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Англия - Венгрия. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 12.10.21

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Англия – Венгрия: Прогноз и анонс матча ⋉ 12 октября 2021 ⋊ Отбор ЧМ-2022 на UA-Футбол

Англия - Венгрия. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 12.10.21

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа H, восьмой тур

12 октября 2021. Лондон, “Уэмбли”

Англия 21:45 Венгрия

Телетрансляция – Футбол 3, OLL.TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Победа в матче с Венгрией не гарантирует Англии выход на Чемпионат мира, но этот вопрос будет уже формальностью – в последнем туре Англия сыграет с Сан-Марино. Венгрия уже признала, что и второе место больше для нее недосягаемо.

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Англия

“У меня болит голова, и я каждый раз совершаю преступление, когда выбираю стартовый состав, – признается главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. – У нас настолько сильная конкуренция”.

Англия забила пять голов Андорре в прошлом туре отбора, и многие резервисты проявили себя с лучшей стороны. Но и прекрасную игру показали игроки основной команды, в частности Джек Грилиш, который наконец-то забивший свой первый гол за Англию, и Фил Фоден, который великолепно действовал из глубины.

Но очевидно, что в игре с Венгрией будет ряд изменений. В основном составе должны выйти Стерлинг, Кейн, Маунт, Грилиш, Хендерсон, Райс, Уокер и Пикфорд. Многие из них отдыхали в матче с Андоррой, поэтому Англия должна выглядеть свежей и уверенной в себе. Никто и не забыл и о уверенной победе над Венгрией (4:0) в сентябрьском матче отбора.

Венгрия

Венгрия во второй раз проиграла Албании и главный тренер Марко Росси признал, что пробится на Чемпионат мира даже через второе место и плей-офф будет нереально. Венгрия заметно сдала после Чемпионата Европы, где она оказала должное сопротивление Португалии, Франции и Германии. Но в какой-то степени команда Росси прыгнула выше своей головы, и квалификация к ЧМ вернула ее на землю.

После чемпионата Европы Венгрия уступила в трех из четырех матчей отбора, но и победа над Андоррой была не самой убедительной. Росси признает, что он допустил некоторое ошибки, но в то же время он указывает на небольшое количество действительно хороших футболистов в его команде.

Ранее Венгрия осталась без Аттилы Фиолы, Марка Тамаша и Эндре Ботке, после игры с Албанией покинули расположение сборной Ласло Кляйнхайслер и Вилли Орбан.

Статистика команд, цифры и факты

  • Англия играла вничью с Венгрией в первом тайме, но дожимала соперника после перерыва в трех последних матчах между командами.
  • Англия выигрывала до и после перерыва в пяти из семи матчей отбора. Также в пяти из семи матчей отбора команда Гарета Саутгейта не пропускала.
  • Венгрия забила два гола в последних четырех матчах, все в ворота Андорры.
  • В 2021 году в ворота сборной Англии забивали только сборные Дании, Италии и Польши (дважды). Никто не забивал Англии больше гола за матч.

Последние пять матчей Англии и Венгрии

Англия

  • 09.10 Андорра 5:0 (отбор ЧМ-2022)
  • 08.09 Польша 1:1 (отбор ЧМ-2022)
  • 05.09 Андорра 4:0 (отбор ЧМ-2022)
  • 02.09 Венгрия 4:0 (отбор ЧМ-2022)
  • 11.07 Италия 1:1 (Евро-2020)

Венгрия

  • 09.10 Албания 0:1 (отбор ЧМ-2022)
  • 08.09 Андорра 2:1 (отбор ЧМ-2022)
  • 05.09 Албания 0:1 (отбор ЧМ-2022)
  • 02.09 Венгрия 0:4 (отбор ЧМ-2022)
  • 23.06 Германия 2:2 (Евро-2020)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Англия 7 6 1 0 23-2 +21 19
2 Албания 7 5 0 2 11-6 +5 15
3 Польша 7 4 2 1 24-8 +16 14
4 Венгрия 7 3 1 3 12-11 +1 10
5 Андорра 7 1 0 6 4-19 -15 3
6 Сан-Марино 7 0 0 7 1-29 -28 0

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Личные встречи

Венгрия в последний раз переигрывала Англию на ЧМ-1962. Англия выиграла 12 из 14 последующих встреч между командами. Разница мячей – 60:30 в пользу Англии.

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Мингз, Чилуэлл – Маунт, Райс, Хендерсон – Стерлинг, Кейн, Грилиш

Венгрия: Гулачи – Салаи, Болла, Ланг – Жолт Надь, Вечеи, Адам Надь, Него – Собослаи, Шен – Шаллои

Ставки и Коэффициенты на матч

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Прогноз на матч Англия – Венгрия от UA-Football

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси сказал, что футболисты сборной Венгрии должны играть за герб страны на футболке, но потеря турнирной мотивации, а также кадровые проблемы гостей (в первую очередь – отсутствие Орбана) очень резко снижают шансы гостей. Команда Саутгейта не будет никуда не спешить, но ее умение контролировать игру, и обыгрывать соперника за счет качества и физической подготовки рано или поздно проявит себя. Прогноз – победа Англии 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Англия Венгрия ставки Национальная сборная Англии Прогнозы сборная Венгрии отбор к ЧМ-2022 2022
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