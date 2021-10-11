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В поисках лидерства. Швеция - Греция. Анонс и прогноз матча на 12 октября 2021
Скандинавы могут обогнать Испанию в отборочной группе
Фото: Svensk Fotboll
В прошедшее воскресенье сборная Испании проиграла в финале Лиги Наций. Спустя всего несколько дней "красная фурия" может опуститься на второе место в отборочной группе на Мундиаль, если Швеция обыграет на своем поле Грецию. С другой стороны, если три очка возьмут "Эллины", то догонят "скандинавов" и всего на бал будут отставать от Испании. Одним словом, после ближайшего матча ситуация в группе В может запутаться окончательно, а потому встречу на "Френдс Арене" можно назвать ключевой.
Швеция 21:45 Греция
Чемпионат мира 2022, отборочный цикл, группа D
12 октября, Сольна, стадион "Френдс Арена"
Арбитр: Т.Штилер
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Последние новости и составы
Швеция:
На недавнем Евро, что вы и так знаете, коллектив Яне Андерссона дошел до 1/8 финала, где не сумел пройти барьер, в виде команды Андрея Шевченко. Однако выход в плей-офф стал положительным результатом для "скандинавов", которые теперь ставят перед собой новую задачу - Чемпионат Мира. Все идет хорошо. Шведы в двух играх не проиграли испанцам (ничья и победа), а единственным пятном на репутации остается неудача в битве с греками. Правда уже в этот вторник это можно будет исправить.
???????????????? ???? pic.twitter.com/fntsNI93Mx— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) October 9, 2021
Состав сборной Швеции не особо изменился после Евро-2020. Все те же 4-4-2, все та же надежность в обороне и умение играть вторым номером. Единственной потерей для Андерссона можно назвать отсутствие Виктора Линделефа, не сумевшего присоединиться к коллективу из-за личных причин.
Ориентировочный состав: Ольсен - Крафт, Даниэльсон, Нильссон, Аугустинссон - Классон, Ульссон, Экдаль, Форсберг - Исак, Кулусевски
Греция:
Интересный факт - греки в нынешнем отборе не проигрывали. Шведы - да, испанцы - да, но не коллектив Джона ван'т Схипа. Первые три матча они сыграли вничью (в том числе с "красной фурией"), после чего победили дважды. Учитывая их результаты в официальных матчах, можно сказать, что "Эллины" в классной форме.
???? Best dribble success rate in UEFA #WCQualifiers (>10 attempts)— WhoScored.com (@WhoScored) October 11, 2021
???????? Tsimikas - 91.2
???????? De Jong - 89.5
???????? Churlinov - 87.5
???????????????????????????? Mount - 84.6
???????????????????????????? Grealish - 81.8
???????? Malinovskiy - 81.3
???????? Golovin - 80
???????? Odegaard - 78.9
???????????????????????????? Foden - 76.9
???????? Kovacic - 75
Греческая схема игры - 3-5-2. Учитывая, что ранее она приносила им результат, вряд ли стоит ожидать серьезных изменений. Наша ставка, что ван'т Схип повторит недавний стартовый состав, который на выезде обыгрывал Грузию.
Ориентировочный состав: Влаходимос - Цавеллас, Мавропанос, Хацидиакос - Андруцос, Бакасетас, Сиопис, Бухалакис, Цимикас - Павлидис, Масурас
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Испания
|6
|4
|1
|1
|13-5
|+8
|13
|2
|Швеция
|5
|4
|0
|1
|10-3
|+7
|12
|3
|Греция
|5
|2
|3
|0
|7-4
|+3
|9
|4
|Косово
|6
|1
|1
|4
|3-12
|-9
|4
|5
|Грузия
|6
|0
|1
|5
|2-11
|-9
|1
Статистика команд
Если учитывать последние пять матчей команд, то можно сказать, что Швеция не играет вничью. На счету футболистов Андерссона три победы и два поражения, в том числе в 1/8 финала Евро. У греков все немного иначе - три победы, ничья и поражение
-
Швеция:
Чемпионат мира 2022, квалификация, 09.10.2021
Швеция - Косово 3:0
Чемпионат мира 2022, квалификация, 08.09.2021
Греция - Швеция 2:1
Контрольный матч, 05.09.2021
Швеция - Узбекистан 2:1
Чемпионат мира 2022, квалификация, 02.09.2021
Швеция - Испания 2:1
Евро-2020, 1/8 финала, 29.06.2021
Швеция - Украина 1:2
-
Греция:
Чемпионат мира 2022, квалификация, 09.10.2021
Грузия - Греция 0:2
Чемпионат мира 2022, квалификация, 08.09.2021
Греция - Швеция 2:1
Чемпионат мира 2022, квалификация, 05.09.2021
Косово - Греция 1:1
Контрольный матч 01.09.2021
Швейцария - Греция 2:1
Контрольный матч 06.06.2021
Норвегия - Греция 1:2
Последние очные встречи
Чемпионат мира 2022, квалификация, 08.09.2021
Греция - Швеция 2:1
Евро-2008, групповой этап, 10.06.2008
Греция - Швеция 0:2
Контрольный матч 20.08.2003
Швеция - Греция 1:2
Контрольный матч 13.02.2002
Греция - Швеция 2:2
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Швеция - Греция: Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Швеция - Греция от UA-Football
Победа Швеции 1:0. Это будет интересная битва. Равная битва, но далеко не самая зрелищная. Команды умеют неплохо играть в обороне, но в атаке, несмотря на неплохих исполнителей, местами возникают проблемы. Шведы выглядят фаворитами по нескольким причинам. Они играют дома, где редко оступаются, их форварды в отличной форме, а Ян Андерссон умеет брать свое в подобных матчах. А потому мы ставим на минимальную победу "скандинавов".
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