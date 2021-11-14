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Хорватия - Россия. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 14.11.2021
Хорватия – Россия: Прогноз и анонс матча ⋉ 14 ноября 2021 ⋊ Отбор ЧМ-2022 на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор к ЧМ-2022, группа H, десятый тур
14 ноября 2021. Сплит, “Полюд”
Хорватия 16:00 Россия
Телетрансляция – Футбол 3, OLL.TV
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Все четыре официальных матча между Хорватией и Россией заканчивались с ничейным счетом, но в четвертьфинале ЧМ-2018 Хорватия смогла победить хозяев турнира в серии пенальти. Предстоящая встреча называется “матчем года” и в Хорватии, и в России – разыгрывается прямая путевка в Катар.
Хорватия
Златко Даличу более-менее успешно удается проводить смену поколений. Если вспомнить вышеуказанный четвертьфинал 2018 года, только три футболиста вышли в старте той игры и в поединке против Мальты в четверг. Это Перишич, Крамарич и Модрич – все лидеры команды.
Интересная история взаимоотношений Перишича и Крамарича. Долгое время считалось, что между ними существует конфликт и взаимная неприязнь, но когда перед сборной стоит такой вызов – только победа, чтобы пробиться на ЧМ – они готовы идти на компромиссы. В игре с Мальтой Перишич и Крамарич демонстрировали отличное взаимодействие, и в целом игра Хорватии в атаке впечатляла своим качеством, это было похоже на клубный футбол, семь забитых голов – как подтверждение. Хотя не стоит забывать, что это была Мальта.
Хорваты уверены в своих силах, и они уверены, что смогут получить хорошую поддержку от трибун. Болельщики в Сплите известны своими эмоциями и экспрессией, но самой команде Далича нужно будет действовать хладнокровно и сосредоточено против сборной России, которая после назначения Карпина не проиграла еще ни одного матча (пять побед, одна ничья) и пропустила всего один гол.
К воскресному матчу готовы все игроки сборной Хорватии, вызванные Даличем.
Россия
Россия свой матч тоже выиграла с большим преимуществом, но как признают местные обозреватели – счет 6:0 не должен вводить в заблуждение. В определенные моменты казалось, что Кипр может сделать счет 1:1, но пропустив второй гол на 55-й минуте островная сборная посыпалась.
У России могут быть проблемы, когда соперник высоко встречает ее прессингом, не все в порядке у команды Карпина с позиционной атакой.
Однако результаты пока превосходят все ожидания – сыграв вничью с Хорватией в домашнем матче, а затем обыграв дважды Кипр, а также Мальту, Словакию и Словению, Россия занимает перед последним туром первое место с отрывом в два очка. Для выхода на ЧМ достаточно будет ничьи.
Статистика команд, цифры и факты
- Хорватия не проигрывает в последних восьми матчах отбора ЧМ (шесть побед, две ничьи).
- Хорватия забила пять голов в первых пяти матчах отбора и 15 – в четырех последующих.
- Команда Далича пропустила один гол в первых семи матчах отбора и три мяча – в последних двух поединках.
- Победы над Словакией (1:0) и Словенией (2:1) России удалось одержать благодаря голам центрбеков: автогола словака Шкриньяра в первом матче и Дивеева и Джикии против словенцев.
- В шести матчах с Карпиным во главе Россия забила 13 голов и пропустила один.
Последние пять матчей Хорватии и России
Хорватия
- 11.11 Мальта 7:1 (Отбор ЧМ-2022)
- 11.10 Словакия 2:2 (Отбор ЧМ-2022)
- 08.10 Кипр 3:0 (Отбор ЧМ-2022)
- 07.09 Словения 3:0 (Отбор ЧМ-2022)
- 04.09 Словакия 1:0 (Отбор ЧМ-2022)
Россия
- 11.11 Кипр 6:0 (Отбор ЧМ-2022)
- 11.10 Словения 2:1 (Отбор ЧМ-2022)
- 08.10 Словакия 1:0 (Отбор ЧМ-2022)
- 07.09 Мальта 2:0 (Отбор ЧМ-2022)
- 04.09 Кипр 2:0 (Отбор ЧМ-2022)
Личные встречи
В матче первого круга команды сыграли 0:0 – дважды с таким счетом Хорватия и Россия играли в отборе к Чемпионату Европы-2008. В товарищеском матче 2015 Хорватия выиграла 3:1, четвертьфинал Мундиаля-2018 – 2:2 и 4:3 в пользу Хорватии в серии пенальти.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Россия
|9
|7
|1
|1
|19-5
|+14
|22
|2
|Хорватия
|9
|6
|2
|1
|20-4
|+16
|20
|3
|Словакия
|9
|2
|5
|2
|11-10
|+1
|11
|4
|Словения
|9
|3
|2
|4
|11-11
|0
|11
|5
|Мальта
|9
|1
|2
|6
|9-24
|-15
|5
|6
|Кипр
|9
|1
|2
|6
|3-19
|-16
|5
Ориентировочные составы
Хорватия: Ливакович – Станишич, Ловрен, Гвардиол, Соса – Пашалич, Брозович, Модрич – Майер, Крамарич, Перишич
Россия: Сафонов – Сутормин, Дивеев, Джикия, Караваев – Баринов, Головин, Фомин – Мостовой, Смолов, Ерохин
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Хорватия – Россия от UA-Football
Россия Карпина с радостью отдает инициативу сопернику при удобном для нее счете. 0:0 будет устраивать гостей – можно предположить, что у Хорватии будет более 60% владения и преимущество по ударам. Но сможет ли команда Далича извлечь из преимущества голы? В последней игре ее атака произвела сильное впечатление. Прогноз – победа Хорватии 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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