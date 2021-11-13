Уэльс - Беларусь. Анонс и прогноз матча отбора ЧМ-2022 на 13.11.2021

Уже сегодня в матче квалификации к ЧМ-2022 встретятся сборные Уэльса и Беларуси. От результатов этой встречи будет зависеть, кто окажется в финальной части Чемпионата Мира: Чехия или Уэльс. Сейчас обе команды имеют по 11 очков и занимают 2 и 3 место в группе соответственно.

Отбор к Чемпионату Мира 2022 года

13 ноября 2021, 21:45, Стидион "Кардифф"

Судья: Маурицио Мариани (Италия)

Трансляция: OLL.TV

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Уэльс

В последних матчах группового этапа дела подопечных Гиггза складывались не слишком благоприятно, однако очки все же удавалось брать, и это главное.

Осенние матчи Уэльс начал поединком на выезде с Беларусью. Тогда из-за санкций УЕФА, наложенных на команду "сябров" из-за диктатора Лукашенко, пришлось играть в российской Казани, однако это никак не сказалось на результате. Валлийцы в напряженном матче добыли три очка, закончив встречу со счетом 2:3. Уже через три дня подопечные Гиггза встретились с командой еще одной страны бывшего Советского союза – с Эстонией. Здесь все было уже не так легко, хотя букмекеры и не прогнозировали никаких сложностей для Уэльса. Матч в родных стенах закончился для команды нулевой ничьей.

В октябрьских матчах отборочного цикла было видно, что главный тренер хорошо поработал над ошибками. В матче с Чехией, главным соперником Уэльса в борьбе за ЧМ, на табло была зафиксирована боевая ничья 2:2. Ну и последним на сегодня поединком сборной была встреча с Эстонией на выезде. Три очка хоть и дались, но это было очень сложно для команды Гиггза. На протяжении всего матча валлийская сборная удерживала скользкий счет 0:1, а забить второй мяч никак не получалось.

Матч с Беларусью слишком важен для Уэльса, чтобы позволить себе расслабиться. Сборная должна с первой и до последней минуты демонстрировать свой лучший футбол и стать на шаг ближе к путевке на Чемпионат Мира.

Беларусь

Говорить об этой команде можно лишь с сочувствием. Из-за действий самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко команда вынуждена играть домашние матче в России, и еще и без болельщиков. К этому в сентябре добавились еще и угрозы президента уменьшить футболистам зарплаты на фоне плохих результатов.

К слову, они действительно ужасные: в последних пяти играх команда не набрала ни одного очка, проиграв 5 матчей и забив при этом всего два мяча. Как следствие – последнее место в группе и ни одного шанса на ЧМ.

Начался сентябрь для белорусов с матча против Чехии. "Сябры" потерпели минимальное поражение, при этом мало что продемонстрировав по ходу поединка. Затем была уже упомянутая встреча против Уэльса в Казани. Тогда сборная показала некоторые зарождения игры и смогла забить два гола. Однако, даже это не спасло от потери очков.

Далее следовала встреча против Бельгии (0:1). Тогда можно было увидеть, что соперник просто решил поберечь силы и обошелся минимальной победой. После этого – бесперспективные проигрыши Эстонии (0:2) и Чехии (0:2). К тому же, вряд ли можно ожидать какого-то подвига от "сябров" и сегодня. Команда полностью демотивированная и подавленная.

Ориентировочные составы

Беларусь: Черник (к) — Бегунов, Хадаркевич, Швецов, Сачивко, Золотов — Эбонг, Быков, Климович, Седько — Лисакович.

Уэльс: Уорд — Гантер, Лоуренс, Мепам, Дэвис — Колуилл, Аленн, Моррелл — Джеймс, Джонсон, Бэйл (к).

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз от сайта UA-Football

Этот матч – на вес золота для Уэльса. Команда борется за ключевые очки, которые решат, поедет ли она на Чемпионат Мира. В таком положении не стоит ожидать расслабленной игры от подопечных Гиггза. Они сделают все ради результата. Беларусь в свою очередь доигрывает квалификацию и не имеет никакой мотивации играть на победу. Даже три очка команде уже никак не помогут. Прогноз: Победа Уэльса, ТБ 2,5.