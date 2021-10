Испания - Франция. Анонс и прогноз финала Лиги Наций на 10.10.2021

Лига Наций, вопреки изначальному скептицизму, превращается в любимый турнир болельщиков. В отличие от Евро и ЧМ, здесь даже на решающих стадиях команды играют открыто, бесшабашно; смотреть такой футбол одно удовольствие.

То, как обескровленная, неопытная Испания смяла Италию, а Франция перевернула, казалось бы, проигранный полуфинал с Бельгией на этой неделе - это чистый кайф. Вполне вероятно, в финале мы получим продолжение банкета. Обе команды уже год-полтора гораздо эффективнее в атаке, нежели в защите, а гениальная форма Феррана Торреса и Карима Бензема обещает не один гол.

Испания Луиса Энрике очень разная, от нее никогда не знаешь, чего ждать. Месяц назад "Красная фурия" чудом обыграла Косово, играя просто чудовищно, зато теперь не оставила шансов чемпиону Европы на его же поле. Гол Лоренцо Пеллегрини на бумаге возродил интригу, но по факту это был мяч престижа - на большее Италия в полуфинале не наиграла.

И это, на секунду, без Мораты, Ольмо, Альбы, Педри, Солера, Жерара Морено… В центре поля Энрике пришлось выпускать 17-летнего Гави, а на острие атаки сыграл номинальный вингер Ферран Торрес. И что вы думаете? Первый затмил Верратти, второй положил дубль.

El MAN OF THE MATCH con tu trofeo.



¡¡Qué partidazo has hecho, @FerranTorres20!!#VamosEspaña #NationsLeague pic.twitter.com/e3q8ZRa2Rj