Бой за первое место. Испания - Швеция. Анонс и прогноз матча отбора ЧМ на 14.11.2021

Перед последним матчем отбора ситуация в группе B максимально простая: у Испании 16 очков, у Швеции - 15. Все остальные сборные далеко позади.

Если скандинавы победят, то напрямую поедут в Катар. Если ничья или поражение - отправятся в плей-офф, а прямая путевка, соответственно, достанется Испании. Команда Энрике фаворит, да, но "Тре Крунур" уже побеждали Испанию дома и сейчас снова готовы к рубке.

Неидеально провела "Фурия" отбор на ЧМ-2022, но иного и не ждали. Завершается смена поколений - в команде еще есть Бускетс и Альба, но молодежь наступает, и даже 17-летний Гави уже борется за место в старте. Глупо ждать при этих обстоятельствах только побед.

Впрочем, Испания явно набирает. Она уже выходила в полуфинал Евро, финал Лиги Наций; у нее сохранился старый стиль с гигантским контролем мяча, и при этом достойная оборона. На своем поле "Фурия" не проигрывает с октября 2018-го - уже 16 матчей подряд. Серия матчей с забитыми голами достигла 11.

