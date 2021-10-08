Следим за будущим соперником. Казахстан - Босния и Герцеговина. Анонс и прогноз матча на 9 октября 2021

За три часа до начала битвы между Финляндией и Украиной, в городе Нур-Султан между собой сойдутся два других представителя группы D - Казахстан и Босния и Герцеговина. В теории, обе команды имеют шанс занять проходное место в запутанной группе, но для этого в субботу им нужно обязательно брать три очка. В то же время, проигравший коллектив покинет борьбу за выход на Чемпионат Мира-2022.

Казахстан 16:00 Босния и Герцеговина

Чемпионат мира 2022, отборочный цикл, группа D

9 октября, Нур-Султан, стадион "Астана Арена"

Арбитр: Д.Масса

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Последние новости и составы

Казахстан:

Вряд ли кто-то ожидал, что к началу седьмого тура отборочного цикла, "ястребы" будут иметь хоть какие-то шансы на второе место в группе. Но три ничейных результата в пяти играх помогли им не выпасть из конкурентной борьбы. И пускай на попадание на ЧМ их шансы ниже статистической погрешности, нервы потрепать они могут любому сопернику. Босния и Украина, которые пока не обыгрывали коллектив Байсуфинова, это подтвердят.

У тренера казахов хватает проблем перед субботней битвой. Из-за перебора карточек не сможет выйти на поле Васильев, а Аймбетов и Нургалиев не смогут сыграть из-за повреждений. Коуч "ястребов" Байсуфинов стабильно доверяет схеме с тремя центрбеками, а потому мы практически не сомневаемся, что в субботу он продолжит гнуть свою линию.

Ориентировочный состав: Шацкий - Логвиненко, Малый, Марочкин - Быстров, Куат, Жарынбетов, Вороговский - Зайнутдинов, Жуков - Омиртаев

Босния и Герцеговина:

"Сине-желтые" (совпадение?) не смогли добыть ни одной победы в четырех стартовых играх отбора, трижды сыграв вничью. Особенно обидным выдалась последняя встреча с Казахстаном, которая закончилась со счетом 2:2. Решающий гол боснийцы пропустили на 90+5, упустив свою победу. Несмотря на вялый старт, у "золотых лилий" есть шансы на второе место. Для этого желательно выиграть все оставшиеся матчи.

Odrađen trening u Nur Sultanu... ???????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/JgZhmrlYR2 — NFS BIH (@NFSBiH) October 7, 2021

Перед стартом октябрьских игр у Петева огромные проблемы с составом. Хаджиканудич выбыл из-за дисквалификации, а Пьянич, Сушич, Саничанин и Ланчар травмировались. Положение непростое, но у болгарского специалиста хватает опытных игроков для того, чтобы справиться с кадровыми проблемами.

Ориентировочный состав: Шехич - Йовичич, Ахмедходжич, Чивич - Стеванович, Налич, Цимирот, Хаджиахметович, Колашинац - Демирович, Джеко

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 Франция 6 3 3 0 8-3 +5 12 2 Украина 5 0 5 0 6-6 0 5 3 Финляндия 4 1 2 1 4-5 -1 5 4 Босния и Герцеговина 4 0 3 1 5-6 -1 3 5 Казахстан 5 0 3 2 5-8 -3 3

Статистика команд

В рамках отбора на Мундиаль в Катаре обе команды успели набрать по три очка, проведя при этом разное количество матчей. На счету Казахстана пять игр, боснийцы четырежды выходили на футбольное поле. Стоит отметить, что ни одна из команд пока не имеет в своем активе победных результатов.

Казахстан:

Чемпионат мира 2022, квалификация, 07.09.2021

Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2

Чемпионат мира 2022, квалификация, 04.09.2021

Финляндия - Казахстан 1:0

Чемпионат мира 2022, квалификация, 01.09.2021

Казахстан - Украина 2:2

Чемпионат мира 2022, квалификация, 31.03.2021

Украина - Казахстан 1:1

Чемпионат мира 2022, квалификация, 28.03.2021

Казахстан - Франция 0:2

Босния и Герцеговина:

Чемпионат мира 2022, квалификация, 07.09.2021

Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2

Чемпионат мира 2022, квалификация, 01.09.2021

Франция - Босния и Герцеговина 1:1

Чемпионат мира 2022, квалификация, 31.03.2021

Босния и Герцеговина - Франция 0:1

Чемпионат мира 2022, квалификация, 24.03.2021

Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2

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Последние очные встречи

Чемпионат мира 2022, квалификация, 07.09.2021

Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2

Голы: Пьянич 74 (п), Менало 86 - Куат 52, Зайнутдинов 90+5

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Казахстан - Босния и Герцеговина: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Казахстан - Босния и Герцеговина от UA-Football

Победа Боснии и Герцеговины 2:1. Класс и опыт должны дать результат. Казахстан, несмотря на весь скепсис и недооценку их силы, сумел отобрать очки в матчах с Украиной и Боснией, показав характер и неуступчивость. Однако всему приходит конец. У гостей будущего матча уже не будет недооценки и они точно предпримут все меры, дабы не пропускать голы в компенсированное время. Джеко находится в прекрасной форме и своими голевыми свершениями должен будет замаскировать проблемы боснийцев с составом. Наша ставка - минимальная победа гостевого коллектива.