Португалия - Люксембург. Анонс и прогноз матча отбора ЧМ-2022 на 12.10.2021

Одна из сильнейших сборных Европы примет футбольного карлика, который за последние годы сделал гигантский скачок к статусу середняка. Честь и хвала Люксембургу за его старательность, но интриги здесь не найти даже под микроскопом.

Нас наверняка ждет 90-минутная осада ворот с несколькими голами от фаворита. Криштиану Роналду обожает забивать в таких играх - за эту особенность в прошлом сезоне итальянские СМИ даже в шутку прозвали его "Кротонемэн".

Португальцы пропускали предыдущий тур, поэтому заполнили паузу товарняком против Катара. Равной борьбы с арабами не получилось - "Селессау" со старта забрали мяч и забили трижды, хотя могли оформить не менее 7-8 мячей. Азии до Европы в футболе пока далеко.

В группе отбора у команды Фернанду Сантуша все не так радужно - она неожиданно откатилась на второе место, отстав от Сербии на одно очко. Правда, у Португалии есть матч в запасе, так что это не критично. Надо лишь брать свое, а это пиренейцы умеют. Последний раз они проигрывали в квалификации ЧМ в сентябре 2016-го Швейцарии (0:2); с тех пор - 13 побед в 14 встречах.

Cristiano Ronaldo's statistics for the Portugal before and after he turned 30.



- Before 30: 52 goals in 118 games (0.44 goals per game).



- After 30: 60 goals in 63 games (0.95 goals per game).



Ageing like a fine wine. pic.twitter.com/dHewceDSLV