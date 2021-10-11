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Англия - Венгрия. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 12.10.21
Англия – Венгрия: Прогноз и анонс матча ⋉ 12 октября 2021 ⋊ Отбор ЧМ-2022 на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа H, восьмой тур
12 октября 2021. Лондон, “Уэмбли”
Англия 21:45 Венгрия
Телетрансляция – Футбол 3, OLL.TV
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Победа в матче с Венгрией не гарантирует Англии выход на Чемпионат мира, но этот вопрос будет уже формальностью – в последнем туре Англия сыграет с Сан-Марино. Венгрия уже признала, что и второе место больше для нее недосягаемо.
Англия
“У меня болит голова, и я каждый раз совершаю преступление, когда выбираю стартовый состав, – признается главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. – У нас настолько сильная конкуренция”.
Англия забила пять голов Андорре в прошлом туре отбора, и многие резервисты проявили себя с лучшей стороны. Но и прекрасную игру показали игроки основной команды, в частности Джек Грилиш, который наконец-то забивший свой первый гол за Англию, и Фил Фоден, который великолепно действовал из глубины.
Но очевидно, что в игре с Венгрией будет ряд изменений. В основном составе должны выйти Стерлинг, Кейн, Маунт, Грилиш, Хендерсон, Райс, Уокер и Пикфорд. Многие из них отдыхали в матче с Андоррой, поэтому Англия должна выглядеть свежей и уверенной в себе. Никто и не забыл и о уверенной победе над Венгрией (4:0) в сентябрьском матче отбора.
Венгрия
Венгрия во второй раз проиграла Албании и главный тренер Марко Росси признал, что пробится на Чемпионат мира даже через второе место и плей-офф будет нереально. Венгрия заметно сдала после Чемпионата Европы, где она оказала должное сопротивление Португалии, Франции и Германии. Но в какой-то степени команда Росси прыгнула выше своей головы, и квалификация к ЧМ вернула ее на землю.
После чемпионата Европы Венгрия уступила в трех из четырех матчей отбора, но и победа над Андоррой была не самой убедительной. Росси признает, что он допустил некоторое ошибки, но в то же время он указывает на небольшое количество действительно хороших футболистов в его команде.
Ранее Венгрия осталась без Аттилы Фиолы, Марка Тамаша и Эндре Ботке, после игры с Албанией покинули расположение сборной Ласло Кляйнхайслер и Вилли Орбан.
Статистика команд, цифры и факты
- Англия играла вничью с Венгрией в первом тайме, но дожимала соперника после перерыва в трех последних матчах между командами.
- Англия выигрывала до и после перерыва в пяти из семи матчей отбора. Также в пяти из семи матчей отбора команда Гарета Саутгейта не пропускала.
- Венгрия забила два гола в последних четырех матчах, все в ворота Андорры.
- В 2021 году в ворота сборной Англии забивали только сборные Дании, Италии и Польши (дважды). Никто не забивал Англии больше гола за матч.
Последние пять матчей Англии и Венгрии
Англия
- 09.10 Андорра 5:0 (отбор ЧМ-2022)
- 08.09 Польша 1:1 (отбор ЧМ-2022)
- 05.09 Андорра 4:0 (отбор ЧМ-2022)
- 02.09 Венгрия 4:0 (отбор ЧМ-2022)
- 11.07 Италия 1:1 (Евро-2020)
Венгрия
- 09.10 Албания 0:1 (отбор ЧМ-2022)
- 08.09 Андорра 2:1 (отбор ЧМ-2022)
- 05.09 Албания 0:1 (отбор ЧМ-2022)
- 02.09 Венгрия 0:4 (отбор ЧМ-2022)
- 23.06 Германия 2:2 (Евро-2020)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|7
|6
|1
|0
|23-2
|+21
|19
|2
|Албания
|7
|5
|0
|2
|11-6
|+5
|15
|3
|Польша
|7
|4
|2
|1
|24-8
|+16
|14
|4
|Венгрия
|7
|3
|1
|3
|12-11
|+1
|10
|5
|Андорра
|7
|1
|0
|6
|4-19
|-15
|3
|6
|Сан-Марино
|7
|0
|0
|7
|1-29
|-28
|0
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Личные встречи
Венгрия в последний раз переигрывала Англию на ЧМ-1962. Англия выиграла 12 из 14 последующих встреч между командами. Разница мячей – 60:30 в пользу Англии.
Ориентировочные составы
Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Мингз, Чилуэлл – Маунт, Райс, Хендерсон – Стерлинг, Кейн, Грилиш
Венгрия: Гулачи – Салаи, Болла, Ланг – Жолт Надь, Вечеи, Адам Надь, Него – Собослаи, Шен – Шаллои
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Англия – Венгрия от UA-Football
Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси сказал, что футболисты сборной Венгрии должны играть за герб страны на футболке, но потеря турнирной мотивации, а также кадровые проблемы гостей (в первую очередь – отсутствие Орбана) очень резко снижают шансы гостей. Команда Саутгейта не будет никуда не спешить, но ее умение контролировать игру, и обыгрывать соперника за счет качества и физической подготовки рано или поздно проявит себя. Прогноз – победа Англии 3:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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