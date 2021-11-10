Северная Македония U-21 - Украина U-21. Анонс и прогноз матча квалификации Евро-2023 на 11.11.2021

Перед матчем пятого тура отбора против Северной Македонии у украинской молодежки довольно прочные позиции. Даже поражение не лишит команду Руслана Ротаня второго места. Но это не повод расслабляться, ведь впереди еще половина дистанции, да и моральная составляющая играет свою роль. Украине U-21 нужно набираться уверенности, которая приходит только с победами.

Руслан Ротань в начале ноябрьского сбора заявил, что его планы – это шесть очков в двух завершающих официальных матчах года. Смелое заявление, однако давно уже известно, что не слова и спичи выигрывают поединки. Руслан Ротань имеет довольно шаткие позиции в прессе и среди экспертов как тренер, поэтому для него важно не быть голословным. Поэтому внимательно посмотрим, совпадают ли желания украинской молодежной сборной с ее возможностями.

Отбор к Евро-2023 U-21. Группа Н. 5-й тур

11.11.2021. Скопье. Тренировочный центр ФФМ

Арбитр в поле – Сигурд Крингстад ​​(Норвегия)

Северная Македония U-21 14:00 Украина U-21

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | телетрансляция в Украине не запланирована

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Северная Македония U-21

Северная Македония не выиграла ни одного из трех стартовых матчей отбора. Прорвало только в последнем туре, когда в гостях под натиском балканцев упали сверстники из Армении. Примечательно, что это была первая для македонцев выездная победа почти за год времени.

Этот результат позволяет команде Драгана Канатларовски мечтать об относительно успешном ведении борьбы за выход на чемпионат Европы 2023. На первое место македонцы вряд ли способны посягнуть, а вот потягаться с Украиной планируют. Правда, это возможно только при домашней победе в пятом туре.

Ориентировочный состав: Денковски – Младеновски, Манев, Шейи – Хайдари, Воша, Адем, Гроздановски, Антовски – Гиоргиевски, Рустемовски

Украина U-21

Руслана Ротаня немало критиковали в прошлом году, но сейчас результаты неплохие. В четырех матчах текущего отбора – три победы. Портит статистику только поражение от Франции 0:5. Но не столько удручает сам факт поражения (и не счет), как стиль той игры. В Бресте наша молодежка не нанесла в направлении ворот соперника ни одного удара.

Остались вопросы и относительно последнего поединка команды Ротаня. Украина победила Фарерские острова довольно уверенно по характеру игры, но забила только один раз. А отдельные персонажи вообще обрушили на себе шквал критики неудачно разыгранным пенальти.

Но это уже в прошлом. Главное – будущее. И его ближайший вектор связан с Северной Македонией. В распоряжении тренера 21 игрок, среди которых, в частности, и Александр Сирота, прибывший на помощь из национальной команды.

Ориентировочный состав: Нещерет – Сыч, Сирота, Боль, Вивчаренко – Криськив, Бондаренко, Судаков – Назаренко, Ванат, Мудрик

Северная Македония U-21 – Украина U-21. Статистика личных встреч

До этого команды дважды встречались между собой. И статистика для Украины очень плохая – ни одной победы, ни одной ничьей и даже ни одного забитого мяча. Общий счет, разумеется, также в пользу Северной Македонии – 3:0. Есть основания говорить о неудобном для нашей молодежки сопернике.

Северная Македония U-21 – Украина U-21. Последние матчи команд

За последние полгода у Северной Македонии только одна победа – как раз в хронологически последнем поединке. Но и поражение в течение этого периода только одно. Бросается в глаза факт разгромной победы над сверстниками из Болгарии в конце марта текущего года (5:1). Правда, это был товарищеский матч.

Украина U-21 забивала в четырех из пяти своих последних матчей. В тех матчах, в которых забивала, не проигрывала. Однако 0:5 от Франции, случившиеся в октябре этого года, омрачают собой добротный кусок позитива. Тогда команда Ротаня выглядела совершенно беззубо, что заставляло сомневаться в перспективах команды в этой квалификационной группе. Но уже после того провала была победа над Фарерскими островами, поэтому перед выездом в Северную Македонию настроение не самое плохое.

Северная Македония U-21 – Украина U-21. Турнирное положение команд

Итак, из квинтета в финальную часть ЧЕ-2023 выходит одна команда. И ею в нашей группе будет, скорее всего, Франция. Украина отстает только на один балл, но должна думать, прежде всего, не о том, как догнать лидера, а о том, как отбить посягательства преследователей. То есть, не позволить Северной Македонии сократить отставание, которое составляет четыре очка. Интересно, что столько же зачетных баллов имеют и Фарерские острова, но у них на один сыгранный матч больше, чем у Северной Македонии и Украины.

Северная Македония U-21 – Украина U-21. Ставка и коэффициенты

Северная Македония U-21 – Украина U-21. Прогноз на матч от UA-Football

Победа Украины U-21 2:1. Позитив для Ротаня в том, что большинство его подопечных во время последнего цикла клубных матчей были обеспечены игровой практикой. Все хорошо должно быть и с психологией, хотя история противостояния с Северной Македонией свидетельствует не о нашем превосходстве. Будет довольно ровный и конкурентный матч, в котором разницу сделает более высокое индивидуальное мастерство украинцев. Победа гостей 2:1.