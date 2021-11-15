Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Финляндия - Франция. Анонс и прогноз матча на 16 ноября 2021
Поболеем за французов?
Фото: fff.fr
Группа D с первого тура отбора на Мундиаль показала, что с развязкой здесь придется ждать до самого конца. Так оно и получается. Франция только за тур до финиша забронировала за собой первое место, а Украина и Финляндия вынуждены вести заочную борьбу за попадание в плей-офф отбора. Пока что "суоми" на два очка опережают "сине-желтых", но и соперник у финише будет посложнее. С другой стороны, насколько серьезны намерения французов на последний тур - вопрос открытый. С этим мы и попытаемся разобраться в нашем анонсе.
Финляндия 21:45 Франция
Чемпионат мира 2022, отборочный цикл, группа D
16 ноября, Хельсинки, стадион "Олимпиястадион"
Арбитр: М. Гуида
Трансляция: канал "Футбол 2"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
Финляндия:
13-го ноября коллектив Канервы удивил всех. В Боснию они ехали в качестве андердога, а после удаления Райтала в конце первого тайма, казалось, что "драконы" возьмут свое, даже несмотря на пропущенный. Но нет. Финны мало того, что победили заслужено, так сделали это еще и с разницей в два мяча, что может им помочь оказаться в плей-офф. При равенстве очков, напомним, вначале будут идти в зачет именно голы.
???????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????-????????????????????????????????????????????????????????????! | ???????????????????? | MM-karsinnat huipentuvat tiistaina Olympiastadionin illassa huimaan otteluun hallitsevaa maailmanmestaria Ranskaa vastaan! #Huuhkajat #FINFRA #WCQ #MeOlemmeSuomi pic.twitter.com/jO32LE24QS— Huuhkajat (@Huuhkajat) November 14, 2021
Из-за удаления в Боснии, в домашней игре точно не сыграет Райтала, которого должен будет заменить Уронен. Помимо этого, из-за небольшого повреждения, досрочно матч прошлого тура завершил Иванов - на его место поставим Араюри. В остальном больших изменений быть не должно. Футболисты не подвели Канерву в Боснии, а потому им нужно продолжить доверять.
Ориентировочный состав: Градецки - Уронен, Вяйсянен, Араюри, О'Шонесси, Хамляйнен - Лод, Камара, Шюллер - Форсс, Пукки
Франция:
Команда Дешама набрала ход. И дело здесь даже не в уничтожении Казахстана, который несколькими днями ранее получил восемь голов. За месяц до "трехцветные" выиграли Лигу Наций, обыграв на пути к трофею Бельгию и Испанию. Коуч чемпионов мира перешел на схему с тремя центрбеками, которая помогла немного оживить игру после неудачного Евро.
Les Bleus ont quitté Clairefontaine, direction la Finlande ! ???????? pic.twitter.com/DpFMdlWhMm— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 15, 2021
Прогнозируем ротацию от Дешама. Причем нешуточную. По нашему прогнозу, в центре обороны появится Зума, на правое крыло вернется Павар, на левое - Динь, а в центре поля сыграет дебютант - Гендузи сейчас очень неплох в "Марселе". Выглядит ли наполовину резервный состав французов устрашающе? Да, еще как.
Ориентировочный состав: Льорис - Кунде, Зума, Л.Эрнандес - Павар, Тчуамени, Гендузи, Динь - Гризманн - Диаби, Мбаппе
Турнирное положение команд
Франция уже в Катаре и ничто "трехцветным" помешать не может. Финны опережают Украину на два очка, а потому, для прохода в плей-офф отбора им нужно сыграть не хуже "сине-желтых". При равенстве очков будет считаться разница голов. После - количество забитых и очные встречи.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Франция
|7
|4
|3
|0
|16-3
|+13
|15
|2
|Финляндия
|7
|3
|2
|2
|10-8
|+2
|11
|3
|Украина
|7
|1
|6
|0
|9-8
|+1
|9
|4
|Босния и Герцеговина
|7
|1
|4
|2
|9-10
|-1
|7
|5
|Казахстан
|8
|0
|3
|5
|5-20
|-15
|3
Статистика команд
Финляндия:
Франция:
Очные встречи
Финляндия - Франция: Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Финляндия - Франция от UA-Football
Победа Франции 2:1. Не нужно смотреть, что состав гостей будет резервным. От этого он не становится менее сильным. Коллектив Дешама набрал отличный ход и при должной мотивации они спокойно справляются с соперниками разного уровня сложности. Пока не будем делать ставку, удержат ли финны второе место, но по нашему мнению, дома французам они проиграют. Дисциплина, настрой и домашние трибуны вряд ли сумеют сильно помочь.
Популярное сейчас
- Стало известно, какой телеканал покажет в Украине гонки Кубка мира по биатлону
- Будет седьмой. Три причины, почему Месси нужно отдать Золотой мяч в этом году
- Гармаш: Возвращение в Динамо ударило по кошельку
- Франция - Казахстан. Анонс и прогноз матча отбора ЧМ на 13.11.2021
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три