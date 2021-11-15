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Польша - Венгрия. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 15.11.2021
Польша – Венгрия: Прогноз и анонс матча ⋉ 14 ноября 2021 ⋊ Отбор ЧМ-2022 на UA-Футбол
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Отбор к ЧМ-2022, группа I, десятый тур
12 ноября 2021. Варшава, “ПГЕ Национальный”
Польша 21:45 Венгрия
Телетрансляция – Футбол 1, OLL.TV
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Польша не поднимется выше второго места, но и не опустится на третье. Однако победа в домашнем матче против Венгрии все равно важна для рейтинга перед квалификацией плей-офф, желательно и просто показать хороший футбол в последнем туре перед своими болельщиками.
Польша
Сборная Польши предсказуемо обыграла Андорру в прошлом туре. Матч проходил по интересному сценарию: Андорра осталась в меньшинстве на первой минуте, Польша быстро забила два гола, но потом немного расслабилась и позволила хозяевам отыграть один мяч после стандарта. Но еще в первом тайме Польша забила третий гол, а после перерыва – четвертый.
Это была шестая победа Польши в девяти турах. Матч с Андоррой стал последним в групповом раунде для Роберта Левандовского, Гжегожа Крыховяка и Камиля Глика. Форварду “Баварии” был предоставлен отдых, Крыховяк перебрал карточки, а Глик – в шаге от дисквалификации, поэтому Пауло Соуза решил не задействовать его в игре с Венгрией.
В первом матче отбора Польша сыграла с Венгрией 3:3, и по словам Пауло Соузы, команда значительно прибавила за эти восемь месяцев. Появилась сыгранность, футболисты развиваются в рамках системы, улучшилась организация игры в защите, считает португальский специалист. Соуза говорит о том, что результат матча с Венгрией очень важен и требует полной сосредоточенности от своих футболистов.
Венгрия
Два минимальных поражения сборной Албании перечеркнули отбор национальной команде Венгрии, и просто “доигрывание” группы для нее началось уже с выездной ничьи против Англии в позапрошлом туре, а в пятничном матче венгры разгромили Сан-Марино 4:0.
Марко Росси не говорит ни о чем другом, как о гордости. И действительно, турнирной мотивации у венгров нет, но чувство собственного достоинства должно оставаться неизменным и оно может подпитывать недавнего участника Евро-2020 перед игрой с Польшей.
Возможно, удастся заскочить на третье место, если Албания не выиграет у Андорры. Но для этого нужно рассчитывать на положительный результат в Варшаве. Его непросто будет добыть, учитывая, что против Польши Венгрия сыграет без своих лидеров Орбана и Гулачи.
Статистика команд, цифры и факты
- Ни один из девяти матчей отбора с участием сборной Польши не заканчивался со счетом 0:0, в семи поединках было забито три гола и больше.
- Польша забила в девяти турах 29 голов, столько же, сколько и Англия, но пропустила на шесть больше мячей, чем лидер группы (девять).
- В пяти последних проигранных матчах во всех турнира Польша пропускала не меньше двух мячей.
- Сборная Венгрии в группе отбора на ЧМ-2022 выиграла четыре матча, все – у аутсайдеров группы, Андорры и Сан-Марино.
- Венгрия забила 13 мячей Андорре и Сан-Марино, четыре – остальным участникам группы, три гола было забито в матче первого тура против Польши (3:3).
Последние пять матчей Польши и Венгрии
Польша
- 12.11 Андорра 4:1 (Отбор ЧМ-2022)
- 12.10 Албания 1:0 (Отбор ЧМ-2022)
- 09.10 Сан-Марино 5:0 (Отбор ЧМ-2022)
- 08.09 Англия 1:1 (Отбор ЧМ-2022)
- 05.09 Сан-Марино 7:1 (Отбор ЧМ-2022)
Венгрия
- 12.11 Сан-Марино 4:0 (Отбор ЧМ-2022)
- 12.10 Англия 1:1 (Отбор ЧМ-2022)
- 09.10 Албания 0:1 (Отбор ЧМ-2022)
- 08.09 Андорра 2:1 (Отбор ЧМ-2022)
- 05.09 Албания 0:1 (Отбор ЧМ-2022)
Личные встречи
В матче первого круга Венгрия выигрывала 2:0 и 3:2, но в итоге команды поделили очки – 3:3. Исторически у венгров преимущество в личных встречах – 20 побед против восьми у поляков (и пять ничьих), но в матчах последних 30 лет лучше результаты у Польши (четыре победы, три ничьи, одно поражение).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|9
|7
|2
|0
|29-3
|+26
|23
|2
|Польша
|9
|6
|2
|1
|29-9
|+20
|20
|3
|Албания
|9
|5
|0
|4
|11-12
|-1
|15
|4
|Венгрия
|9
|4
|2
|3
|17-12
|+5
|14
|5
|Андорра
|9
|2
|0
|7
|8-23
|-15
|6
|6
|Сан-Марино
|9
|0
|0
|9
|1-36
|-35
|0
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Ориентировочные составы
Польша: Шченсны – Гелик, Беднарек, Давидович – Юзвяк, Линетти, Модер, Франковский – Зелиньский – Милик, Пентек
Венгрия: Дибус – Аттила Салаи, Ланг, Ботка – Шен, Шафер, Надь, Него – Собослаи, Газдаг – Адам Салаи
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Польша – Венгрия от UA-Football
Левандовский, Глик и Крыховяк – большие потери для Польши, но и Венгрия не будет играть в оптимальном составе. У Паулы Соуза все же больше альтернатив, чем у его противника. Польша забивает во всех матчах отбора, Венгрия не пропускала только от Сан-Марино. Гости будут играть без давления результата, но и хозяев ничего не будет отвлекать. Прогноз – победа Польши 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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