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Бельгия – Франция. Анонс и прогноз полуфинала Лиги Наций на 07.10.2021

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Удастся ли Бельгии взять реванш за ЧМ-2018?

Бельгия – Франция. Анонс и прогноз полуфинала Лиги Наций на 07.10.2021

Фото: imago images

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Наций, полуфинал

7 октября. Турин, "Ювентус Стэдиум"

Бельгия – Франция 21:45

Лидер мирового рейтинга ФИФА против действующего чемпиона мира – если существованию такого турнира как Лига Наций и есть оправдание, то оно заключается в подобных вывесках. У Бельгии имеется зуб на французов после досадного поражения в полуфинале ЧМ три года назад, а команде Дешама очень нужна громкая победа на фоне провалов последних месяцев.

Бельгия

Бельгия достойно провела Евро минувшим летом, хоть и покинула турнир на стадии 1/4 после поражения от Италии (1:2). Главные звёзды команды Де Брюйне, Лукаку и Куртуа, пожалуй, вышли на пик своих игровых возможностей, но на фоне общей деградации состава "красные дьяволы" показывают вполне приличный результат.

В группе Лиги Наций сборная Бельгии выиграла 5 из 6 поединков, включая две победы над Данией (0:2, 4:2) – после Евро все убедились, насколько это непростая задача. Единственное поражение пришлось на выезд к англичанам (2:1), в котором голы Рэшфорда и Маунта перевесили усилия Ромелу Лукаку. Большой Ром стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона Лиги Наций, отметившись 5 голами. Де Брюйне же идёт в лидерах по результативным передачам – на его счету 3 таких паса.

Бельгия многие годы демонстрирует мощный футбол и давно держится на пьедестале мирового рейтинга ФИФА, но вот титулов это великое поколение игроков пока не брало. Лига Наций – возможность это исправить, о чём упоминал тот же Лукаку перед матчем: "Хочу побеждать каждый раз, когда играю за сборную. И выиграть наконец какой-то турнир. В последние годы мы удачно начинали турниры, от команды всегда многого ждали. Надо проявить себя в Лиге наций, чтобы выйти на пик к ЧМ-2022".

Франция

Франция в Лиге Наций вообще ни разу не проиграла, выиграв 5 матчей при одной ничьей. Но и соперники у "трёхцветных" были попроще – Швеция, Хорватия и Португалия. Именно последние единственный раз отобрали очки у чемпионов мира в прошлогоднем октябрьском матче на "Парк де Пренс" без голов.

Но вот в 2021-м году у команды Дидье Дешама пошёл реальный спад. В квалификации к ЧМ Франция дважды потеряла очки с Украиной (1:1, 1:1), а также дома не сумела переиграть Боснию и Герцеговину (1:1). Ну а о провале на минувшем Евро все помнят до сих пор – лишь одна победа в 4 встречах. Немцев удалось пересидеть на контратаках (1:0), но венгры (1:1) и португальцы (2:2) себя переиграть не дали. А потом случился тот самый вылет Швейцарии по пенальти, в которой промахнулся Мбаппе. Вся критика ушла на Килиана, хотя как чемпионы мира могли упустить перевес в два мяча за 10 минут до конца основного времени – вот в чём истинный вопрос и повод для критики.

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Статистика и факты

  • Франция набрала больше всего очков в Лиге Нация А (16 очков), следом идёт Бельгия (15 пунктов)
  • Только Франция и Италия отыграли Лигу Наций А без поражений
  • Лукаку стал лучшим бомбардиром Лиги Наций А (5 голов), у Франции же самым результативным был Оливье Жиру (3 мяча)
  • Бельгия имеет третий показатель владения мячом (55.5%) в дивизионе А, французы в среднем владеют мячом меньше соперника (49%)
  • Франция выиграла лишь два из семи последних официальных матчей в 2021-м году

Личные встречи

Соперники противостояли друг другу 74 раза. У Бельгии 30 побед, у Франции – 25. Ещё 19 встреч завершились вничью. Последний раз команды встречались в полуфинале ЧМ-2018. "Трёхцветные" минимально победили 1:0, сделав предпоследний шаг к титулов чемпионов мира.

Ориентировочные составы

Соперники подходят в очной встрече практически без кадровых проблем. Единственная большая потеря на двоих – Нголо Канте. Универсальный полузащитник подхватил Covid-19, и его потеря может здорово сказаться на опорной зоне Франции. С другой сторон – это отличная возможность для молодого Орельена Тчуамени проявить себя.

Бельгия: Куртуа – Вертонген, Боята, Алдервейрельд – Т. Азар, Витсель, Тилеманс, Менье – Де Брюйне, Э. Азар – Лукаку

Франция: Льорис – Л. Эрнандес, Кимпембе, Варан, Павар – Погба, Тчуамени, Рабио – Гризманн – Мбаппе, Бензема

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Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч Бельгия – Франция от UA-Футбол

Потеря Канте очень существенна для Франции. Без него сдерживать Де Брюйне и Азара будет трудно, хотя аналогичный вопрос возникает и к обороне бельгийцев – атакующему супертрио "трёхцветных" по уровню соответствует лишь вратарь Тибо Куртуа. Как команда Бельгия сейчас намного организованнее, но на стороне Франции – изобилие индивидуального таланта. Прогноз: ничья 1:1 в основное время, победа Бельгии по пенальти.

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В статье: Франция Бельгия
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