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Армения – Германия. Прогноз матча отбора к ЧМ на 14.11.21
Армяне сохраняют лишь теоретические шансы на выход
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Армения
В случае победы Армения может подняться на второе место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, если при этом Северная Македония потерпит поражение, а Румыния не выиграет. Разница мячей, мягко говоря, говорит не в пользу команды Хоакина Капарроса, так что их шансы на проход в стыки – чисто математические, но вот практических нет.
Армяне стартовали с трех побед кряду и какое-то время шли в лидерах группы J. Катастрофа началась как раз с поражения от Германии (6:0), затем были две ничьи с Лихтенштейном (1:1) и Исландией (1:1), и ключевые поражения от Румынии (1:0) и Северной Македонии (0:5) в четверг, напрочь лишившие каких-либо надежд.
Германия
В мощи "бундестим" после прихода Ханси-Дитера Флика на тренерский мостик сомневаться не стоит. Лев оставил -3 очка по итогам 3 туров, но с экс-тренером "Баварии" были выиграны все оставшиеся матчи отбора, принесшие довольно легкую квалификацию с первого места. 6 матчей, 6 побед, 25 забитых, всего один пропущенный.
Сейчас у Германии есть лишь одна видимая проблема – кадровая. У Зюле коронавирус, вместе с ним на карантин отправлены Киммих, Гнабри, Мусиала и Адейеми. Дракслер вроде как залечил мышечную проблему, а вот Кай Хавертц нет. Также недоступны еще двое игроков "Челси" – Рюдигер дисквалифицирован, а Вернер продолжает лечение в Лондоне. Все это не помешало забить Лихтенштейну 9 безответных мячей, но все же верится, что Армения способна доставить "бундестим" больше проблем.
Статистика и факты
- Германия выиграла 6 из 6 матчей отбора под руководством Флика
- Германия забивала минимум два гола в каждом матче с новым тренером
- В 5 последних матчах Германии было забито больше 2.5 голов
- Армения не побеждала в 6 последних матчах отбора к ЧМ
Личные встречи
Соперники встречались между собой 4 раза за последние четверть века. Германия всегда побеждала, причем минимум с разницей в 4 мяча. 1:5 и 4:0 в отборе к ЧМ-1998, 6:1 в товарищеском матче в 2014-м и 6:0 в сентябре этого года.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Германия
|9
|8
|0
|1
|32-3
|24
|2
|Северная Македония
|9
|4
|3
|2
|20-10
|15
|3
|Румыния
|9
|4
|2
|3
|11-8
|14
|4
|Армения
|9
|3
|3
|3
|8-16
|12
|5
|Исландия
|9
|2
|3
|4
|11-15
|9
|6
|Лихтенштейн
|9
|0
|1
|8
|2-32
|1
Ориентировочные составы
Армения: Юрченко – Маргарян, Восканян, Ароян, Амбарцумян – Мхитарян, Григорян, Удо, Барсегян – Адамян, Бриаско
Германия: Трапп – Раум, Та, Гинтер, Хофманн – Горецка, Нойхаус – Дракслер, Ройс, Баку – Мюллер
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Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Армения – Германия от UA-Футбол
Армяне откровенно слились посреди квалификации. И история встреч с "бундестим", и безвольное поражение от Северной Македонии (0:5) на неделе говорят о том, что и сегодня разгрома в Ереване не избежать. Ждем минимум повторения успехов македонцев, а то и больше. Прогноз: 0:6.
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