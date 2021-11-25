Рома - Заря. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 25.11.2021

С одной стороны – честь, а с другой – ответственность. После преждевременного вылета "Динамо" и "Шахтера" из еврокубков, "Заря" остается последним оплотом Украины. Последней надеждой на евровесну. Чтобы продолжить борьбу, луганчанам нужно не проиграть в пятом туре Лиги конференций "Роме".

Есть запасной вариант, связанный с параллельным матчем "Буде-Глимт" (Норвегия) – ЦСКА (София, Болгария). Но всегда лучше полагаться на свои силы и возможности.

Лига конференций. Группа С. Пятый тур

25.11.2021. Рим. "Стадио Олимпико"

Арбитр в поле – Иштван Ковач (Румыния)

"Рома" (Рим, Италия) 22:00 "Заря" (Луганск, Украина)

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"Рома"

"Рома" переживает бурный период, начавшийся задолго до этого матча. Поражение от "Ювентуса" в середине октября в очередной раз напомнило общественности о неумении Жозе Моуринью проводить в гостях топ-матчи, но 1:6 от "Буде-Глимта" открыли новые горизонты. После этого тренер был жестко критикован прессой и экспертами, а команда – самим тренером. Дошло даже до "ссылки" на трибуны определенной группы футболистов.

До сих пор у "Ромы" продолжается эта серия невнятных результатов. С только двумя победами в последних восьми матчах, без домашнего успеха на протяжении почти двух последних месяцев. "Рому", возможно, и не возбуждает третьесортный европейский турнир, но контекст подчеркивает, что римляне будут бороться за результат.

Мы можем не увидеть содержательной игры, но то, что Моуринью захочет положить в копилку три очка – это факт. Для этого, вполне возможно, будет использовать прагматично-рациональный стиль, который на выходных принес успех в поединке с "Дженоа" Андрея Шевченко. Правда, это была гостевая битва, а против "Зари" – домашняя. Перед своими болельщиками и с четкими задачами. Три очка гарантируют "Роме" евровесну, что, соответственно, позволит отвлечься от еврокубков почти на три месяца.

Моуринью на пресс-конференции заявил, что в воротах "Ромы" будет играть Руй Патрисиу, а от Дзяноло, просидевшего против "Дженоа" в запасе, он не ждет ничего особенного. Выпали все левые защитники, что может побудить Жозе использовать необычную схему. Хотя можно уйти от сложного и просто сместить на проблемную позицию Ибаньеса. Точно не будут играть травмированные Кристанте, Вильяр, Спинацолла и Калафиори. Матиас Винья – под вопросом.

Ориентировочный состав: Патрисиу – Карсдорп, Смоллинг, Кумбулла, Ибаньес – Верету, Пеллегрини – Дзяноло, Мхитарян, Эль-Шаарави – Абрахам

"Заря"

"Заря" – непредсказуемая команда. Когда она была в хорошей форме и крушила конкурентов в УПЛ, сыпалась в еврокубках. Когда там достигла, казалось бы, дна, оттолкнулась, одержала две подряд победы над ЦСКА и ворвалась в борьбу за плей-офф. Примечательно, что болгарскую команду "Заря" одолела не в присущем для себя стиле. Без хитроумных схем и ромбов, а просто благодаря выдержке, терпению и хорошей реализации.

Как можно проще нужно сыграть и в Риме. Полезно также будет забыть результат последнего поединка, проведенного командой во Львове. "Заря" проиграла, хотя не была безнадежной в игре и сама дарила сопернику шансы. Много эмоциональных сил отобрали и судейские ошибки не в пользу "Зари", которые имели место в той встрече. Это должно мотивировать и разозлить, но может и угнетать где-то в глубине души.

"Заре", в отличие от "Динамо" и "Шахтера", есть что терять в своем матче пятого тура. Ничья точно оставит луганчан в борьбе, а поражение может и выбросить "Зарю" за борт еврокубков. С другой стороны, в случае ничьей в Риме и победы "Буде-Глимта" над ЦСКА, останутся только призрачные шансы на плей-офф. Ведь тогда придется не просто побеждать в последнем туре норвежцев, но и надеяться, что "Рома" не победит болгар.

Скрипник повез в Вечный город обойму из двадцати футболистов. Кабаев, Громов, Назарина на месте, а вот Кочергина нет. Вне заявки также автор гола в ворота "Львова" Лунев.

Ориентировочный состав: Мацапура – ​​Фаворов, Имереков, Фернидуб, Снурницын – Назарина, Булеца, Хомченовский – Аллахьяр, Громов – Шахаб

"Рома" – "Заря". Статистика личных встреч

"Рома" и "Заря" до этого сезона раньше никогда не встречались между собой. Единственной страницей в истории их противостояния является матч, проведенный в Запорожье почти два месяца назад. "Рома" победила 3:0, без особых шансов для "Зари".

30.09.2021. Лига конференций

"Заря" – "Рома" 0:3

"Рома" – "Заря". Последние матчи команд

Победа над "Дженоа" стала для "Ромы" первой за последние четыре поединка и второй – за последние пять. И это второй гостевой успех "волков" за последних пять матчей. Что касается домашних встреч, то последней жертвой "Ромы" на "Стадио Олимпико" стал "Эмполи".

Очень удивило поражение "Зари" от "Львова". Этот результат прервал шестиматчевую победную серию команды Скрипника. Во время этой серии был пропущен только один мяч, а среди прочего были и разгромы 6:1 и 3:0. В ту серию поместились и две победы над ЦСКА, позволившие "Зари" вернуться в борьбу за выход из группы.

"Рома" – "Заря". Турнирное положение команд

Три очка обеспечат "Роме" плей-офф. А вот "Зари" нет, просто предоставят поул-позишн перед финальным туром. Поражение лишит луганцев шансов на весну, если "Буде-Глимт" выиграет у ЦСКА в параллельном матче.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Будё-Глимт 4 2 2 0 11-4 +7 8 2 "Рома" 4 2 1 1 11-9 +2 7 3 Заря 4 2 0 2 4-6 -2 6 4 ЦСКА 4 0 1 3 1-8 -7 1

"Рома" – "Заря". Ставка и коэффициенты

"Рома" – "Заря". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Ромы" 2:1. "Заря" окрепла с момента первого матча против "Ромы". Поэтому так просто победу не отдаст. Даже несмотря на гостевой статус поединка. Но ведь и на победу рассчитывать особых оснований нет. "Рома" – это не тот вариант соперника, против которого можно просто потерпеть и дождаться ошибки. Здесь необходимо создавать, держа при этом баланс в защите. А с защитой у "Зари" немалые проблемы. Поэтому будут голы. Как в одни ворота, так и в другие. Но больше – в исполнении "Ромы".