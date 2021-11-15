Нидерланды - Норвегия. Анонс и прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 на 16.11.2021

Особенность нынешней отборочной кампании состоит в том, что сразу в нескольких группах в последних турах проходят своеобразные финалы – победитель матча получает путевку на Мундиаль, а проигравший обречен проходить сито плей-офф. Так было в группах А, В и Н, еще в нескольких группах претенденты играют параллельно. В группе G ситуация еще более интересная, ведь с большой вероятностью проигравший займет третье место и перечеркнет весь в целом успешный отборочный цикл.

Отбор в Чемпионат мира 2022 года. Европа. Группа G

16 ноября. Роттердам. Стадион "Де Куйп"

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Нидерланды 21:45 Норвегия

Трансляция – Oll.tv

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Последние новости и составы

Нидерланды

Нидерландская команда рискует пропустить финальную часть чемпионата мира во второй раз подряд, чего с ней не случалось с 80-х годов. А если бы не расслабились в поединке с Черногорией в предыдущем туре, уже имели бы билет в Катар в кармане. Нидерланды вели 2:0, могли забить и третий мяч, вместо этого пропустили на 82-й и 86-й. Луи Ван Галь говорит, что дело в психологии и, наверное, так оно и есть.

Приведет ли такой результат к изменениям в основе? Вряд ли. Луи ван Галь должен довериться главным звездам, которые по характеру являются лидерами. Речь о Ван Дейке, Де Йонге, Клаасене и, конечно, Депае, который в нынешней кампании настрелял 11 голов. Но фланги атаки тренер может освежить – вместо Малена и Данжумы готовы сыграть Бергвайн и Ланг.

Ориентировочный состав: Бийлов – Дюмфрис, Де Лигт, Ван Дайк, Блинд – Де Йонг, Клаассен, Вейналдум – Бергвайн, Депай, Данжума

Норвегия

Скандинавы могли получить поул-позишн на последний тур, если бы обыграли Латвию. Но без травмированного Эрлинга Холанда не смогли забить хотя бы гол в ворота соперника – в итоге ничья 0:0. Поэтому ныне Норвегия третья и должна побеждать, чтобы хотя бы претендовать на первый выход на ЧМ с 1998 через плей-офф.

Главного бомбардира команды в основе меняет Сорлот, и пока у форварда "Реал Сосьедада" нет альтернативы. По сути, у Сольбакена на всех позициях не такой большой выбор, как ему хотелось бы. Предположим, что он может все же выпустить с первых минут своего сына Олу, который попил крови у "Ромы" и "Зари" в Лиге Конференций. Тогда в резерве останется Кристиан Торствед из "Генка", а Мартин Одегор перейдет на позицию центрального атакующего полузащитника.

Ориентировочный состав: Ниланд – Педерсен, Страндберг, Лоде, Меллинг – Норманн, Торсби – Сольбаккен, Одегор, Эльюнусси – Сорлот

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Статистика противостояния Нидерландов и Норвегии

Эти сборные играли между собой очень много. Начиная с 1919-го – 21 матч. Нидерланды победили девять раз, семь раз фиксировалась ничья, у норвежцев пять побед. Но в последний раз Норвегия побеждала Нидерланды еще в 1992-м. С тех пор были зафиксированы четыре победы голландцев и три ничьих. В частности, миром завершилась предыдущая встреча 1 сентября. Тогда на гол Холанда ответил Клаассен.

Турнирное положение в группе G

Итак, в группе G ситуация следующая: если Нидерланды побеждают, они выходят из группы с первого места, а Турция останется второй, даже если проиграет Черногории, но с такой же разницей голов, как Норвегия. Если в Роттердаме будет ничья, а Турция победит Черногорию, то будет считаться разница мячей между Нидерландами и Турцией и пока она заметно лучше у команды Ван Галя. Норвегия может занять первое место в группе, если победит Нидерланды, а Турция проиграет или сыграет вничью с Черногорией.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Нидерланды 9 6 2 1 31-8 +23 20 2 Турция 9 5 3 1 25-15 +10 18 3 Норвегия 9 5 3 1 15-6 +9 18 4 Черногория 9 3 3 3 13-13 0 12 5 Латвия 9 1 3 5 8-13 -5 6 6 Гибралтар 9 0 0 9 3-40 -37 0

Котировки букмекеров

Прогноз матча Нидерланды - Норвегия

Вера в футбольные чудеса рисует нам интригу в этом противостоянии, но Норвегия с Холандом и без него – это две разные команды. Нидерланды по подбору игроков выглядят значительно сильнее, к тому же такой опытный тренер как Луи Ван Галь не позволит своей команде совершать ошибки два поединка подряд. Поэтому ожидаем спокойной победы Нидерландов и их выхода в финальную часть Чемпионата мира. Прогноз – 2:0 в пользу Нидерландов