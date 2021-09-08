Косово - Испания. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 на 8.09.2021

Квалификация ЧМ-2022. Группа B. 6-й тур

8 сентября. Приштина. "Фадил Воккри"

Косово 21:45 Испания

Арбитр: Бобби Мадден (Шотландия)

Трансляция: Oll.tv

Косово постепенно осваивается в европейском футболе и уже не выглядит слабаком на фоне сборных, калибра Греции и Грузии. Но до Испании балканцам, конечно же, далеко. Любой результат в Приштине, кроме победы "Фурии Рохи", стал бы огромной сенсацией.

Косово

Команда Бернара Шалланда здорово провела сентябрьские матчи, добыв 4 очка в играх с Грузией (1:0) и Грецией (1:1). Как видим, Косово забивает мало, но и почти не пропускает - то, что надо в матчах против более классных и авторитетных соперников.

Лидеры косоваров - форвард "Лацио" Ведат Муриги, хавбек "Реймса" Валон Бериша и защитник "Наполи" Амир Ррахмани. Каждый из троицы тащит свою линию и помогает менее опытным партнерам. Вообще кадровый дефицит - одна из главных проблем Косово. Равноценных замен у основы нет, и с Испанией это сыграет свою роль, ведь на поле не смогут выйти Бесарт Халими и Лирим Кастрати - двое важных игроков старта. Ну а в тактике сюрпризов не ждем - от Косово будут оборона и контратаки, как и всегда.

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Испания

Если не побеждать Косово, то кого побеждать? Думается, нечто подобное сейчас крутится в голове у всех испанских сборников. Отступать им некуда после того, как Фурия проиграла на выезде Швеции - 1:2.

Теперь именно скандинавы - лидер квинтета с учетом пропущенных встреч. Испании же остается выигрывать свои матчи и ждать на осечку шведов. А это совсем другой уровень ответственности. Грузины ощутили изменение в настрое Фурии на своей шкуре - если в первом круге Испания еле одолела кавказцев 2:1, то на днях буквально втоптала в газон - 4:0.

5 - Ferran Torres is the first player to score five or more goals for Spain ???????? in a calendar year (five in 2021) since Isco Alarcón in 2018 (five also). Vital. pic.twitter.com/Aa0GrBKTlT — OptaJose (@OptaJose) September 5, 2021

У Испании сентябрьский сбор пропускают парни, отбегавшие летом и Евро, и Олимпиаду - Педри, Оярсабаль, Ольмо, Пау Торрес. Впрочем, это могло бы стать аргументом с немцами или англичанами, но не с Косово. Здесь команда Луиса Энрике обязана побеждать по определению. Никакие тренерские или игровые изыски не нужны - стандартные 4-3-3 с Моратой по центру и быстрыми флангами; Бускетс в средине поля; Альба слева. Где-нибудь косовары обязательно дрогнут перед такой махиной.

Косово - Испания: статистика личных встреч

Испания и Косово ранее встречались ровно один раз - в прошлом марте, и тогда Фурия победила 3:1, а голы забили Ольмо, Ферран Торрес и Жерар Морено.

Косово - Испания: последние матчи команд

Последние матчи Косово

Последние матчи Испании

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Помимо уже упомянутых Халими и Кастрати у Косово вне игры травмированный Эльбасан Рашани. У Испании же отмечаем свежую травму Хосе Луиса Гайя, который прекрасно отыграл против грузин.

Косово: Мюрич - Войвода, Ррахмани, Алити, Хадерджонай - Лошай, Дрешевич, Бериша - Рашица, Муриги, Муслия

Испания: Симон - Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Альбиоль, Альба - Солер, Бускетс, Коке - Ферран Торрес, Мората, Сарабия

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Косово - Испания: ставки и коэффициенты

Косово - Испания: прогноз от UA-Football

Испания при Луисе Энрике не очень хорошо играет на выезде, так что ставить на победу с форой кажется рискованным. Попробуем зарядить на "низ" - ставку ТМ 2,5 букмекеры предлагают с коэффициентами 2,1-2,3.