Греция - Испания. Анонс и прогноз матча отбора ЧМ на 11.11.2021

Отбор на ЧМ-2022. Группа B

11 ноября. Афины. "Олимпийский"

Греция 21:45 Испания

Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Трансляция: Футбол 3

И Греции, и Испании нужна только победа для решения турнирных задач, так что матч нас ждет максимально бескомпромиссный. Фаворит ясен, но эллины не проигрывают дома уже 2,5 года и сохраняют некоторую надежду на чудо.

Касательно Испании, то ей чудеса ни к чему - команде Луиса Энрике надо просто показать тот класс, который совсем недавно вывел ее в финал Лиги Наций. Если получится - этого должно хватить для победы.

Греция

У греков 9 очков за два тура до финиша отбора, и для второго места им нужно обязательно брать шесть баллов в оставшихся матчах против Испании и Косово. Более того, эллинам надо, чтобы в последнем туре пиренейцы оступились в игре со Швецией. Реально ли это?

Конечно, шансов мало, но греки верят - что им еще остается? Они последний раз проигрывали дома аж летом 2019-го, с тех пор прихлопнув, среди прочих, Боснию и Финляндию. С другой стороны, настораживает оборона - лишь раз в последних 10 матчах команда Джона Ван’т Схипа сыграла "на ноль".

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Месяц назад слабости греческой дружины раскрыла Швеция, которая в родных стенах победа 2:0 с голами от Форсберга и Исака. У Испании великолепный набор молодых атакеров, и эллинам нужно резко прибавить в качестве (а, может, и количестве) обороны, иначе они простятся с шансами на успех задолго до финального свистка.

Испания

О силе нынешней "Красной фурии" лучше всего говорит ее выступление в октябрьском финале четырех Лиги Наций. Почти идеальные 2:1 в матче с Италией и боевые 1:2 в финале с Францией - более чем достойные результаты для команды, которая только строится.

В отборе на ЧМ Испании, как и грекам, нужны победы, но ее ситуация не столь драматичная. "Фурию" на 2 очка опережают шведы, и заключительный матч отбора эти сборные сыграют между собой. То есть, если никто не оступится, то там и решится судьба первого места.

| Busquets, Jordi Alba and Gavi arriving at the Spanish National Team camp. #ESP ???????? pic.twitter.com/9VrtkEdFhT — BarçaTimes (@BarcaTimes) November 8, 2021

Стало быть, в Афинах испанцы будут атаковать. Они это умеют - вот уже десять матчей кряду команда Луиса Энрике не уходит с поля без забитых голов. Как и 10, и 20 лет назад сила "Фурии" - в ее атакующих полузащитниках, способных держать мяч, пока уставший соперник не даст слабину. Ну и, конечно, Бускетс, на котором держится центр поля. Во всей Европе нет другого опорника, способного так качественно ломать прессинг любого уровня.

Греция - Испания: статистика личных встреч

В первом матче команд, который прошел в марте 2021-го в Гранаде, греки и испанцы расписали ничью - 1:1. Эллины тогда провели 80% матча в глухой обороне и забили благодаря пенальти.

До этого команды последний раз встречались еще на Евро-2008, и там "Фурия" победила 2:1 с голами Дани Гуисы и Рубена де ла Реда.

Греция - Испания: последние матчи команд

Последние матчи Греции

Последние матчи Испании

Турнирное положение команд

По состоянию на 10.11.21

Ориентировочные составы

У Греции две дисквалификации - у защитника Пантелиса Хацидиакоса и капитана команды Танаса Бакасетаса. Не вызван на ноябрьские матчи и еще один оборонец Динос Маврипанос, принадлежащий "Арсеналу".

У Испании травмирована целая группа талантливых игроков атаки - Ансу Фати, Микель Оярсабаль, Ферран Торрес, Жерар Морено и Ереми Пино. В то же время Альваро Мората залечил повреждение и готов играть.

Греция: Влаходимос - Андруцос, Гутас, Цавеллас, Яннулис, Цимикас - Манталос, Бухалакис, Сиопис - Павлидис, Мазурас

Испания: Симон - Карвахаль, Пау Торрес, Лапорт, Альба - Коке, Бускетс, Солер - Сарабия, Мората, Ольмо

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Греция - Испания: ставки и коэффициенты

Греция - Испания: прогноз от UA-Football

Вообще Испания по-разному играет с середняками, но тут ей не оставили выбора - нужна только победа. Рискнем предположить, что пиренейцы при таком раскладе забьют больше одного гола и выберем ставку "индивидуальный тотал 2 больше 1,5" - БК предлагают ее с коэффициентами от 1,7.