Греция - Испания. Анонс и прогноз матча отбора ЧМ на 11.11.2021

И Греции, и Испании нужна только победа для решения турнирных задач, так что матч нас ждет максимально бескомпромиссный. Фаворит ясен, но эллины не проигрывают дома уже 2,5 года и сохраняют некоторую надежду на чудо.

Касательно Испании, то ей чудеса ни к чему - команде Луиса Энрике надо просто показать тот класс, который совсем недавно вывел ее в финал Лиги Наций. Если получится - этого должно хватить для победы.

У греков 9 очков за два тура до финиша отбора, и для второго места им нужно обязательно брать шесть баллов в оставшихся матчах против Испании и Косово. Более того, эллинам надо, чтобы в последнем туре пиренейцы оступились в игре со Швецией. Реально ли это?

Конечно, шансов мало, но греки верят - что им еще остается? Они последний раз проигрывали дома аж летом 2019-го, с тех пор прихлопнув, среди прочих, Боснию и Финляндию. С другой стороны, настораживает оборона - лишь раз в последних 10 матчах команда Джона Ван’т Схипа сыграла "на ноль".

Месяц назад слабости греческой дружины раскрыла Швеция, которая в родных стенах победа 2:0 с голами от Форсберга и Исака. У Испании великолепный набор молодых атакеров, и эллинам нужно резко прибавить в качестве (а, может, и количестве) обороны, иначе они простятся с шансами на успех задолго до финального свистка.

О силе нынешней "Красной фурии" лучше всего говорит ее выступление в октябрьском финале четырех Лиги Наций. Почти идеальные 2:1 в матче с Италией и боевые 1:2 в финале с Францией - более чем достойные результаты для команды, которая только строится.

В отборе на ЧМ Испании, как и грекам, нужны победы, но ее ситуация не столь драматичная. "Фурию" на 2 очка опережают шведы, и заключительный матч отбора эти сборные сыграют между собой. То есть, если никто не оступится, то там и решится судьба первого места.

