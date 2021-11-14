Хорватия - Россия. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 14.11.2021 

Отбор к ЧМ-2022, группа H, десятый тур

14 ноября 2021. Сплит, “Полюд”

Хорватия 16:00 Россия

Телетрансляция – Футбол 3, OLL.TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Все четыре официальных матча между Хорватией и Россией заканчивались с ничейным счетом, но в четвертьфинале ЧМ-2018 Хорватия смогла победить хозяев турнира в серии пенальти. Предстоящая встреча называется “матчем года” и в Хорватии, и в России – разыгрывается прямая путевка в Катар.

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Хорватия

Златко Даличу более-менее успешно удается проводить смену поколений. Если вспомнить вышеуказанный четвертьфинал 2018 года, только три футболиста вышли в старте той игры и в поединке против Мальты в четверг. Это Перишич, Крамарич и Модрич – все лидеры команды.

Интересная история взаимоотношений Перишича и Крамарича. Долгое время считалось, что между ними существует конфликт и взаимная неприязнь, но когда перед сборной стоит такой вызов – только победа, чтобы пробиться на ЧМ – они готовы идти на компромиссы. В игре с Мальтой Перишич и Крамарич демонстрировали отличное взаимодействие, и в целом игра Хорватии в атаке впечатляла своим качеством, это было похоже на клубный футбол, семь забитых голов – как подтверждение. Хотя не стоит забывать, что это была Мальта.

Хорваты уверены в своих силах, и они уверены, что смогут получить хорошую поддержку от трибун. Болельщики в Сплите известны своими эмоциями и экспрессией, но самой команде Далича нужно будет действовать хладнокровно и сосредоточено против сборной России, которая после назначения Карпина не проиграла еще ни одного матча (пять побед, одна ничья) и пропустила всего один гол.

К воскресному матчу готовы все игроки сборной Хорватии, вызванные Даличем.

Россия

Россия свой матч тоже выиграла с большим преимуществом, но как признают местные обозреватели – счет 6:0 не должен вводить в заблуждение. В определенные моменты казалось, что Кипр может сделать счет 1:1, но пропустив второй гол на 55-й минуте островная сборная посыпалась.

У России могут быть проблемы, когда соперник высоко встречает ее прессингом, не все в порядке у команды Карпина с позиционной атакой.

Однако результаты пока превосходят все ожидания – сыграв вничью с Хорватией в домашнем матче, а затем обыграв дважды Кипр, а также Мальту, Словакию и Словению, Россия занимает перед последним туром первое место с отрывом в два очка. Для выхода на ЧМ достаточно будет ничьи.

Статистика команд, цифры и факты

Хорватия не проигрывает в последних восьми матчах отбора ЧМ (шесть побед, две ничьи).

Хорватия забила пять голов в первых пяти матчах отбора и 15 – в четырех последующих.

Команда Далича пропустила один гол в первых семи матчах отбора и три мяча – в последних двух поединках.

Победы над Словакией (1:0) и Словенией (2:1) России удалось одержать благодаря голам центрбеков: автогола словака Шкриньяра в первом матче и Дивеева и Джикии против словенцев.

В шести матчах с Карпиным во главе Россия забила 13 голов и пропустила один.

Последние пять матчей Хорватии и России

Хорватия

11.11 Мальта 7:1 (Отбор ЧМ-2022)

11.10 Словакия 2:2 (Отбор ЧМ-2022)

08.10 Кипр 3:0 (Отбор ЧМ-2022)

07.09 Словения 3:0 (Отбор ЧМ-2022)

04.09 Словакия 1:0 (Отбор ЧМ-2022)

Россия

11.11 Кипр 6:0 (Отбор ЧМ-2022)

11.10 Словения 2:1 (Отбор ЧМ-2022)

08.10 Словакия 1:0 (Отбор ЧМ-2022)

07.09 Мальта 2:0 (Отбор ЧМ-2022)

04.09 Кипр 2:0 (Отбор ЧМ-2022)

Личные встречи

В матче первого круга команды сыграли 0:0 – дважды с таким счетом Хорватия и Россия играли в отборе к Чемпионату Европы-2008. В товарищеском матче 2015 Хорватия выиграла 3:1, четвертьфинал Мундиаля-2018 – 2:2 и 4:3 в пользу Хорватии в серии пенальти.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Россия 9 7 1 1 19-5 +14 22 2 Хорватия 9 6 2 1 20-4 +16 20 3 Словакия 9 2 5 2 11-10 +1 11 4 Словения 9 3 2 4 11-11 0 11 5 Мальта 9 1 2 6 9-24 -15 5 6 Кипр 9 1 2 6 3-19 -16 5

Ориентировочные составы

Хорватия: Ливакович – Станишич, Ловрен, Гвардиол, Соса – Пашалич, Брозович, Модрич – Майер, Крамарич, Перишич

Россия: Сафонов – Сутормин, Дивеев, Джикия, Караваев – Баринов, Головин, Фомин – Мостовой, Смолов, Ерохин

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Хорватия – Россия от UA-Football

Россия Карпина с радостью отдает инициативу сопернику при удобном для нее счете. 0:0 будет устраивать гостей – можно предположить, что у Хорватии будет более 60% владения и преимущество по ударам. Но сможет ли команда Далича извлечь из преимущества голы? В последней игре ее атака произвела сильное впечатление. Прогноз – победа Хорватии 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.