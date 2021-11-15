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Финляндия - Франция. Анонс и прогноз матча на 16 ноября 2021

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Поболеем за французов?

Финляндия - Франция. Анонс и прогноз матча на 16 ноября 2021

Фото: fff.fr

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Группа D с первого тура отбора на Мундиаль показала, что с развязкой здесь придется ждать до самого конца. Так оно и получается. Франция только за тур до финиша забронировала за собой первое место, а Украина и Финляндия вынуждены вести заочную борьбу за попадание в плей-офф отбора. Пока что "суоми" на два очка опережают "сине-желтых", но и соперник у финише будет посложнее. С другой стороны, насколько серьезны намерения французов на последний тур - вопрос открытый. С этим мы и попытаемся разобраться в нашем анонсе.

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Финляндия 21:45 Франция

Чемпионат мира 2022, отборочный цикл, группа D
16 ноября, Хельсинки, стадион "Олимпиястадион"
Арбитр: М. Гуида
Трансляция: канал "Футбол 2"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

Финляндия:

13-го ноября коллектив Канервы удивил всех. В Боснию они ехали в качестве андердога, а после удаления Райтала в конце первого тайма, казалось, что "драконы" возьмут свое, даже несмотря на пропущенный. Но нет. Финны мало того, что победили заслужено, так сделали это еще и с разницей в два мяча, что может им помочь оказаться в плей-офф. При равенстве очков, напомним, вначале будут идти в зачет именно голы.

Из-за удаления в Боснии, в домашней игре точно не сыграет Райтала, которого должен будет заменить Уронен. Помимо этого, из-за небольшого повреждения, досрочно матч прошлого тура завершил Иванов - на его место поставим Араюри. В остальном больших изменений быть не должно. Футболисты не подвели Канерву в Боснии, а потому им нужно продолжить доверять.

Ориентировочный состав: Градецки - Уронен, Вяйсянен, Араюри, О'Шонесси, Хамляйнен - Лод, Камара, Шюллер - Форсс, Пукки

Франция:

Команда Дешама набрала ход. И дело здесь даже не в уничтожении Казахстана, который несколькими днями ранее получил восемь голов. За месяц до "трехцветные" выиграли Лигу Наций, обыграв на пути к трофею Бельгию и Испанию. Коуч чемпионов мира перешел на схему с тремя центрбеками, которая помогла немного оживить игру после неудачного Евро.

Прогнозируем ротацию от Дешама. Причем нешуточную. По нашему прогнозу, в центре обороны появится Зума, на правое крыло вернется Павар, на левое - Динь, а в центре поля сыграет дебютант - Гендузи сейчас очень неплох в "Марселе". Выглядит ли наполовину резервный состав французов устрашающе? Да, еще как.

Ориентировочный состав: Льорис - Кунде, Зума, Л.Эрнандес - Павар, Тчуамени, Гендузи, Динь - Гризманн - Диаби, Мбаппе

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Турнирное положение команд

Франция уже в Катаре и ничто "трехцветным" помешать не может. Финны опережают Украину на два очка, а потому, для прохода в плей-офф отбора им нужно сыграть не хуже "сине-желтых". При равенстве очков будет считаться разница голов. После - количество забитых и очные встречи.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Франция 7 4 3 0 16-3 +13 15
2 Финляндия 7 3 2 2 10-8 +2 11
3 Украина 7 1 6 0 9-8 +1 9
4 Босния и Герцеговина 7 1 4 2 9-10 -1 7
5 Казахстан 8 0 3 5 5-20 -15 3

Статистика команд

Финляндия:

Финляндия - Франция. Анонс и прогноз матча на 16 ноября 2021 - изображение 1

Франция:

Финляндия - Франция. Анонс и прогноз матча на 16 ноября 2021 - изображение 2

Очные встречи

Финляндия - Франция. Анонс и прогноз матча на 16 ноября 2021 - изображение 3

Финляндия - Франция: Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч Финляндия - Франция от UA-Football

Победа Франции 2:1. Не нужно смотреть, что состав гостей будет резервным. От этого он не становится менее сильным. Коллектив Дешама набрал отличный ход и при должной мотивации они спокойно справляются с соперниками разного уровня сложности. Пока не будем делать ставку, удержат ли финны второе место, но по нашему мнению, дома французам они проиграют. Дисциплина, настрой и домашние трибуны вряд ли сумеют сильно помочь.

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В статье: Франция Финляндия Прогнозы
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