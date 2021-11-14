Армения – Германия. Прогноз матча отбора к ЧМ на 14.11.21

Отбор к ЧМ-2022. Европа

Группа J, 10-й тур

Ереван, Республиканский стадион

Армения – Германия 19:00

Армения

В случае победы Армения может подняться на второе место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, если при этом Северная Македония потерпит поражение, а Румыния не выиграет. Разница мячей, мягко говоря, говорит не в пользу команды Хоакина Капарроса, так что их шансы на проход в стыки – чисто математические, но вот практических нет.

Армяне стартовали с трех побед кряду и какое-то время шли в лидерах группы J. Катастрофа началась как раз с поражения от Германии (6:0), затем были две ничьи с Лихтенштейном (1:1) и Исландией (1:1), и ключевые поражения от Румынии (1:0) и Северной Македонии (0:5) в четверг, напрочь лишившие каких-либо надежд.

Германия

В мощи "бундестим" после прихода Ханси-Дитера Флика на тренерский мостик сомневаться не стоит. Лев оставил -3 очка по итогам 3 туров, но с экс-тренером "Баварии" были выиграны все оставшиеся матчи отбора, принесшие довольно легкую квалификацию с первого места. 6 матчей, 6 побед, 25 забитых, всего один пропущенный.

Сейчас у Германии есть лишь одна видимая проблема – кадровая. У Зюле коронавирус, вместе с ним на карантин отправлены Киммих, Гнабри, Мусиала и Адейеми. Дракслер вроде как залечил мышечную проблему, а вот Кай Хавертц нет. Также недоступны еще двое игроков "Челси" – Рюдигер дисквалифицирован, а Вернер продолжает лечение в Лондоне. Все это не помешало забить Лихтенштейну 9 безответных мячей, но все же верится, что Армения способна доставить "бундестим" больше проблем.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Статистика и факты

Германия выиграла 6 из 6 матчей отбора под руководством Флика

Германия забивала минимум два гола в каждом матче с новым тренером

В 5 последних матчах Германии было забито больше 2.5 голов

Армения не побеждала в 6 последних матчах отбора к ЧМ

Личные встречи

Соперники встречались между собой 4 раза за последние четверть века. Германия всегда побеждала, причем минимум с разницей в 4 мяча. 1:5 и 4:0 в отборе к ЧМ-1998, 6:1 в товарищеском матче в 2014-м и 6:0 в сентябре этого года.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Германия 9 8 0 1 32-3 24 2 Северная Македония 9 4 3 2 20-10 15 3 Румыния 9 4 2 3 11-8 14 4 Армения 9 3 3 3 8-16 12 5 Исландия 9 2 3 4 11-15 9 6 Лихтенштейн 9 0 1 8 2-32 1

Ориентировочные составы

Армения: Юрченко – Маргарян, Восканян, Ароян, Амбарцумян – Мхитарян, Григорян, Удо, Барсегян – Адамян, Бриаско

Германия: Трапп – Раум, Та, Гинтер, Хофманн – Горецка, Нойхаус – Дракслер, Ройс, Баку – Мюллер

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Армения – Германия от UA-Футбол

Армяне откровенно слились посреди квалификации. И история встреч с "бундестим", и безвольное поражение от Северной Македонии (0:5) на неделе говорят о том, что и сегодня разгрома в Ереване не избежать. Ждем минимум повторения успехов македонцев, а то и больше. Прогноз: 0:6.