У Англии 12 побед, еще семь матчей закончились вничью. В первом круге квалификации Англия выиграла 2:1.
Ориентировочные составы
Польша: Щенсны – Кендзера, Глик, Беднарек – Франковский, Линетти, Модер, Шиманский, Пухач – Букса, Левандовский
Англия: Пикфорд – Шоу, Магуайр, Стоунз, Уокер – Райс, Филлипс – Грилиш, Маунт, Стерлинг – Кейн
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Польша – Англия от UA-Football
Роберт Левандовский и Харри Кейн входят в пятерку лучших форвардов современности, но если у сборной Польши форвард “Баварии” – незаменимая и главная ударная сила, то у Англии есть Грилиш, Маунт и Стерлинг, а главное – своя тщательно продуманная стратегия направления игры. Игра Англии построена на нивелировании сильных сторон соперника и эффективной реализации своих моментов. Не нужно обманываться разгромными победами Польши над Албанией и Сан-Марино. В среду все будет иначе. Прогноз – победа Англии 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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