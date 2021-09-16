Ренн – Тоттенхэм. Прогноз на матч Лиги Конференция на 16.09.21

Лига Конференций. Группа G, 1-й тур

Ренн, "Роазон Парк"

"Ренн" – "Тоттенхэм" 19:45

Трансляция – Megogo

Ренн

Бруно Женезио возглавил "Ренн" в марте. С ним команда многообещающе финишировала (6 побед в 11 заключительных турах), но вот в новом сезоне не впечатляет. Из пяти стартовых туров Лиги 1 "красно-чёрные" в свой актив могут занести лишь победу над "Нантом" (1:0) и ничью с конкурентами из "Ланса" (1:1). А вот всё те же 1:1 с "Брестом" – это уже не дело, как и два поражения в двух последних играх против "Анже" (2:0) и "Реймса" (0:2).

Такие результаты "Ренн" показывает на фоне солидных летний вливаний. Да, 18-летний супервундеркинд Камавинга уехал в "Реал" (31 млн евро), и команда лишилась главной креативной силы в центре поля. Но взамен клуб подписал сразу 5 игроков за суммы в 12-17 млн евро. На здесь и сейчас пришли матерый форвард Гаэтан Лаборд и центрхав Сантамария из "Фрайбурга", а на перспективу ещё и Лоик Баде из "Ланса", Сулемана из читерского "Нордшелланда" и десятка из "Динамо" Загреб Ловро Майер.

Тоттенхэм

"Тоттенхэм" летом удержал свою главную звезду Харри Кейна, но вот топового тренера "шпорам" урвать так и не удалось. Место Жозе Моуриньо занял очередной клиент Жорже Мендеша Нуну Эшпириту Санту – более актуальная, но и примитивная версия "спешл вана". Нуну резво начал с трёх побед в АПЛ с идентичным счётом 1:0 и получил приз лучшего тренер месяца. Но не стоит обманываться положительным результатам – "шпоры" были хуже "Сити", сыграли на равных с бывшим клубом Нуну "Вулверхэмптоном" и были немного лучше новичков лиги из "Уотфорда".

Уже очень скоро с небес на землю "Тоттенхэм" вернул "Кристал Пэлас" (0:3). Да, "шпоры" завершали последние полчаса дерби в меньшинстве, но 0.08 ожидаемых голов за игру по данным Understat (против 2.89 у команды Виейра) и личный антирекорд Харри Кейна по количеству касаний в чужой штрафной (впечатляющий показатель в 0!) говорят о том, что это не игра, а позорище.

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Статистика и факты

"Ренн" отметился всего 3 голами в 5 стартовых турах Лиги 1

Ни в одном матче "Ренна" в Лиге 1 не было забито более двух голов

"Тоттенхэм" забил всего 3 гола в 4 матчах АПЛ

Лишь в одном матче "Тоттенхэма" в чемпионате тотал голов превысил 2.5

Ориентировочные составы

"Ренн": Гомис – Мелинг, Баде, Агерд, Траоре – Бурижо, Сантамария, Тэ – Сулемана, Гирасси, Лаборд

"Тоттенхэм": Голлини – Дэвис, Танганга, Родон, Доэрти – Уинкс, Ндомбеле, Скипп – Хиль, Моура, Кларк

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ренн" – "Тоттенхэм" от UA-Футбол

В воскресенье "Тоттенхэм" ждёт дерби с "Челси", так что игра с "Ренном" вовсе не в приоритете. Фаворита встречи определить сложно – французы откровенно плохи на старте сезона, а англичанам не до третьесортного еврокубка. Так что уместнее ставить не на исход, а на количество голов. Ставка: тотал меньше 2.5 с коэффициентом в районе 1.8.