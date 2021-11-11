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Мальта - Хорватия. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 11.11.2021
Мальта – Хорватия: Прогноз и анонс матча ⋉ 11 ноября 2021 ⋊ Отбор ЧМ-2022 на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор к ЧМ-2022, группа H, девятый тур
11 ноября 2021. Та-Кали, “Национальный стадион”
Мальта 21:45 Хорватия
Телетрансляция – OLL.TV
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Не нужно вести сложные математические подсчеты, чтобы определить задачу сборной Хорватии на два последних матча отбора к ЧМ-2022. Команде Златко Далича нужно победить Мальту и Россию, чтобы занять первое место в группе и получить прямую путевку в Катар.
Мальта
Маленькая победа Мальты – то, что она занимает не последнее место в группе H перед двумя последними турами. В борьбе с другой островной сборной, командой Кипра, Мальте пока удается побеждать за счет лучшей разницы мячей (-9 против -10 у Кипра).
В прошлом туре Мальта как встречалась с Кипром, и сумела избежать поражения, забив второй гол на 90+8 минуте (2:2). Это была игра на выезде, а в домашне против Кипра Мальта добыла свою единственную победу в группе (3:0). Еще один раз удалось взять очки в выездном матче против Словакии (2:2).
Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа называет Хорватию “одной из лучших сборных в мире”, но говорит, что его команда должна играть в свой футбол, и не забывать о своем лице. В первой игре против Хорватии в Риеке Мальте удавалось удерживать ничейный счет до 62-й минуты.
Хорватия
Ничья со Словакией в последнем туре не оставляет Хорватии выбора. Нужно дважды побеждать, чтобы занять первое место. “Мы знаем, что от Чемпионата мира в Катаре нас отдаляет две победы, но мы думаем только о Мальте”, – говорит Златко Далич. Он говорит, что его команде нужно будет уважительно отнестись к сопернику, но при этом признает, что Хорватия – явный фаворит “из-за своего превосходства в каждом аспекте игры”.
“Мы должны быть терпеливыми, важны только три очка, как мы их наберем – это уже не имеет значения. Сначала Мальта, и только потом мы будем думать о следующем матче”, – продолжает Далич.
Свидетельством того, что Хорватия воспринимает Мальту серьезно будет то, что Лука Модрич начнет игру с первых минут. В целом Далич взял на игру 27 игроков, чтобы иметь больше вариантов, если кто-то не успеет восстановиться (Брекало, Ливая и Сучич) или не сможет играть по другой причине. Тренер сборной Хорватии говорит, что против Мальты ему в первую очередь нужны атакующие футболисты, и говорит, чтобы было хорошо забить быстрый гол. Главное – это не нервничать.
Статистика команд, цифры и факты
- В четырех из пяти проигранных матчей в отборе Мальта не смогла забить.
- В шести из восьми поединков в группе Мальта пропускала два и больше голов.
- В 2021 году Мальта выиграла только один матч.
- До матча со Словакией Хорватия пропустила только один гол в семи матчах.
- В четырех из восьми поединков отбора Хорватия забила один гол и меньше.
Последние пять матчей Мальты и Хорватии
Мальта
- 11.10 Кипр 2:2 (Отбор ЧМ-2022)
- 08.10 Словения 0:4 (Отбор ЧМ-2022)
- 07.09 Россия 0:2 (Отбор ЧМ-2022)
- 04.09 Словения 0:1 (Отбор ЧМ-2022)
- 01.09 Кипр 3:0 (Отбор ЧМ-2022)
Хорватия
- 11.10 Словакия 2:2 (Отбор ЧМ-2022)
- 08.10 Кипр 3:0 (Отбор ЧМ-2022)
- 07.09 Словения 3:0 (Отбор ЧМ-2022)
- 04.09 Словакия 1:0 (Отбор ЧМ-2022)
- 01.09 Россия 0:0 (Отбор ЧМ-2022)
Личные встречи
Хорватия выиграла пять из пяти последних матчей против Мальты, и не пропускала в пяти из семи последних поединках с островной сборной.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Россия
|8
|6
|1
|1
|13-5
|+8
|19
|2
|Хорватия
|8
|5
|2
|1
|13-3
|+10
|17
|3
|Словакия
|8
|2
|4
|2
|9-8
|+1
|10
|4
|Словения
|8
|3
|1
|4
|9-9
|0
|10
|5
|Мальта
|8
|1
|2
|5
|8-17
|-9
|5
|6
|Кипр
|8
|1
|2
|5
|3-13
|-10
|5
Ориентировочные составы
Мальта: Бонелло – Аттард, Пепе, Зак Мускат – Магри, Теума, Каруана, Камензули – Пол Мбонг, Джозеф Мбонг – Монтебелло
Хорватия: Грбич – Соса, Гвардиола, Ловрен, Юранович – Модрич, Брозович – Перишич, Пашалич, Влашич – Крамарич
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Мальта – Хорватия от UA-Football
Возможно Хорватии понадобится некоторое время, чтобы забить первый гол, но победа будет делом времени. Далич намерен сыграть в атакующем стиле, и Мальта, пропустившая больше в группе, в итоге все же пропустит. Прогноз – победа Хорватии 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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