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Рома - Заря. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 25.11.2021

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Рома - Заря: Прогноз и анонс матча ⋉ 25.11.2021 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Рома - Заря. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 25.11.2021

AS Roma

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

С одной стороны – честь, а с другой – ответственность. После преждевременного вылета "Динамо" и "Шахтера" из еврокубков, "Заря" остается последним оплотом Украины. Последней надеждой на евровесну. Чтобы продолжить борьбу, луганчанам нужно не проиграть в пятом туре Лиги конференций "Роме".

Есть запасной вариант, связанный с параллельным матчем "Буде-Глимт" (Норвегия) – ЦСКА (София, Болгария). Но всегда лучше полагаться на свои силы и возможности.

Лига конференций. Группа С. Пятый тур
25.11.2021. Рим. "Стадио Олимпико"
Арбитр в поле – Иштван Ковач (Румыния)

"Рома" (Рим, Италия) 22:00 "Заря" (Луганск, Украина)

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"Рома"

"Рома" переживает бурный период, начавшийся задолго до этого матча. Поражение от "Ювентуса" в середине октября в очередной раз напомнило общественности о неумении Жозе Моуринью проводить в гостях топ-матчи, но 1:6 от "Буде-Глимта" открыли новые горизонты. После этого тренер был жестко критикован прессой и экспертами, а команда – самим тренером. Дошло даже до "ссылки" на трибуны определенной группы футболистов.

До сих пор у "Ромы" продолжается эта серия невнятных результатов. С только двумя победами в последних восьми матчах, без домашнего успеха на протяжении почти двух последних месяцев. "Рому", возможно, и не возбуждает третьесортный европейский турнир, но контекст подчеркивает, что римляне будут бороться за результат.

Мы можем не увидеть содержательной игры, но то, что Моуринью захочет положить в копилку три очка – это факт. Для этого, вполне возможно, будет использовать прагматично-рациональный стиль, который на выходных принес успех в поединке с "Дженоа" Андрея Шевченко. Правда, это была гостевая битва, а против "Зари" – домашняя. Перед своими болельщиками и с четкими задачами. Три очка гарантируют "Роме" евровесну, что, соответственно, позволит отвлечься от еврокубков почти на три месяца.

Моуринью на пресс-конференции заявил, что в воротах "Ромы" будет играть Руй Патрисиу, а от Дзяноло, просидевшего против "Дженоа" в запасе, он не ждет ничего особенного. Выпали все левые защитники, что может побудить Жозе использовать необычную схему. Хотя можно уйти от сложного и просто сместить на проблемную позицию Ибаньеса. Точно не будут играть травмированные Кристанте, Вильяр, Спинацолла и Калафиори. Матиас Винья – под вопросом.

Ориентировочный состав: Патрисиу – Карсдорп, Смоллинг, Кумбулла, Ибаньес – Верету, Пеллегрини – Дзяноло, Мхитарян, Эль-Шаарави – Абрахам

"Заря"

"Заря" – непредсказуемая команда. Когда она была в хорошей форме и крушила конкурентов в УПЛ, сыпалась в еврокубках. Когда там достигла, казалось бы, дна, оттолкнулась, одержала две подряд победы над ЦСКА и ворвалась в борьбу за плей-офф. Примечательно, что болгарскую команду "Заря" одолела не в присущем для себя стиле. Без хитроумных схем и ромбов, а просто благодаря выдержке, терпению и хорошей реализации.

Как можно проще нужно сыграть и в Риме. Полезно также будет забыть результат последнего поединка, проведенного командой во Львове. "Заря" проиграла, хотя не была безнадежной в игре и сама дарила сопернику шансы. Много эмоциональных сил отобрали и судейские ошибки не в пользу "Зари", которые имели место в той встрече. Это должно мотивировать и разозлить, но может и угнетать где-то в глубине души.

"Заре", в отличие от "Динамо" и "Шахтера", есть что терять в своем матче пятого тура. Ничья точно оставит луганчан в борьбе, а поражение может и выбросить "Зарю" за борт еврокубков. С другой стороны, в случае ничьей в Риме и победы "Буде-Глимта" над ЦСКА, останутся только призрачные шансы на плей-офф. Ведь тогда придется не просто побеждать в последнем туре норвежцев, но и надеяться, что "Рома" не победит болгар.

Скрипник повез в Вечный город обойму из двадцати футболистов. Кабаев, Громов, Назарина на месте, а вот Кочергина нет. Вне заявки также автор гола в ворота "Львова" Лунев.

Ориентировочный состав: Мацапура – ​​Фаворов, Имереков, Фернидуб, Снурницын – Назарина, Булеца, Хомченовский – Аллахьяр, Громов – Шахаб

"Рома" – "Заря". Статистика личных встреч

"Рома" и "Заря" до этого сезона раньше никогда не встречались между собой. Единственной страницей в истории их противостояния является матч, проведенный в Запорожье почти два месяца назад. "Рома" победила 3:0, без особых шансов для "Зари".

30.09.2021. Лига конференций
"Заря" – "Рома" 0:3

"Рома" – "Заря". Последние матчи команд

Победа над "Дженоа" стала для "Ромы" первой за последние четыре поединка и второй – за последние пять. И это второй гостевой успех "волков" за последних пять матчей. Что касается домашних встреч, то последней жертвой "Ромы" на "Стадио Олимпико" стал "Эмполи".

Рома - Заря. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 25.11.2021 - изображение 1

Очень удивило поражение "Зари" от "Львова". Этот результат прервал шестиматчевую победную серию команды Скрипника. Во время этой серии был пропущен только один мяч, а среди прочего были и разгромы 6:1 и 3:0. В ту серию поместились и две победы над ЦСКА, позволившие "Зари" вернуться в борьбу за выход из группы.

Рома - Заря. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 25.11.2021 - изображение 2

"Рома" – "Заря". Турнирное положение команд

Три очка обеспечат "Роме" плей-офф. А вот "Зари" нет, просто предоставят поул-позишн перед финальным туром. Поражение лишит луганцев шансов на весну, если "Буде-Глимт" выиграет у ЦСКА в параллельном матче.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Будё-Глимт 4 2 2 0 11-4 +7 8
2 "Рома" 4 2 1 1 11-9 +2 7
3 Заря 4 2 0 2 4-6 -2 6
4 ЦСКА 4 0 1 3 1-8 -7 1

"Рома" – "Заря". Ставка и коэффициенты

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"Рома" – "Заря". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Ромы" 2:1. "Заря" окрепла с момента первого матча против "Ромы". Поэтому так просто победу не отдаст. Даже несмотря на гостевой статус поединка. Но ведь и на победу рассчитывать особых оснований нет. "Рома" – это не тот вариант соперника, против которого можно просто потерпеть и дождаться ошибки. Здесь необходимо создавать, держа при этом баланс в защите. А с защитой у "Зари" немалые проблемы. Поэтому будут голы. Как в одни ворота, так и в другие. Но больше – в исполнении "Ромы".

Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Заря (Луганск) Рома (Рим) Прогнозы
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.11.2021 в 00:46
Прогноз? 3:0.
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royalstas (Вінниця)
25.11.2021 в 00:30
Чесно кажучи не розумію за рахунок чого тут буде мінімальна поразка Зорі.... Тут перемога Роми в 2-3 голи....
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royalstas (Вінниця)
25.11.2021 в 00:31
І да коефіціент на Рому не 1,4 а 1,17)
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