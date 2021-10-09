Испания - Франция. Анонс и прогноз финала Лиги Наций на 10.10.2021

Лига Наций. Финал

10 октября. Милан. "Сан-Сиро"

Испания 21:45 Франция

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Футбол 1/2

Лига Наций, вопреки изначальному скептицизму, превращается в любимый турнир болельщиков. В отличие от Евро и ЧМ, здесь даже на решающих стадиях команды играют открыто, бесшабашно; смотреть такой футбол одно удовольствие.

То, как обескровленная, неопытная Испания смяла Италию, а Франция перевернула, казалось бы, проигранный полуфинал с Бельгией на этой неделе - это чистый кайф. Вполне вероятно, в финале мы получим продолжение банкета. Обе команды уже год-полтора гораздо эффективнее в атаке, нежели в защите, а гениальная форма Феррана Торреса и Карима Бензема обещает не один гол.

Испания

Испания Луиса Энрике очень разная, от нее никогда не знаешь, чего ждать. Месяц назад "Красная фурия" чудом обыграла Косово, играя просто чудовищно, зато теперь не оставила шансов чемпиону Европы на его же поле. Гол Лоренцо Пеллегрини на бумаге возродил интригу, но по факту это был мяч престижа - на большее Италия в полуфинале не наиграла.

И это, на секунду, без Мораты, Ольмо, Альбы, Педри, Солера, Жерара Морено… В центре поля Энрике пришлось выпускать 17-летнего Гави, а на острие атаки сыграл номинальный вингер Ферран Торрес. И что вы думаете? Первый затмил Верратти, второй положил дубль.

Перед финалом Испания снова не фаворит, но на ее стороне неимоверный кураж. Команда прекрасно понимает футбол Луиса Энрике, играет коллективно, а такого движения мяча у "Фурии" не было со времен Хави и Иньесты. Бускетс - последний из могикан - сейчас просто в огне, через него идет каждая атака. Франции надо любыми средствами его закрыть, иначе мяч она будет видеть от случая к случаю.

Франция

Первый тайм Ле Бле против Бельгии - продолжение игры с Украиной. Вялое, безыдейное нападение; огромные разрывы между тремя форвардами; дырявая защита, где никому не известно слово "подстраховка". Второй тайм - та самая Франция, которая в финале ЧМ-2018 стерла в порошок хорватов.

Кажется, у Дешама возникают с этим проблемы последние годы. Его команда редко выдает целостные матчи, играя короткими отрезками. Это и погубило Францию на Евро-2020, где она выдала блистательные полчаса против Швейцарии, но вот остальное время напоминала, скорее, середняка, нежели чемпиона мира.

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В матче против Испании Дешам не будет менять состав, победивший Бельгию - он вообще консерватор, а тут вдобавок группа вступилась за тренера, выгрызла победу. Таким образом, и схема останется 3-4-1-2 с защитой Кунде - Варан - Люка Эрнандес, ну и Гризманном под форвардами. Антуан последнее время никакой, но Дешам в него верит. L’Equipe же перед игрой куда больше верил в Мбаппе - по сути, именно рывки Килиана сделали игру с Бельгией. Вне сомнений, он способен уничтожить и Испанию. Беда в другом - Мбаппе феерит в сборной уж слишком редко…

Испания - Франция: статистика личных встреч

В 2014 и 2017 годах команды встречались в товарняках и по разу победили. Было это так давно, что за Францию еще забивал Лоик Реми, а за Испанию - Давид Сильва и Жерар Деулофеу.

Если же говорить о последней встрече на большом турнире, то она состоялась в рамках Евро-2012 в Донецке - и тогда Испания не оставила шансов французам (2:0). Из участников того матча завтра на поле могут выйти лишь Бускетс, Льорис и Бензема.

Испания - Франция: последние матчи команд

Последние матчи Испании

Последние матчи Франции

Ориентировочные составы

У Франции точно не сыграет Адриен Рабьо - у него обнаружили коронавирус. Вероятно, его заменит бокс-ту-бокс "Монако" Орельен Чуамени. У Испании под вопросом остается лучший бомбардир этого созыва Ферран Торрес - он получил ушиб в матче с итальянцами, но, похоже, успел восстановиться.

Испания: Симон - Аспиликуэта, Лапорт, Пау Торрес, Алонсо - Коке, Бускетс, Гави - Сарабия, Ферран Торрес, Оярсабаль

Франция: Льорис - Кунде, Варан, Люка Эрнандес - Павар, Погба, Чуамени, Тео Эрнандес - Гризманн - Мбаппе, Бензема

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Испания - Франция: ставки и коэффициенты

Испания - Франция: прогноз от UA-Football

Гави, Коке и Бускетс делают огромный объем работы, но и в полуфинале с Италией случались ситуации после их ошибок, когда Кьеза или Инсинье оказывались в ситуациях 1 в 1 или 2 в 2. Вингеры "Скуадры Адзурры" не доводили их до ума, а вот Мбаппе такое не прощает.

Отсюда и наша ставка - на гол Килиана. Букмекеры оценивают это событие с коэффициентами 3,0-3,5.