Франция - Казахстан. Анонс и прогноз матча отбора ЧМ на 13.11.2021

Отбор на ЧМ-2022. Группа D. 7-й тур

13 ноября. Париж. "Парк де Пренс"

Франция 21:45 Казахстан

Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)

Трансляция: Футбол 2

Победа гарантирует Франции первое место в группе и, соответственно, путевку в Катар. Казахстан же давно потерял последние шансы оказаться на ЧМ и де-факто будет играть сугубо за престиж.

Франция - действующий чемпион мира и победитель Лиги Наций. Казахстан занимает 125-е место в рейтинге ФИФА и не знает побед уже 9 матчей подряд. Даже ваша бабушка знает, кто завтра победит на "Парк де Пренс".

Франция

Франция далеко не идеально провела отборочный цикл. Две ничьи с Украиной и домашняя мировая с Боснией вызвали недоумение на родине Трехцветных, но они потушили огонь критики красивой победой в Лиге Наций месяц назад.

После гола Бензема в ворота Испании даже самые ярые хейтеры заткнулись. Теперь Дешам снова на коне - и это, конечно же, отобразится на психологии сборной. Два месяца назад французы были командой-разочарованием; сегодня они снова в когорте самых сильных сборных мира.

Karim Benzema está a un solo gol de igualar el récord de Thierry Henry como máximo goleador francés de todos los tiempos.



Thierry Henry: 360

Karim Benzema: 359 pic.twitter.com/tnR0bCmTRz — REAL MADRID (@AdriRM33) November 7, 2021

Мбаппе разрывает в "ПСЖ", Гризманн потихоньку возрождается в "Атлетико" и уже оформил дубль "Ливерпулю", Бензема - без слов. Ну что им может противопоставить скромный Казахстан?

Казахстан

Последняя победа команды из Средней Азии датируется сентябрем 2020-го - тогда казахи в Лиге Наций одолели Литву (2:0). Дальше - серия из 9 матчей без побед.

В отборе Казахстану уже ничего не нужно - у него 3 очка после 6 туров, и выше своего 5-го места команда Талгата Байсуфинова не поднимется. Уровень игры казахов мы все видели в матчах с Украиной. Да, они не проиграли, но, положа руку на сердце, виной тому не подвиги степняков, а безалаберная реализация самих украинцев. Франция таких подарков не делает, поэтому чуда - даже уровня ничьей - не будет. Напротив - будет разгром.

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Франция - Казахстан: статистика личных встреч

Текущий отбор впервые в истории свел между собой эти две сборные. В их первом матче в Нурсултане Франция не показала качественного футбола, но победила 2:0 - солистом выступил ныне травмированный Усман Дембеле.

Франция - Казахстан: последние матчи команд

Последние матчи Франции

Последние матчи Казахстана

Турнирное положение команд

По состоянию на 12.11.2021

Ориентировочные составы

Мало того, что казахи - явные аутсайдеры, так еще и два их, вероятно, лучших игрока пропустят встречу из-за дисквалификаций - речь про крайка Яна Вороговского и атакующего хава Бахтияра Зайнутдинова.

У Франции отмечаем травмы Поля Погба, Пренеля Кимпембе и Рафаэля Варана. Если верить L’Equipe, Трехцветные сыграют в три защитника, а братья Эрнандесы оба выйдут в основе.

Франция: Льорис - Кунде, Упамекано, Люка Эрнандес - Павар, Канте, Чуамени, Тео Эрнандес - Гризманн - Мбаппе, Бензема

Казахстан: Покатилов - Марочкин, Алип, Малый - Быстров, Тагиберген, Куат, Васильев, Тайкенов - Шушеначев, Нургалиев

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Франция - Казахстан: ставки и коэффициенты

Франция - Казахстан: прогноз от UA-Football

Нелегко найти ставку с более-менее приличным коэффициентом на такой матч, но, кажется, у нас одна есть. Выберем "П2 и 2-4 гола в матче" - БК предлагают такой вариант с коэффициентами 1,55-1,6.