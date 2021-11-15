Польша - Венгрия. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 15.11.2021 

Отбор к ЧМ-2022, группа I, десятый тур

12 ноября 2021. Варшава, “ПГЕ Национальный”

Польша 21:45 Венгрия

Телетрансляция – Футбол 1, OLL.TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Польша не поднимется выше второго места, но и не опустится на третье. Однако победа в домашнем матче против Венгрии все равно важна для рейтинга перед квалификацией плей-офф, желательно и просто показать хороший футбол в последнем туре перед своими болельщиками.

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Польша

Сборная Польши предсказуемо обыграла Андорру в прошлом туре. Матч проходил по интересному сценарию: Андорра осталась в меньшинстве на первой минуте, Польша быстро забила два гола, но потом немного расслабилась и позволила хозяевам отыграть один мяч после стандарта. Но еще в первом тайме Польша забила третий гол, а после перерыва – четвертый.

Это была шестая победа Польши в девяти турах. Матч с Андоррой стал последним в групповом раунде для Роберта Левандовского, Гжегожа Крыховяка и Камиля Глика. Форварду “Баварии” был предоставлен отдых, Крыховяк перебрал карточки, а Глик – в шаге от дисквалификации, поэтому Пауло Соуза решил не задействовать его в игре с Венгрией.

В первом матче отбора Польша сыграла с Венгрией 3:3, и по словам Пауло Соузы, команда значительно прибавила за эти восемь месяцев. Появилась сыгранность, футболисты развиваются в рамках системы, улучшилась организация игры в защите, считает португальский специалист. Соуза говорит о том, что результат матча с Венгрией очень важен и требует полной сосредоточенности от своих футболистов.

Венгрия

Два минимальных поражения сборной Албании перечеркнули отбор национальной команде Венгрии, и просто “доигрывание” группы для нее началось уже с выездной ничьи против Англии в позапрошлом туре, а в пятничном матче венгры разгромили Сан-Марино 4:0.

Марко Росси не говорит ни о чем другом, как о гордости. И действительно, турнирной мотивации у венгров нет, но чувство собственного достоинства должно оставаться неизменным и оно может подпитывать недавнего участника Евро-2020 перед игрой с Польшей.

Возможно, удастся заскочить на третье место, если Албания не выиграет у Андорры. Но для этого нужно рассчитывать на положительный результат в Варшаве. Его непросто будет добыть, учитывая, что против Польши Венгрия сыграет без своих лидеров Орбана и Гулачи.

Статистика команд, цифры и факты

Ни один из девяти матчей отбора с участием сборной Польши не заканчивался со счетом 0:0, в семи поединках было забито три гола и больше.

Польша забила в девяти турах 29 голов, столько же, сколько и Англия, но пропустила на шесть больше мячей, чем лидер группы (девять).

В пяти последних проигранных матчах во всех турнира Польша пропускала не меньше двух мячей.

Сборная Венгрии в группе отбора на ЧМ-2022 выиграла четыре матча, все – у аутсайдеров группы, Андорры и Сан-Марино.

Венгрия забила 13 мячей Андорре и Сан-Марино, четыре – остальным участникам группы, три гола было забито в матче первого тура против Польши (3:3).

Последние пять матчей Польши и Венгрии

Польша

12.11 Андорра 4:1 (Отбор ЧМ-2022)

12.10 Албания 1:0 (Отбор ЧМ-2022)

09.10 Сан-Марино 5:0 (Отбор ЧМ-2022)

08.09 Англия 1:1 (Отбор ЧМ-2022)

05.09 Сан-Марино 7:1 (Отбор ЧМ-2022)

Венгрия

12.11 Сан-Марино 4:0 (Отбор ЧМ-2022)

12.10 Англия 1:1 (Отбор ЧМ-2022)

09.10 Албания 0:1 (Отбор ЧМ-2022)

08.09 Андорра 2:1 (Отбор ЧМ-2022)

05.09 Албания 0:1 (Отбор ЧМ-2022)

Личные встречи

В матче первого круга Венгрия выигрывала 2:0 и 3:2, но в итоге команды поделили очки – 3:3. Исторически у венгров преимущество в личных встречах – 20 побед против восьми у поляков (и пять ничьих), но в матчах последних 30 лет лучше результаты у Польши (четыре победы, три ничьи, одно поражение).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 9 7 2 0 29-3 +26 23 2 Польша 9 6 2 1 29-9 +20 20 3 Албания 9 5 0 4 11-12 -1 15 4 Венгрия 9 4 2 3 17-12 +5 14 5 Андорра 9 2 0 7 8-23 -15 6 6 Сан-Марино 9 0 0 9 1-36 -35 0

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Ориентировочные составы

Польша: Шченсны – Гелик, Беднарек, Давидович – Юзвяк, Линетти, Модер, Франковский – Зелиньский – Милик, Пентек

Венгрия: Дибус – Аттила Салаи, Ланг, Ботка – Шен, Шафер, Надь, Него – Собослаи, Газдаг – Адам Салаи

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Польша – Венгрия от UA-Football

Левандовский, Глик и Крыховяк – большие потери для Польши, но и Венгрия не будет играть в оптимальном составе. У Паулы Соуза все же больше альтернатив, чем у его противника. Польша забивает во всех матчах отбора, Венгрия не пропускала только от Сан-Марино. Гости будут играть без давления результата, но и хозяев ничего не будет отвлекать. Прогноз – победа Польши 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.