Англия - Албания. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 12.11.2021 

Отбор к ЧМ-2022, группа I, девятый тур

12 ноября 2021. Лондон, “Уэмбли”

Англия 21:45 Албания

Телетрансляция – Футбол 1, OLL.TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Англии нужно набрать четыре очка в матчах с Албанией и Сан-Марино, чтобы финишировать первой в своей группе I и гарантировать себе участие в Кубке Мира-2022 в Катаре. Но и Албания сохраняет теоретические шансы даже на первое место.

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Англия

Гарету Саутгейту, вероятно, хотелось бы досрочно вывести свою команду на ЧМ, но в двух из трех последних поединков Англии победить не удалось. В игре восьмого сентября Польша отыгралась на 90+2 минуте (тренер “трех львов” почему-то решил не проводить замены и англичане в конце матча заметно подсели), а в последнем туре Англия потеряла очки в поединке с Венгрией, ответив только мячом Стоунза на гол с пенальти Шаллаи.

Тем не менее, мало кто сомневается, что “три льва” все же выиграют свою группу. Даже ничья с Албанией и победа над Сан-Марино в последнем туре будут приемлемыми вариантами.

В игре против Албании Саутгейт не сможет рассчитывать на ряд игроков, в частности выбил из распоряжения сборной опорник Деклан Райс, мастер стандартов Джеймс Уорд-Проуз, и форвард “Манчестер Юнайтед” Маркус Рэшфорд. Под вопросом участие в игре Мэйсона Маунта, Люка Шоу и Джека Грилиша.

Саутгейт признает, что Англия провела не лучший матч против Венгрии в прошлом туре, не найдя способов справиться с ее хорошей защитой, и обещает, что в поединке против Албании “три льва” будут лучше распоряжаться мячом, и грамотно действовать без него.

Албания

Дважды победив осень сборную Венгрии Албания сделала весомую заявку на второе место, участие в плей-офф, и, возможно, свой дебютный выход на ЧМ. Но реализацию мечтаний придется на некоторое время отложить – в решающем матче против Польши в последнем туре Албания проиграла, и теперь зацепиться за плей-офф получится только при стечении обстоятельств.

Начать нужно с того, что Албании нужно побеждать на “Уэмбли”. Как это сделать? Главный тренер сборной Эдоардо Рея говорит о простых вещах: нужно провести идеальный матч, выложиться на полную и не ошибаться. В какие-то тактические детали 76-летний итальянец не погружался. О чем-то подобном говорит и форвард сборной Албании Соколь Цикалеши. По его мнению, гарантией успеха могут стать прежде всего командный дух и тактическая дисциплина.

Матч с Англией вероятно пропустит 20-летний форвард “Саутгемптона” Армандо Броя. Именно его два гола принесли Албании шесть очков в матчах с Венгрией. Не сыграет на “Уэмбли” центральный защитник “Аталанты” Берат Джимсити.

Статистика команд, цифры и факты

Поражение Италии в серии пенальти остается единственным для сборной Англии в последних 18 матчах. В 13 из этих поединков команда Саутгейта не пропускала.

В отборе Англия пропустила три гола в восьми матчах – по одному от Польши в двух матчах и один от Венгрии с пенальти.

Сборная Англии чередует разгромные победы и ничьи в последних четырех турах отбора (4:0, 1:1, 5:0, 1:1).

Албания забивала во всех четырех выездных матчах отбора, но только Сан-Марино команда Рея забила больше одного гола (победа 2:0).

Албания пропустила только один гол в последних четырех матчах.

Последние пять матчей Англии и Албании

Англия

12.10 Венгрия 1:1 (Отбор ЧМ-2022)

09.10 Андорра 5:0 (Отбор ЧМ-2022)

08.09 Польша 1:1 (Отбор ЧМ-2022)

05.09 Андорра 4:0 (Отбор ЧМ-2022)

02.09 Венгрия 4:0 (Отбор ЧМ-2022)

Албания

12.10 Польша 0:1 (Отбор ЧМ-2022)

09.10 Венгрия 1:0 (Отбор ЧМ-2022)

08.09 Сан-Марино 5:0 (Отбор ЧМ-2022)

05.09 Венгрия 1:0 (Отбор ЧМ-2022)

02.09 Польша 1:4 (Отбор ЧМ-2022)

Личные встречи

В первом круге Англия переиграла Албанию 2:0, продолжив победную серию со своим предстоящим соперников до пяти матчей. Общий счет пятиматчевого противостояния – 14:1 в пользу Англии.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 8 6 2 0 24-3 +21 20 2 Польша 8 5 2 1 25-8 +17 17 3 Албания 8 5 0 3 11-7 +4 15 4 Венгрия 8 3 2 3 13-12 +1 11 5 Андорра 8 2 0 6 7-19 -12 6 6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-32 -31 0

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилуэлл – Фоден, Хендерсон, Филлипс – Стерлинг, Кейн, Смит-Роу

Албания: Бериша – Весели, Кумбулла, Исмаили, Хюсай – Траши, Баре, Рамадани – Байрами – Цикалеши, Узуни

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Англия – Албания от UA-Football

Можно и нужно было критиковать Англию за матчи против Польши и Венгрии, это понимает и сам Гарет Саутгейт. Ряд основных игроков “трех львов” все еще не набрали форму после успешного Евро, в частности Магуайр, Шоу, Филлипс, Стерлинг, Кейн. Но игра с Албанией должна находится вне клубных перипетий игроков английской команды, и публика на “Уэмбли” будет ждать только победы. Прогноз – победа сборной Англии 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.