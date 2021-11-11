Битва за прямой билет в Катар. Италия – Швейцария. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 на 12.11.2021

Квалификация на ЧМ-2022.

12 ноября. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Телетрансляция: Футбол 2, OLL.TV

Италия и Швейцария уже гарантировали себе место в ТОП-2 в рамках отборочной группы C, сейчас лидеры квинтета ведут ожесточенную борьбу за право квалифицироваться на чемпионат мира с первой строчки. Перед потенциально решающей схваткой у команд Манчини и Якина одинаковое количество очков, коллективы полностью отзеркалили результаты друг друга (четыре победы, две ничьи и ноль поражений), правда, "Скуадра Адзурра" забила больше на 2 гола. В последнем туре отбора Италия сыграет с Северной Ирландией, а Швейцария – с Болгарией. Именно поэтому очный матч видится настолько определяющим ситуацию.

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Италия

Охарактеризовать текущие результаты сборной Италии после победы на чемпионате Европы можно как легкое похмелье. В середине июля команда Манчини обыграла в финале турнира англичан (1:1, 3:2 по пенальти), а затем добыла лишь две победы в пяти поединках. Летом итальянцы напоминали механизм, но осенью обороты ожидаемо снизились.

"Скуадра" явно оступилась с болгарами (1:1) и разделила очки со швейцарцами (0:0), достойно сражалась, но проиграла в полуфинале Лиги наций Испании (1:2). Успеха парни Роберто достигли в матчах с Литвой (5:0) и Бельгией (2:1). Если с аутсайдером группы итальянцы могли делать все, что хотели, то в ненужной игре с "красными дьяволами" ощущалось рьяное желание доказать общественности свою состоятельность. В матче имени резервистов бронза Лиги наций досталась Италии.

Швейцария

"Нати" покинули ЕВРО на этапе четвертьфинала, отлетев в лотерее от Испании (1:1, 1:3 по пенальти). В августе сборную покинул наставник Владимир Петкович, он уступил свою должность Мурату Якину. Опытный специалист проработал с "красными крестоносцами" больше 7 лет. С Петковичем Швейцария впервые в своей истории вышла из группы на ЕВРО, Владимир частенько доставлял проблемы топ-сборным, он сумел найти четкий баланс между прагматизмом на табло, отдачей игроков на поле и даже вспышками яркого футбола.

С новым тренером швейцарцы, как мы уже упомянули выше, расписали сухой паритет с Италией, повторили эти же цифры на табло в матче с Северной Ирландией. В ответном поединке спарки "Нати" обыграли "зелено-белую армию" (2:0). Естественно, с Литвой проблемы практически ни у кого возникают, Швейцария – не исключение (0:4).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Италия 6 4 2 0 12 11 14 2 Швейцария 6 4 2 0 10 9 14 3 Болгария 7 2 2 3 6 -4 8 4 Северная Ирландия 6 1 2 3 5 -2 5 5 Литва 7 1 0 6 4 -14 3

Последние матчи команд и очные встречи

Цифры и факты

– Интересно, что в октябрьском полуфинале Лиги наций сборная Италии проиграла впервые с сентября 2018 года (37 матчей без поражений) – это мировой рекорд;

– К слову, эти две национальные команды встречались недавно еще и на ЕВРО – в июне Швейцария выступила в роли одного из скальпов на триумфальном пути Италии (3:0);

– "Скуадра Адзурра" не проиграла в последних 7 матчах со Швейцарией во всех соревнованиях.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Покинул расположение сборной Италии Чиро Иммобиле, вместо него Роберто Манчини вызвал форварда "Сассуоло" Джанлуку Скамакку. Также не сыграют из-за травм Джорджо Кьеллини, Николо Дзаньоло, Лоренцо Пеллегрини и Марко Верратти. Под вопросом Андреа Белотти и Николо Барелла.

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Якин не рассчитывает на Нико Эльведи, Стивена Цубера, Бреля Эмболо, Грегора Кобеля, Кристиана Фасснахта. Денис Закариа отбыл дисквалификацию. Уже давно в лазарете Гранит Джака, не готов Харис Сеферович.

Италия, 4-3-3: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бонуччи, Бастони, Эмерсон – Локателли, Жоржиньо, Барелла – Кьеза, Бернардески, Инсинье

Швейцария, 4-3-2-1: Зоммер – Видмер, Шер, Аканджи, Родригес – Соу, Фрей, Закариа – Штеффен, Шакири – Гавранович

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Италией и Швейцарией от UA-Футбол

1:0. Квинтет C уже существует только для двух команд. Италия и Швейцария оторвались от оппонентов и сами решают, кто будет пробиваться на Мундиаль через плей-офф, а кто добудет прямую путевку в финальную часть турнира в Катаре. Обе команды будут заряжены на положительный для себя результат, участники поединка наверняка похвастают надежностью в обороне, поддержав тенденцию не самой высокой результативности. На бумаге "Скуадра Адзурра" точно выглядит более мастеровитой и классной командой.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.