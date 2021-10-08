Отбор к Чемпионату мира-2022

Группа J, 6-й тур

8 октября. Гамбург, "Гамбург Арена"

Германия – Румыния 21:45

Трансляция – oll.tv

Германия

Приход Ханси Флика на тренерский мостик оживил команду, возвратив надежды на возвращение Бундестим в элиту европейского футбола. Экс-тренер "Баварии" сходу вернул Германию на первую позицию в группе, выиграв три стартовых встречи у руля коллектива.

Начали с неубедительной побед над Лихтенштейном (0:2), а потом пошло поехало – на тот момент лидеру группы Армении пришлось достать из своей сетки шесть безответных мячей, а Исландии – четыре. 12 забитых, ноль пропущенных и ещё и мячи Тимо Вернера в каждом матче.

Флик строит игру по подобию "Баварии" – 4-2-3-1, дуэт Горецка-Кимммих в центре поля и Сане с Гнабри по флангам играют ключевые роли в этой сборной. При этом новый тренер не боится давать шансы молодым (Мусиала, Виртц, Адейеми) или представителей не топовых команд Бундеслиги (Хофманн, Раум).

Румыния

Румыния не лучшим образом начала квалификацию, добыв лишь три очка в первых трёх турах: после героической победы над Северной Македонией (3:2), добытой благодаря позднему голу Хаджи, "цыплята" уступили Германии (0:2) и Армении (3:2). Но последующие успехи коллектива Мирела Рэдоя в сентябре позволили вновь претендовать на второе место в группе. Сухие победы над Исландией (0:2) и Лихтенштейном (2:0), а затем нули в Северной Македонии.

Румыны много забивают с игры (8 из 9 мячей), в целом проводят больше времени на чужой половине, чем на своей, и не против играть в короткий пас, если соперник позволит. Другое дело, что Германия не похожа на оппонента, который позволит румынам демонстрировать свой лучший футбол.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Личные встречи

Соперники встречались между собой 10 раз. У Германии 7 побед при одном поражении. Ещё две игры завершились вничью. Общая разница мячей – 35:15.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П З-П Очки 1 Германия 6 5 0 1 17-2 15 2 Армения 6 3 2 1 7-9 11 3 Румыния 6 3 1 2 9-6 10 4 Северная Македония 6 2 3 1 11-6 9 5 Исландия 6 1 1 4 6-14 4 6 Лихтенштейн 6 0 1 5 2-15 1

Статистика и факты

Флик вызвал в сборную 4 игроков младше 21 год (Виртц, Мусиала, Адейеми и Шлоттербек)

Виртц отмечался результативным действием в каждом матче "Байер". В среднем на гол или ассист у него уходит 47 минут

После прихода Флика Германия выиграла 3 матча из 3 с разницей мячей 12:0

Германия выиграла 16 из 19 последних матчей квалификации

Германия сохранила ворота на замке в 5 из 6 матчей отбора

Ориентировочные составы

Германия: Нойер – Раум, Рюдигер, Зюле, Клостерманн – Горецка, Киммих – Ройс, Виртц, Гнабри – Вернер

Румыния: Ницэ – Тошка, Кирикеш, Неделчару, Маня – Станчу, Марин – Михэйлэ, Хаджи, Ротариу – Кешерю

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Германия – Румыния от UA-Футбол

Прогноз: Победа Германии 3:0. Румыния по своим меркам показывает весьма качественный футбол, но в противостоянии с Бундестим им ловить нечего. Флик должен предоставить шансы многим молодым игрокам, поэтому откровенного разгрома не ждём. Как и голов в ворота Мануэля Нойера.