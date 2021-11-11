Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Битва за прямой билет в Катар. Италия – Швейцария. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 на 12.11.2021
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Squadra Azzurra" и "Nati" в рамках отбора на чемпионат мира
Getty Images / Global Images Ukraine
Квалификация на ЧМ-2022.
12 ноября. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Телетрансляция: Футбол 2, OLL.TV
Италия и Швейцария уже гарантировали себе место в ТОП-2 в рамках отборочной группы C, сейчас лидеры квинтета ведут ожесточенную борьбу за право квалифицироваться на чемпионат мира с первой строчки. Перед потенциально решающей схваткой у команд Манчини и Якина одинаковое количество очков, коллективы полностью отзеркалили результаты друг друга (четыре победы, две ничьи и ноль поражений), правда, "Скуадра Адзурра" забила больше на 2 гола. В последнем туре отбора Италия сыграет с Северной Ирландией, а Швейцария – с Болгарией. Именно поэтому очный матч видится настолько определяющим ситуацию.
Италия
Охарактеризовать текущие результаты сборной Италии после победы на чемпионате Европы можно как легкое похмелье. В середине июля команда Манчини обыграла в финале турнира англичан (1:1, 3:2 по пенальти), а затем добыла лишь две победы в пяти поединках. Летом итальянцы напоминали механизм, но осенью обороты ожидаемо снизились.
"Скуадра" явно оступилась с болгарами (1:1) и разделила очки со швейцарцами (0:0), достойно сражалась, но проиграла в полуфинале Лиги наций Испании (1:2). Успеха парни Роберто достигли в матчах с Литвой (5:0) и Бельгией (2:1). Если с аутсайдером группы итальянцы могли делать все, что хотели, то в ненужной игре с "красными дьяволами" ощущалось рьяное желание доказать общественности свою состоятельность. В матче имени резервистов бронза Лиги наций досталась Италии.
What's going on here then, @locamanuel73? ????????????#WCQ #ITASUI #VivoAzzurro pic.twitter.com/iYi7fA0k02— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) November 8, 2021
Швейцария
"Нати" покинули ЕВРО на этапе четвертьфинала, отлетев в лотерее от Испании (1:1, 1:3 по пенальти). В августе сборную покинул наставник Владимир Петкович, он уступил свою должность Мурату Якину. Опытный специалист проработал с "красными крестоносцами" больше 7 лет. С Петковичем Швейцария впервые в своей истории вышла из группы на ЕВРО, Владимир частенько доставлял проблемы топ-сборным, он сумел найти четкий баланс между прагматизмом на табло, отдачей игроков на поле и даже вспышками яркого футбола.
С новым тренером швейцарцы, как мы уже упомянули выше, расписали сухой паритет с Италией, повторили эти же цифры на табло в матче с Северной Ирландией. В ответном поединке спарки "Нати" обыграли "зелено-белую армию" (2:0). Естественно, с Литвой проблемы практически ни у кого возникают, Швейцария – не исключение (0:4).
Lugano-Roma✈️✅#ITASUI pic.twitter.com/xGjq8xuEsM— ???????? Nati (@nati_sfv_asf) November 10, 2021
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Италия
|6
|4
|2
|0
|12
|11
|14
|2
|Швейцария
|6
|4
|2
|0
|10
|9
|14
|3
|Болгария
|7
|2
|2
|3
|6
|-4
|8
|4
|Северная Ирландия
|6
|1
|2
|3
|5
|-2
|5
|5
|Литва
|7
|1
|0
|6
|4
|-14
|3
Последние матчи команд и очные встречи
Цифры и факты
– Интересно, что в октябрьском полуфинале Лиги наций сборная Италии проиграла впервые с сентября 2018 года (37 матчей без поражений) – это мировой рекорд;
– К слову, эти две национальные команды встречались недавно еще и на ЕВРО – в июне Швейцария выступила в роли одного из скальпов на триумфальном пути Италии (3:0);
– "Скуадра Адзурра" не проиграла в последних 7 матчах со Швейцарией во всех соревнованиях.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Покинул расположение сборной Италии Чиро Иммобиле, вместо него Роберто Манчини вызвал форварда "Сассуоло" Джанлуку Скамакку. Также не сыграют из-за травм Джорджо Кьеллини, Николо Дзаньоло, Лоренцо Пеллегрини и Марко Верратти. Под вопросом Андреа Белотти и Николо Барелла.
Якин не рассчитывает на Нико Эльведи, Стивена Цубера, Бреля Эмболо, Грегора Кобеля, Кристиана Фасснахта. Денис Закариа отбыл дисквалификацию. Уже давно в лазарете Гранит Джака, не готов Харис Сеферович.
Италия, 4-3-3: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бонуччи, Бастони, Эмерсон – Локателли, Жоржиньо, Барелла – Кьеза, Бернардески, Инсинье
Швейцария, 4-3-2-1: Зоммер – Видмер, Шер, Аканджи, Родригес – Соу, Фрей, Закариа – Штеффен, Шакири – Гавранович
Больше бесплатных прогнозов на футбол ищите в этом Telegram-канале
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между Италией и Швейцарией от UA-Футбол
1:0. Квинтет C уже существует только для двух команд. Италия и Швейцария оторвались от оппонентов и сами решают, кто будет пробиваться на Мундиаль через плей-офф, а кто добудет прямую путевку в финальную часть турнира в Катаре. Обе команды будут заряжены на положительный для себя результат, участники поединка наверняка похвастают надежностью в обороне, поддержав тенденцию не самой высокой результативности. На бумаге "Скуадра Адзурра" точно выглядит более мастеровитой и классной командой.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале
Популярное сейчас
- Малиновский, Зинченко и Довбик выйдут в старте Украины на Болгарию
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
- Официально: Стивен Джеррард – менеджер Астон Виллы
- Германия - Лихтенштейн. Прогноз матча квалификации к ЧМ на 10.11.21
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО