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Северная Македония – Германия. Прогноз матча отбора к ЧМ-2022 на 11.10.2021
Продолжит ли бундестим победную серию?
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Северная Македония
"Наша команда - это наши герои, они поставили на уши всю страну”, – сказал экс-тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски после сенсационной победы над четырехкратными чемпионами мира в Дуйсбурге (1:2), состоявшейся в марте. С тех пор македонцы так и остались единственной командой в группе, лишившей немцев очков, но в самой сборной произошло масса изменений.
Ангеловски ушёл в отставку после Евро-2020, а главная звезда коллектива Горан Пандев завязал с международной карьерой. Но Северная Македония снова превратилась в неуступчивого соперника уже под руководством Благои Милевски и опять может создать проблемы Германии.
С новым тренером македонцы осенью не проиграли ни единого матча, правда и выиграли только последний выезд в Лихтенштейн (0:4). А до того поделили очки с Арменией (0:0), Исландией (2:2) и Румынией (0:0).
Германия
В Скопье немцы могут досрочно завоевать путевку на Чемпионат мира, если сами победят, а Румыния отберет очки у Армении. Впрочем, новый босс "бундестим" Ханси Флик не ждет легкой жизни даже после многних побед кряду. "Сборная Северной Македонии - это команда, которая не только способна хорошо обороняться, но и знает, как забивать", - сказал бывший наставник “Баварии".
С Фликом немцы выиграли четыре матча из четырёх. Сотрудничество обещает быть плодотворным, но все проблемы не могли разом уйти. Румыны это отчётливо продемонстрировали на прошлой неделе, создав немало трудностей хозяевам в матче в Гамбурге (2:1) – благо в концовке выручил любимец тренера Томас Мюллер.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Германия
|7
|6
|0
|1
|19-3
|18
|2
|Северная Македония
|7
|3
|3
|1
|15-6
|12
|3
|Армения
|7
|3
|3
|1
|8-10
|12
|4
|Румыния
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|5
|Исландия
|7
|1
|2
|4
|7-15
|5
|6
|Лихтенштейн
|7
|0
|1
|6
|2-19
|1
Ориентировочные составы
Северная Македония: Димитриевски – С. Ристовски, Велкоски, Ристевски, Алиоски – Элмаз, Костадинов, Спировски, Чурлинов – Миовски, М. Ристовски
Германия: Нойер – Хофманн, Зюле, Рюдигер, Керер – Киммих, Горецка – Сане, Мюллер, Гнабри – Хавертц
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Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Северная Македония – Германия от UA-Футбол
Северная Македония не проигрывала в 6 последних встречах отбора к ЧМ. И выезд в Скопье не станет легкой прогулкой для Германии. Но команда Ханси Флика всё равно должна побеждать, как минимум в качестве реванша за проигрыш в марте. Прогноз: победа “бундестим” со счётом 0:2.
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