В поисках лидерства. Швеция - Греция. Анонс и прогноз матча на 12 октября 2021

В прошедшее воскресенье сборная Испании проиграла в финале Лиги Наций. Спустя всего несколько дней "красная фурия" может опуститься на второе место в отборочной группе на Мундиаль, если Швеция обыграет на своем поле Грецию. С другой стороны, если три очка возьмут "Эллины", то догонят "скандинавов" и всего на бал будут отставать от Испании. Одним словом, после ближайшего матча ситуация в группе В может запутаться окончательно, а потому встречу на "Френдс Арене" можно назвать ключевой.

Швеция 21:45 Греция

Чемпионат мира 2022, отборочный цикл, группа D

12 октября, Сольна, стадион "Френдс Арена"

Арбитр: Т.Штилер

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

Швеция:

На недавнем Евро, что вы и так знаете, коллектив Яне Андерссона дошел до 1/8 финала, где не сумел пройти барьер, в виде команды Андрея Шевченко. Однако выход в плей-офф стал положительным результатом для "скандинавов", которые теперь ставят перед собой новую задачу - Чемпионат Мира. Все идет хорошо. Шведы в двух играх не проиграли испанцам (ничья и победа), а единственным пятном на репутации остается неудача в битве с греками. Правда уже в этот вторник это можно будет исправить.

Состав сборной Швеции не особо изменился после Евро-2020. Все те же 4-4-2, все та же надежность в обороне и умение играть вторым номером. Единственной потерей для Андерссона можно назвать отсутствие Виктора Линделефа, не сумевшего присоединиться к коллективу из-за личных причин.

Ориентировочный состав: Ольсен - Крафт, Даниэльсон, Нильссон, Аугустинссон - Классон, Ульссон, Экдаль, Форсберг - Исак, Кулусевски

Греция:

Интересный факт - греки в нынешнем отборе не проигрывали. Шведы - да, испанцы - да, но не коллектив Джона ван'т Схипа. Первые три матча они сыграли вничью (в том числе с "красной фурией"), после чего победили дважды. Учитывая их результаты в официальных матчах, можно сказать, что "Эллины" в классной форме.

???? Best dribble success rate in UEFA #WCQualifiers (>10 attempts)



???????? Tsimikas - 91.2

???????? De Jong - 89.5

???????? Churlinov - 87.5

???????????????????????????? Mount - 84.6

???????????????????????????? Grealish - 81.8

???????? Malinovskiy - 81.3

???????? Golovin - 80

???????? Odegaard - 78.9

???????????????????????????? Foden - 76.9

???????? Kovacic - 75 — WhoScored.com (@WhoScored) October 11, 2021

Греческая схема игры - 3-5-2. Учитывая, что ранее она приносила им результат, вряд ли стоит ожидать серьезных изменений. Наша ставка, что ван'т Схип повторит недавний стартовый состав, который на выезде обыгрывал Грузию.

Ориентировочный состав: Влаходимос - Цавеллас, Мавропанос, Хацидиакос - Андруцос, Бакасетас, Сиопис, Бухалакис, Цимикас - Павлидис, Масурас

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 1 Испания 6 4 1 1 13-5 +8 13 2 Швеция 5 4 0 1 10-3 +7 12 3 Греция 5 2 3 0 7-4 +3 9 4 Косово 6 1 1 4 3-12 -9 4 5 Грузия 6 0 1 5 2-11 -9 1

Статистика команд

Если учитывать последние пять матчей команд, то можно сказать, что Швеция не играет вничью. На счету футболистов Андерссона три победы и два поражения, в том числе в 1/8 финала Евро. У греков все немного иначе - три победы, ничья и поражение

Швеция:

Чемпионат мира 2022, квалификация, 09.10.2021

Швеция - Косово 3:0

Чемпионат мира 2022, квалификация, 08.09.2021

Греция - Швеция 2:1

Контрольный матч, 05.09.2021

Швеция - Узбекистан 2:1

Чемпионат мира 2022, квалификация, 02.09.2021

Швеция - Испания 2:1

Евро-2020, 1/8 финала, 29.06.2021

Швеция - Украина 1:2

Греция:

Чемпионат мира 2022, квалификация, 09.10.2021

Грузия - Греция 0:2

Чемпионат мира 2022, квалификация, 08.09.2021

Греция - Швеция 2:1

Чемпионат мира 2022, квалификация, 05.09.2021

Косово - Греция 1:1

Контрольный матч 01.09.2021

Швейцария - Греция 2:1

Контрольный матч 06.06.2021

Норвегия - Греция 1:2

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Последние очные встречи

Чемпионат мира 2022, квалификация, 08.09.2021

Греция - Швеция 2:1

Евро-2008, групповой этап, 10.06.2008

Греция - Швеция 0:2

Контрольный матч 20.08.2003

Швеция - Греция 1:2

Контрольный матч 13.02.2002

Греция - Швеция 2:2

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Швеция - Греция: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Швеция - Греция от UA-Football

Победа Швеции 1:0. Это будет интересная битва. Равная битва, но далеко не самая зрелищная. Команды умеют неплохо играть в обороне, но в атаке, несмотря на неплохих исполнителей, местами возникают проблемы. Шведы выглядят фаворитами по нескольким причинам. Они играют дома, где редко оступаются, их форварды в отличной форме, а Ян Андерссон умеет брать свое в подобных матчах. А потому мы ставим на минимальную победу "скандинавов".