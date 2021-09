Косово - Испания. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 на 8.09.2021

Косово постепенно осваивается в европейском футболе и уже не выглядит слабаком на фоне сборных, калибра Греции и Грузии. Но до Испании балканцам, конечно же, далеко. Любой результат в Приштине, кроме победы "Фурии Рохи", стал бы огромной сенсацией.

Команда Бернара Шалланда здорово провела сентябрьские матчи, добыв 4 очка в играх с Грузией (1:0) и Грецией (1:1). Как видим, Косово забивает мало, но и почти не пропускает - то, что надо в матчах против более классных и авторитетных соперников.

Лидеры косоваров - форвард "Лацио" Ведат Муриги, хавбек "Реймса" Валон Бериша и защитник "Наполи" Амир Ррахмани. Каждый из троицы тащит свою линию и помогает менее опытным партнерам. Вообще кадровый дефицит - одна из главных проблем Косово. Равноценных замен у основы нет, и с Испанией это сыграет свою роль, ведь на поле не смогут выйти Бесарт Халими и Лирим Кастрати - двое важных игроков старта. Ну а в тактике сюрпризов не ждем - от Косово будут оборона и контратаки, как и всегда.

Если не побеждать Косово, то кого побеждать? Думается, нечто подобное сейчас крутится в голове у всех испанских сборников. Отступать им некуда после того, как Фурия проиграла на выезде Швеции - 1:2.

Теперь именно скандинавы - лидер квинтета с учетом пропущенных встреч. Испании же остается выигрывать свои матчи и ждать на осечку шведов. А это совсем другой уровень ответственности. Грузины ощутили изменение в настрое Фурии на своей шкуре - если в первом круге Испания еле одолела кавказцев 2:1, то на днях буквально втоптала в газон - 4:0.

5 - Ferran Torres is the first player to score five or more goals for Spain ???????? in a calendar year (five in 2021) since Isco Alarcón in 2018 (five also). Vital. pic.twitter.com/Aa0GrBKTlT