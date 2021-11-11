Мальта - Хорватия. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 11.11.2021 

Отбор к ЧМ-2022, группа H, девятый тур

11 ноября 2021. Та-Кали, “Национальный стадион”

Мальта 21:45 Хорватия

Телетрансляция – OLL.TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Не нужно вести сложные математические подсчеты, чтобы определить задачу сборной Хорватии на два последних матча отбора к ЧМ-2022. Команде Златко Далича нужно победить Мальту и Россию, чтобы занять первое место в группе и получить прямую путевку в Катар.

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Мальта

Маленькая победа Мальты – то, что она занимает не последнее место в группе H перед двумя последними турами. В борьбе с другой островной сборной, командой Кипра, Мальте пока удается побеждать за счет лучшей разницы мячей (-9 против -10 у Кипра).

В прошлом туре Мальта как встречалась с Кипром, и сумела избежать поражения, забив второй гол на 90+8 минуте (2:2). Это была игра на выезде, а в домашне против Кипра Мальта добыла свою единственную победу в группе (3:0). Еще один раз удалось взять очки в выездном матче против Словакии (2:2).

Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа называет Хорватию “одной из лучших сборных в мире”, но говорит, что его команда должна играть в свой футбол, и не забывать о своем лице. В первой игре против Хорватии в Риеке Мальте удавалось удерживать ничейный счет до 62-й минуты.

Хорватия

Ничья со Словакией в последнем туре не оставляет Хорватии выбора. Нужно дважды побеждать, чтобы занять первое место. “Мы знаем, что от Чемпионата мира в Катаре нас отдаляет две победы, но мы думаем только о Мальте”, – говорит Златко Далич. Он говорит, что его команде нужно будет уважительно отнестись к сопернику, но при этом признает, что Хорватия – явный фаворит “из-за своего превосходства в каждом аспекте игры”.

“Мы должны быть терпеливыми, важны только три очка, как мы их наберем – это уже не имеет значения. Сначала Мальта, и только потом мы будем думать о следующем матче”, – продолжает Далич.

Свидетельством того, что Хорватия воспринимает Мальту серьезно будет то, что Лука Модрич начнет игру с первых минут. В целом Далич взял на игру 27 игроков, чтобы иметь больше вариантов, если кто-то не успеет восстановиться (Брекало, Ливая и Сучич) или не сможет играть по другой причине. Тренер сборной Хорватии говорит, что против Мальты ему в первую очередь нужны атакующие футболисты, и говорит, чтобы было хорошо забить быстрый гол. Главное – это не нервничать.

Статистика команд, цифры и факты

В четырех из пяти проигранных матчей в отборе Мальта не смогла забить.

В шести из восьми поединков в группе Мальта пропускала два и больше голов.

В 2021 году Мальта выиграла только один матч.

До матча со Словакией Хорватия пропустила только один гол в семи матчах.

В четырех из восьми поединков отбора Хорватия забила один гол и меньше.

Последние пять матчей Мальты и Хорватии

Мальта

11.10 Кипр 2:2 (Отбор ЧМ-2022)

08.10 Словения 0:4 (Отбор ЧМ-2022)

07.09 Россия 0:2 (Отбор ЧМ-2022)

04.09 Словения 0:1 (Отбор ЧМ-2022)

01.09 Кипр 3:0 (Отбор ЧМ-2022)

Хорватия

11.10 Словакия 2:2 (Отбор ЧМ-2022)

08.10 Кипр 3:0 (Отбор ЧМ-2022)

07.09 Словения 3:0 (Отбор ЧМ-2022)

04.09 Словакия 1:0 (Отбор ЧМ-2022)

01.09 Россия 0:0 (Отбор ЧМ-2022)

Личные встречи

Хорватия выиграла пять из пяти последних матчей против Мальты, и не пропускала в пяти из семи последних поединках с островной сборной.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Россия 8 6 1 1 13-5 +8 19 2 Хорватия 8 5 2 1 13-3 +10 17 3 Словакия 8 2 4 2 9-8 +1 10 4 Словения 8 3 1 4 9-9 0 10 5 Мальта 8 1 2 5 8-17 -9 5 6 Кипр 8 1 2 5 3-13 -10 5

Ориентировочные составы

Мальта: Бонелло – Аттард, Пепе, Зак Мускат – Магри, Теума, Каруана, Камензули – Пол Мбонг, Джозеф Мбонг – Монтебелло

Хорватия: Грбич – Соса, Гвардиола, Ловрен, Юранович – Модрич, Брозович – Перишич, Пашалич, Влашич – Крамарич

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Мальта – Хорватия от UA-Football

Возможно Хорватии понадобится некоторое время, чтобы забить первый гол, но победа будет делом времени. Далич намерен сыграть в атакующем стиле, и Мальта, пропустившая больше в группе, в итоге все же пропустит. Прогноз – победа Хорватии 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.