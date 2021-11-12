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Англия - Албания. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 12.11.2021
Англия – Албания: Прогноз и анонс матча ⋉ 12 ноября 2021 ⋊ Отбор ЧМ-2022 на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор к ЧМ-2022, группа I, девятый тур
12 ноября 2021. Лондон, “Уэмбли”
Англия 21:45 Албания
Телетрансляция – Футбол 1, OLL.TV
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Англии нужно набрать четыре очка в матчах с Албанией и Сан-Марино, чтобы финишировать первой в своей группе I и гарантировать себе участие в Кубке Мира-2022 в Катаре. Но и Албания сохраняет теоретические шансы даже на первое место.
Англия
Гарету Саутгейту, вероятно, хотелось бы досрочно вывести свою команду на ЧМ, но в двух из трех последних поединков Англии победить не удалось. В игре восьмого сентября Польша отыгралась на 90+2 минуте (тренер “трех львов” почему-то решил не проводить замены и англичане в конце матча заметно подсели), а в последнем туре Англия потеряла очки в поединке с Венгрией, ответив только мячом Стоунза на гол с пенальти Шаллаи.
Тем не менее, мало кто сомневается, что “три льва” все же выиграют свою группу. Даже ничья с Албанией и победа над Сан-Марино в последнем туре будут приемлемыми вариантами.
В игре против Албании Саутгейт не сможет рассчитывать на ряд игроков, в частности выбил из распоряжения сборной опорник Деклан Райс, мастер стандартов Джеймс Уорд-Проуз, и форвард “Манчестер Юнайтед” Маркус Рэшфорд. Под вопросом участие в игре Мэйсона Маунта, Люка Шоу и Джека Грилиша.
Саутгейт признает, что Англия провела не лучший матч против Венгрии в прошлом туре, не найдя способов справиться с ее хорошей защитой, и обещает, что в поединке против Албании “три льва” будут лучше распоряжаться мячом, и грамотно действовать без него.
Албания
Дважды победив осень сборную Венгрии Албания сделала весомую заявку на второе место, участие в плей-офф, и, возможно, свой дебютный выход на ЧМ. Но реализацию мечтаний придется на некоторое время отложить – в решающем матче против Польши в последнем туре Албания проиграла, и теперь зацепиться за плей-офф получится только при стечении обстоятельств.
Начать нужно с того, что Албании нужно побеждать на “Уэмбли”. Как это сделать? Главный тренер сборной Эдоардо Рея говорит о простых вещах: нужно провести идеальный матч, выложиться на полную и не ошибаться. В какие-то тактические детали 76-летний итальянец не погружался. О чем-то подобном говорит и форвард сборной Албании Соколь Цикалеши. По его мнению, гарантией успеха могут стать прежде всего командный дух и тактическая дисциплина.
Матч с Англией вероятно пропустит 20-летний форвард “Саутгемптона” Армандо Броя. Именно его два гола принесли Албании шесть очков в матчах с Венгрией. Не сыграет на “Уэмбли” центральный защитник “Аталанты” Берат Джимсити.
Статистика команд, цифры и факты
- Поражение Италии в серии пенальти остается единственным для сборной Англии в последних 18 матчах. В 13 из этих поединков команда Саутгейта не пропускала.
- В отборе Англия пропустила три гола в восьми матчах – по одному от Польши в двух матчах и один от Венгрии с пенальти.
- Сборная Англии чередует разгромные победы и ничьи в последних четырех турах отбора (4:0, 1:1, 5:0, 1:1).
- Албания забивала во всех четырех выездных матчах отбора, но только Сан-Марино команда Рея забила больше одного гола (победа 2:0).
- Албания пропустила только один гол в последних четырех матчах.
Последние пять матчей Англии и Албании
Англия
- 12.10 Венгрия 1:1 (Отбор ЧМ-2022)
- 09.10 Андорра 5:0 (Отбор ЧМ-2022)
- 08.09 Польша 1:1 (Отбор ЧМ-2022)
- 05.09 Андорра 4:0 (Отбор ЧМ-2022)
- 02.09 Венгрия 4:0 (Отбор ЧМ-2022)
Албания
- 12.10 Польша 0:1 (Отбор ЧМ-2022)
- 09.10 Венгрия 1:0 (Отбор ЧМ-2022)
- 08.09 Сан-Марино 5:0 (Отбор ЧМ-2022)
- 05.09 Венгрия 1:0 (Отбор ЧМ-2022)
- 02.09 Польша 1:4 (Отбор ЧМ-2022)
Личные встречи
В первом круге Англия переиграла Албанию 2:0, продолжив победную серию со своим предстоящим соперников до пяти матчей. Общий счет пятиматчевого противостояния – 14:1 в пользу Англии.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|8
|6
|2
|0
|24-3
|+21
|20
|2
|Польша
|8
|5
|2
|1
|25-8
|+17
|17
|3
|Албания
|8
|5
|0
|3
|11-7
|+4
|15
|4
|Венгрия
|8
|3
|2
|3
|13-12
|+1
|11
|5
|Андорра
|8
|2
|0
|6
|7-19
|-12
|6
|6
|Сан-Марино
|8
|0
|0
|8
|1-32
|-31
|0
Ориентировочные составы
Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилуэлл – Фоден, Хендерсон, Филлипс – Стерлинг, Кейн, Смит-Роу
Албания: Бериша – Весели, Кумбулла, Исмаили, Хюсай – Траши, Баре, Рамадани – Байрами – Цикалеши, Узуни
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Англия – Албания от UA-Football
Можно и нужно было критиковать Англию за матчи против Польши и Венгрии, это понимает и сам Гарет Саутгейт. Ряд основных игроков “трех львов” все еще не набрали форму после успешного Евро, в частности Магуайр, Шоу, Филлипс, Стерлинг, Кейн. Но игра с Албанией должна находится вне клубных перипетий игроков английской команды, и публика на “Уэмбли” будет ждать только победы. Прогноз – победа сборной Англии 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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