Квалификация к ЧМ-2022. Группа J, шестой тур

8 сентября. Рейкьявик, "Лейгардальсведлюр"

Исландия – Германия 21:45

Трансляция – oll.tv

Исландия

Исландия в этом отборе откровенно не впечатляет. "Викинги" заметно состарились в последние годы (средний возраст коллектива – 27.2 года), а прибывшие свежие лица пока не в состоянии поддерживать былой уровень, когда островитянам удавалось выйти в 1/4 финала Евро-2016 или квалифицироваться на ЧМ-2018.

После первого круга европейского отбора коллектив Арнара Видарссона идёт в аутсайдерах группы J, возвышаясь лишь над крохотным Лихтенштейном, и фактически лишившись каких-либо шансов на второе место, кроме как чисто математических (1% по версии Gracenote).

Исландия имела небольшой бонус – все три сентябрьских матча отбора они проводили дома. Это была неплохая возможность наверстать упущенное, но после поражений от Румынии (0:2) и ничьи с Северной Македонией (2:2), которая ещё и добывалась с помощью тяжелейшего камбека, последние лучи надежды пропали. А тут ещё и в гости жалует разыгравшийся "бундестим".

Германия

Германия же выиграла оба своих сентябрьских матча отбора и наконец вернула себе первую строчку в группе, и сделала это крайне эффектно. Дебют нового тренера Die Mannschaft Ханси Флика выдался неубедительным – натужная победа над Лихтенштейном (0:2). Зато через три дня все вдруг резко вспомнили, какой же экс-тренер "Баварии" всё-таки крутой, когда бундестим разнёс на тот момент лидера группы Армению со счётом 6:0.

Флик пока что использует в сборной всё тот же любимый каркас 4-2-3-1, хорошо знакомый баварцам – Нойеру, Зюле, паре опорников Киммих-Горецка и вингерам Сане и Гнабри. Для полного счастья не хватает Левандовски и Дэвиса – канадца в похожей манере но уже на правом фланге имитирует Хофманн, а Керер слева формирует трио ЦЗ. Зато есть Вернер и Хаверц, которых Ханси очень хотел видеть в Мюнхене, и Марко Ройс, хоть последний и традиционно сломался, в то время как автор победного гола в финале ЛЧ простудился (не ковид).

Германия заново учится доминировать, Флик уже потихоньку приучает команду прессинговать так же радикально, как это было в "Баварии", а главное игра в позиционной атаке перестала выглядеть вяло и сыро, как это было в последние годы при Лёве. Ханси вместе со штабом грамотно донесли до игроков пару ключиков под Мхитаряна и Ко, разорвали их парочкой хитрых фланговых манёвров. Да что там, у Флика даже Вернер стал забивать в каждой игре, ещё и ассистируя пятками.

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Статистика и факты

Исландия ни разу не забивала Германии (3 встречи)

Исландия пропускает два и больше голов в 6 из 7 последних матчах отбора

Германия больше всех в группе владеет мячом (69.9%) и чаще всех бьёт по воротам (19.4)

У Гнабри 3 гола и 2 результативные передачи в 5 матчах квалификации

Исландия выигрывает больше всех единоборств в группе (65%)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Германия 5 4 0 1 13-2 +11 12 2 Армения 5 3 1 1 6-8 -2 10 3 Румыния 5 3 0 2 9-6 +3 9 4 Северная Македония 5 2 2 1 11-6 +5 8 5 Исландия 5 1 1 3 6-10 -4 4 6 Лихтенштейн 5 0 0 5 1-14 -13 0

Личные встречи

Германия и Исландия провели всего три встречи между собой: две остались за "бундестим", ещё одна игра завершилась вничью. В первом круге Германия разгромила оппонента со счётом 3:0.

Ориентировочные составы

Исландия: Рунарссон – Скуласон, Бриньяр Бьярнасон, Херманнссон, Сайварссон – Гудмундссон, Биркир Бьярнасон, Паульссон, Хельгасон, Сигурдссон – Гудьонсен

Германия: Нойер – Госенс, Рюдигер, Зюле, Хофманн – Горецка, Киммих – Сане, Хаверц, Гнабри – Вернер

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Коэффициенты и ставки

Прогноз на матч Исландия – Германия от UA-Футбол

Победа Германии 0:3. На феерический разгром армян "бундестим" вдохновили родные трибуны, так что в Рейкьявике таких уничтожений не ждём. Но без разгрома всё равно обойтись не должно, уж больно хорошо у немцев пошло при Флике.