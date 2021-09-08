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Исландия – Германия. Прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 на 08.09.21
Продолжится ли феерия "бундестим"?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Квалификация к ЧМ-2022. Группа J, шестой тур
8 сентября. Рейкьявик, "Лейгардальсведлюр"
Исландия – Германия 21:45
Трансляция – oll.tv
Исландия
Исландия в этом отборе откровенно не впечатляет. "Викинги" заметно состарились в последние годы (средний возраст коллектива – 27.2 года), а прибывшие свежие лица пока не в состоянии поддерживать былой уровень, когда островитянам удавалось выйти в 1/4 финала Евро-2016 или квалифицироваться на ЧМ-2018.
После первого круга европейского отбора коллектив Арнара Видарссона идёт в аутсайдерах группы J, возвышаясь лишь над крохотным Лихтенштейном, и фактически лишившись каких-либо шансов на второе место, кроме как чисто математических (1% по версии Gracenote).
Исландия имела небольшой бонус – все три сентябрьских матча отбора они проводили дома. Это была неплохая возможность наверстать упущенное, но после поражений от Румынии (0:2) и ничьи с Северной Македонией (2:2), которая ещё и добывалась с помощью тяжелейшего камбека, последние лучи надежды пропали. А тут ещё и в гости жалует разыгравшийся "бундестим".
Германия
Германия же выиграла оба своих сентябрьских матча отбора и наконец вернула себе первую строчку в группе, и сделала это крайне эффектно. Дебют нового тренера Die Mannschaft Ханси Флика выдался неубедительным – натужная победа над Лихтенштейном (0:2). Зато через три дня все вдруг резко вспомнили, какой же экс-тренер "Баварии" всё-таки крутой, когда бундестим разнёс на тот момент лидера группы Армению со счётом 6:0.
Флик пока что использует в сборной всё тот же любимый каркас 4-2-3-1, хорошо знакомый баварцам – Нойеру, Зюле, паре опорников Киммих-Горецка и вингерам Сане и Гнабри. Для полного счастья не хватает Левандовски и Дэвиса – канадца в похожей манере но уже на правом фланге имитирует Хофманн, а Керер слева формирует трио ЦЗ. Зато есть Вернер и Хаверц, которых Ханси очень хотел видеть в Мюнхене, и Марко Ройс, хоть последний и традиционно сломался, в то время как автор победного гола в финале ЛЧ простудился (не ковид).
Германия заново учится доминировать, Флик уже потихоньку приучает команду прессинговать так же радикально, как это было в "Баварии", а главное игра в позиционной атаке перестала выглядеть вяло и сыро, как это было в последние годы при Лёве. Ханси вместе со штабом грамотно донесли до игроков пару ключиков под Мхитаряна и Ко, разорвали их парочкой хитрых фланговых манёвров. Да что там, у Флика даже Вернер стал забивать в каждой игре, ещё и ассистируя пятками.
Статистика и факты
- Исландия ни разу не забивала Германии (3 встречи)
- Исландия пропускает два и больше голов в 6 из 7 последних матчах отбора
- Германия больше всех в группе владеет мячом (69.9%) и чаще всех бьёт по воротам (19.4)
- У Гнабри 3 гола и 2 результативные передачи в 5 матчах квалификации
- Исландия выигрывает больше всех единоборств в группе (65%)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Германия
|5
|4
|0
|1
|13-2
|+11
|12
|2
|Армения
|5
|3
|1
|1
|6-8
|-2
|10
|3
|Румыния
|5
|3
|0
|2
|9-6
|+3
|9
|4
|Северная Македония
|5
|2
|2
|1
|11-6
|+5
|8
|5
|Исландия
|5
|1
|1
|3
|6-10
|-4
|4
|6
|Лихтенштейн
|5
|0
|0
|5
|1-14
|-13
|0
Личные встречи
Германия и Исландия провели всего три встречи между собой: две остались за "бундестим", ещё одна игра завершилась вничью. В первом круге Германия разгромила оппонента со счётом 3:0.
Ориентировочные составы
Исландия: Рунарссон – Скуласон, Бриньяр Бьярнасон, Херманнссон, Сайварссон – Гудмундссон, Биркир Бьярнасон, Паульссон, Хельгасон, Сигурдссон – Гудьонсен
Германия: Нойер – Госенс, Рюдигер, Зюле, Хофманн – Горецка, Киммих – Сане, Хаверц, Гнабри – Вернер
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Коэффициенты и ставки
Прогноз на матч Исландия – Германия от UA-Футбол
Победа Германии 0:3. На феерический разгром армян "бундестим" вдохновили родные трибуны, так что в Рейкьявике таких уничтожений не ждём. Но без разгрома всё равно обойтись не должно, уж больно хорошо у немцев пошло при Флике.
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