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Северная Македония – Германия. Прогноз матча отбора к ЧМ-2022 на 11.10.2021

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(1 голосов)

Продолжит ли бундестим победную серию?

Северная Македония – Германия. Прогноз матча отбора к ЧМ-2022 на 11.10.2021

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Европейский отбор к ЧМ-2022
Группа J, восьмой тур
11 октября. Тоше Проески, Скопье
Северная Македония – Германия 21:45
Трансляция – olltv

Северная Македония

"Наша команда - это наши герои, они поставили на уши всю страну”, – сказал экс-тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски после сенсационной победы над четырехкратными чемпионами мира в Дуйсбурге (1:2), состоявшейся в марте. С тех пор македонцы так и остались единственной командой в группе, лишившей немцев очков, но в самой сборной произошло масса изменений.

Ангеловски ушёл в отставку после Евро-2020, а главная звезда коллектива Горан Пандев завязал с международной карьерой. Но Северная Македония снова превратилась в неуступчивого соперника уже под руководством Благои Милевски и опять может создать проблемы Германии.

С новым тренером македонцы осенью не проиграли ни единого матча, правда и выиграли только последний выезд в Лихтенштейн (0:4). А до того поделили очки с Арменией (0:0), Исландией (2:2) и Румынией (0:0).

Германия

В Скопье немцы могут досрочно завоевать путевку на Чемпионат мира, если сами победят, а Румыния отберет очки у Армении. Впрочем, новый босс "бундестим" Ханси Флик не ждет легкой жизни даже после многних побед кряду. "Сборная Северной Македонии - это команда, которая не только способна хорошо обороняться, но и знает, как забивать", - сказал бывший наставник “Баварии".

С Фликом немцы выиграли четыре матча из четырёх. Сотрудничество обещает быть плодотворным, но все проблемы не могли разом уйти. Румыны это отчётливо продемонстрировали на прошлой неделе, создав немало трудностей хозяевам в матче в Гамбурге (2:1) – благо в концовке выручил любимец тренера Томас Мюллер.

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Турнирная таблица

# Команда И В Н П З-П Очки
1 Германия 7 6 0 1 19-3 18
2 Северная Македония 7 3 3 1 15-6 12
3 Армения 7 3 3 1 8-10 12
4 Румыния 7 3 1 3 10-8 10
5 Исландия 7 1 2 4 7-15 5
6 Лихтенштейн 7 0 1 6 2-19 1

Ориентировочные составы

Северная Македония: Димитриевски – С. Ристовски, Велкоски, Ристевски, Алиоски – Элмаз, Костадинов, Спировски, Чурлинов – Миовски, М. Ристовски

Германия: Нойер – Хофманн, Зюле, Рюдигер, Керер – Киммих, Горецка – Сане, Мюллер, Гнабри – Хавертц

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Прогноз на матч Северная Македония – Германия от UA-Футбол

Северная Македония не проигрывала в 6 последних встречах отбора к ЧМ. И выезд в Скопье не станет легкой прогулкой для Германии. Но команда Ханси Флика всё равно должна побеждать, как минимум в качестве реванша за проигрыш в марте. Прогноз: победа “бундестим” со счётом 0:2.

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В статье: Германия Северная Македония
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