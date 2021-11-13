Бой за первое место. Испания - Швеция. Анонс и прогноз матча отбора ЧМ на 14.11.2021

Отбор ЧМ-2022. Группа B. 8-й тур

14 ноября. Севилья. "Олимпийский"

Испания 21:45 Швеция

Арбитр: Феликс Брых (Германия)

Трансляция: Футбол 2

Перед последним матчем отбора ситуация в группе B максимально простая: у Испании 16 очков, у Швеции - 15. Все остальные сборные далеко позади.

Если скандинавы победят, то напрямую поедут в Катар. Если ничья или поражение - отправятся в плей-офф, а прямая путевка, соответственно, достанется Испании. Команда Энрике фаворит, да, но "Тре Крунур" уже побеждали Испанию дома и сейчас снова готовы к рубке.

Испания

Неидеально провела "Фурия" отбор на ЧМ-2022, но иного и не ждали. Завершается смена поколений - в команде еще есть Бускетс и Альба, но молодежь наступает, и даже 17-летний Гави уже борется за место в старте. Глупо ждать при этих обстоятельствах только побед.

Впрочем, Испания явно набирает. Она уже выходила в полуфинал Евро, финал Лиги Наций; у нее сохранился старый стиль с гигантским контролем мяча, и при этом достойная оборона. На своем поле "Фурия" не проигрывает с октября 2018-го - уже 16 матчей подряд. Серия матчей с забитыми голами достигла 11.

Пару дней назад команда Энрике не дала шансов Греции (1:0), очевидно экономя силы. Серджи Бускетс вообще вышел на поле под конец. Испанцы знают, что Швеция - один из самых неудобных для них соперников. Они уже теряли очки с "Тре Крунур" на Евро (0:0) и уступали им в отборе (1:2). Пришла пора брать реванш и подтверждать уровень, показанный в Лиге Наций.

Швеция

Удачные результаты в последних очных матчах - едва ли не главный козырь скандинавов перед выездом в Севилью. Они приедут уверенными в своих силах, ведь уже делали это. В Сольне, на "Френдс Арене", шведы буквально затерзали испанцев своим движением - 2:1.

Стилистически эта Швеция, ориентированная на контратаки и быстрые рывки, максимально неудобна для Испании, но есть нюанс в лице 40-летнего Златана. В матчах, когда "Тре Крунур" портил нервы "Фурии", его не было. Теперь есть. И, судя по предыдущему поединку в Грузии, его присутствие не идет никому на пользу.

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Поражение 0:2 от грузин вообще шокировало Европу. Если бы не та осечка, в роли догоняющих завтра выступили бы испанцы. Однако шведы умудрились упустить 4-5 моментов, провалить второй тайм и проиграть. Заменить Ибрагимовича Янне Андерсон так и не решился. В Севилье тренер обязан быть решительнее. Без скорости от всех 10 полевых Швеции ничего не светит против пиренейских мастеров дыр-дыра.

Испания - Швеция: статистика личных встреч

Два последних матча, прошедшие в этом году, мы уже упоминали - тут испанцам гордиться нечем.

А вот чуть раньше, в отборе к Евро-2020, статистика для "Фурии" была получше - 0:0 в гостях и 3:0 дома с голами Рамоса, Мораты и Оярсабаля. То есть, о каком-то доминировании Швеции тут речи не идет вовсе.

Испания - Швеция: последние матчи команд

Последние матчи Испании

Последние матчи Швеции

Турнирное положение команд

По состоянию на 13.11.21

Ориентировочные составы

У Испании вне игры Ансу Фати, Ереми Пино и Эрик Гарсия - два вингера и центрбек. Это не считая ранее выбывших из-за травм Микеля Оярсабаля и Жерара Морено.

У Швеции отмечаем возвращение после дисквалификации Альбина Экдаля - он должен появиться в старте; из травмированных - только хав "Уотфорда" Кен Сема, который максимально далек от основы.

Испания: Симон - Аспиликуэта, Лапорт, Пау Торрес, Альба - Гави, Бускетс, Коке - Сарабия, Мората, Ольмо

Швеция: Ольсен - Крафт, Линделеф, Нильссон, Аугустинссон - Кулушевский, Экдаль, Ольссон, Форсберг - Исак, Ибрагимович

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Испания - Швеция: ставки и коэффициенты

Испания - Швеция: прогноз от UA-Football

Шведы волей-неволей побегут вперед - у них просто нет выбора. Испания же обладает достаточно крутыми хавбеками и быстрыми вингерами, чтобы использовать свободное пространство.

Рискнем предположить, что это выльется минимум в два гола фаворита и выберем ставку "индивидуальный тотал 1 > 1,5" - БК предлагают ее с коэффициентами 1,55-1,65.