Португалия - Люксембург. Анонс и прогноз матча отбора ЧМ-2022 на 12.10.2021

Отбор на ЧМ-2022. Группа А. 7-й тур

12 октября. Сан-Жоау да Венда. "Эштадиу Алгарве"

Португалия 21:45 Люксембург

Арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

Трансляция: Футбол 2

Одна из сильнейших сборных Европы примет футбольного карлика, который за последние годы сделал гигантский скачок к статусу середняка. Честь и хвала Люксембургу за его старательность, но интриги здесь не найти даже под микроскопом.

Нас наверняка ждет 90-минутная осада ворот с несколькими голами от фаворита. Криштиану Роналду обожает забивать в таких играх - за эту особенность в прошлом сезоне итальянские СМИ даже в шутку прозвали его "Кротонемэн".

Португалия

Португальцы пропускали предыдущий тур, поэтому заполнили паузу товарняком против Катара. Равной борьбы с арабами не получилось - "Селессау" со старта забрали мяч и забили трижды, хотя могли оформить не менее 7-8 мячей. Азии до Европы в футболе пока далеко.

В группе отбора у команды Фернанду Сантуша все не так радужно - она неожиданно откатилась на второе место, отстав от Сербии на одно очко. Правда, у Португалии есть матч в запасе, так что это не критично. Надо лишь брать свое, а это пиренейцы умеют. Последний раз они проигрывали в квалификации ЧМ в сентябре 2016-го Швейцарии (0:2); с тех пор - 13 побед в 14 встречах.

Cristiano Ronaldo's statistics for the Portugal before and after he turned 30.



- Before 30: 52 goals in 118 games (0.44 goals per game).



- After 30: 60 goals in 63 games (0.95 goals per game).



Ageing like a fine wine. pic.twitter.com/dHewceDSLV — CristianoXtra (@CristianoXtra_) October 11, 2021

Чем будут удивлять португальцы Люксембург? Да ничем. В этом нет никакой необходимости. Класс есть класс, и именно он завтра должен сыграть за команду Сантуша.

Люксембург

Люксембург заслужил лестных слов уже по тому, что после шести туров опережает в таблице Ирландию и Азербайджан. Еще лет 10-15 назад такой расклад казался совершенно немыслимым.

На прошлой неделе представители Великого Герцогства долго держались, но таки пропустили от Сербии (0:1). В целом, это типичная игра Люксембурга - страдать в защите, уповая на контратаки и озарения своих форвардов. Забивает команда немного - 5 голов в 5 турах.

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На попадание на ЧМ Люксембург, разумеется, не претендует, да и иллюзий насчет матча в Португалии не питает. Все игроки "Красных львов" в один голос повторяют - главное сделать все, что в наших силах. Рискнем предположить, что против мастеров, как Роналду, Бернарду Силва и Ренату Санчеш, Люксембургу по силам не очень много. Максимум - гол престижа.

Португалия - Люксембург: статистика личных встреч

В 21 веке Португалия выиграла все 10 матчей против Люксембурга, причем лишь единожды в этих встречах перевес "Селессау" составил один гол. В остальных матчах - 2 и больше.

Единственная победа "Красных львов" над Португалией датируется 1961 годом и была добыта в квалификации чемпионата Европы - 4:2.

Португалия - Люксембург: последние матчи команд

Последние матчи Португалии

Последние матчи Люксембурга

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У Португалии не сыграет Франсиску Тринкау - у него коронавирус; также повреждения залечивают Рафа Силва, Домингуш Дуарте и Рафаэл Геррейру. Диогу Жота тоже под вопросом из-за мышечной проблемы.

У Люксембурга возвращаются в состав после дисквалификаций лидеры Жерсон Родригес и Кристофер Мартинс - завтра ждем обоих в старте.

Португалия: Патрисиу - Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Нуну Мендеш - Моутинью, Палинья, Бруну Фернандеш - Бернарду Силва, Роналду, Леау

Люксембург: Морис - Янс, Шано, Махмутович, Пинто - Мартинс-Перейра - Девиль, Себастьян Тилль, Баррейро, Жерсон Родригес - Синани

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Португалия - Люксембург: ставки и коэффициенты

Португалия - Люксембург: прогноз от UA-Football

Люксембург научился защищаться, но воля Роналду к голевым рекордам все еще слишком сильна для "Красных львов". Рискнем предположить, что нас ждет разгром и поставим на победу Португалии с форой (-2,5) - букмекеры предлагают ее с коэффициентами около 1,8.