Уэльс – Бельгия. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 на 16.11.2021

Квалификация на ЧМ-2022.

16 ноября. 21:45. Кардифф. "Кардифф Сити"

Главный судья: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Телетрансляция: Футбол 3, OLL.TV

В группе E интрига не жива. Бельгия – лидер квинтета, команда Мартинеса уже решила все свои задачи, спокойно квалифицировавшись на Мундиаль. Также все предельно ясно с "претензиями" на поездку в Катар от Эстонии и Беларуси (их нет), но есть же еще вторая строчка, скажете вы, позволяющая бороться за попадание на ЧМ-2022 через стыковые матчи. Так вот, и Уэльс, и Чехия благодаря выигрышу групп в Лиге наций попадают в плей-офф отбора. Вопрос лишь в том, кто именно окажется выше.

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Уэльс

На ЕВРО-2020 "драконы" вышли из группы, однако уже в 1/8 финала без шансов были разбиты Данией, одним из главных приятных сюрпризов летнего турнира (0:4). В том поединке Бэйл и компания очень слабо напоминали сплоченный коллектив, выглядя, скорее, как набор мальчиков для битья. В сентябре у валлийцев с результатами тоже не задалось. "Разогревшись" в спарринге с финнами (0:0), подопечные Пейджа с огромным трудом обыграли на выезде Беларусь (2:3), а затем дома расписали нулевую ничью с Эстонией. В октябре вышло хоть немного интереснее – боевой паритет с Чехией в Праге (2:2) и три очка в Таллинне (0:1).

В ноябре валлийцы в одном матче забили почти столько же, сколько в шести предыдущих поединках – 5 голов против 6. Верно, с белорусами Уэльс покуражился на славу – "драконы" уничтожили соперника со счетом 5:1. Бэйл провел 100-й матч за национальную команду после долгого пребывания в мадридском лазарете. В "Реале" очень негодуют по поводу того, что Гарет не играл за "сливочных" больше двух месяцев из-за травмы, а теперь как ни в чем не бывало выходит в старте за сборную. Что же… "Уэльс. Гольф. Мадрид – именно в таком порядке".

Бельгия

"Золотое поколение?" – робко уточнил среднестатистический футбольный обыватель. "Уже погасло", – уверенно ответили эксперты. Чемпионат Европы наверняка был последним шансом взять трофей за сборную для 32-летнего Алдервейрелда, 34-летнего Вертонгена, Витселя (32), Де Брюйне (30) и Эдена Азара (30). "Красные дьяволы" вылетели на этапе четвертьфинала, уступив дорогу будущим триумфаторам из Италии (1:2). Наивысшее футбольное достижение бельгийцев в 21-м веке – это бронза ЧМ-2018. Жаль, они явно могли достигнуть большего.

В свою очередь, в рамках текущего отбора на Мундиаль, как мы уже намекали выше, у Бельгии проблем не возникло. Осенью команда Мартинеса дважды не заметила Эстонию (2:5, 3:1), разбила Чехию (3:0), минимально обыграла Беларусь (0:1). Зато Лига наций лишь подтверждает наш спич о проверке серьезными соперниками – тут и проигрыш в полуфинале Франции (2:3), и ремейк четвертьфинала с Италией в матче за третье место (2:1).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Бельгия 7 6 1 0 24 19 19 2 Уэльс 7 4 2 1 13 5 14 3 Чехия 7 3 2 2 12 3 11 4 Эстония 7 1 1 5 9 -10 4 5 Беларусь 8 1 0 7 7 -17 3

Последние матчи команд и очные встречи

Цифры и факты

– "Драконы" не проигрывают в квалификации уже 6 поединков (4 победы и 2 ничьи);

– Бельгия выиграла 17 из последних 19 матчей (FIFA World Cup).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

О главной потере Бельгии в атаке мы знаем – все еще восстанавливается Ромелу Лукаку. У валлийцев из-за дисквалификации пропустит матч Итан Ампаду, также накануне травмировался Гарет Бэйл.

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Уэльс, 4-4-2: Уорд – Мефам, Родон, Дэвис, Уильямс – Робертс, Рэмзи, Аллен, Уилсон – Джеймс, Мур

Бельгия, 3-4-2-1: Куртуа – Кастань, Денайер, Вертонген – Менье, Де Брюйне, Витсель, Карраско – Мертенс, Азар – Бентеке

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Уэльсом и Бельгией от UA-Футбол

1:1. Все зависит от того, насколько сильно будут мотивированы подопечные Роберто Мартинеса и Роба Пейджа, а также от того, насколько Уэльсу в этом поединке банально попрет. У Бельгии нет ударной силы в атаке, нет турнирных задач. При этом главное же для валлийцев – не взять 3 очка, а, скорее, просто не проиграть. Кажется, "драконам" это под силу.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.