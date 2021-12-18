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Сражение легендарных, но уже не лидеров. Фенербахче – Бешикташ. Анонс и прогноз матча турецкой Суперлиги на 19.12.2021
Стамбульское дерби во всей красе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Турецкая Суперлига, 17-й тур
19 декабря, 18:00. "Шокрю Сараджоглу" (Стамбул)
Главный арбитр: Фират Айдинус
Прямая телетрансляция на территории Украины отсутствует
Матчи величественных стамбульских команд всегда привлекают внимание, несмотря на их позиции в турнирной таблице. Пока и "Фенербахче", и "Бешикташ" не впечатляют, ведь идут вне топ-4 чемпионата. Однако это не помешает состояться еще одному горячему столичному противостоянию. "Желтые канарейки" при условии победы вернутся в тройку лидеров, а если все же выездную победу обретут "черные орлы", то они вплотную приблизятся к "Фенеру". Битва не только "за шесть очков", но и за город!
???? Beşiktaş— Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) December 18, 2021
???? Tomorrow
???????? 7pm (GMT+3)
???????? 5pm (CET)
???? @ulkerstadyumu
???? #FBvBJK pic.twitter.com/hvvDfElLGh
Фенербахче
В прошлом сезоне до последнего тура "канарейки" сражались за чемпионство с "Бешикташем" и "Галатасараем". Теперь же результаты "Фенербахче" немного хуже. Пока команда идет пятой в чемпионате, а также должна довольствоваться только Лигой Конференций, ведь заняла третье место в группе ЛЕ с "Айнтрахтом Ф" и "Олимпиакосом".
Больше всего подкосил "Фенербахче" период во второй половине октября, когда команда трижды подряд проиграла в чемпионате. Собственно, и матч прошлого тура против 13-го "Газиантепа" завершился поражением (2:3). Дважды подопечные Перейры по ходу матча отыгрывались, но не хватило сил и пропустили третий. Поединок проходил сразу же после тяжелого и решающего матча Лиги Европы против лидера квартета "Айнтрахта", и сил было очень мало. Сейчас же в активе команды и недельный отдых, и безумные трибуны.
???? ???? pic.twitter.com/72I2yAQQOJ— Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) December 17, 2021
Кадры хозяев
Важнейшим игроком в лазарете является основной голкипер Алтай Баиндыр, который вне игры уже почти два месяца. Под вопросом участие в матче нападающего Эннера Валенсии и полузащитника Мерта Яндаша. Эквадорец точно не помешал бы команде португальского наставника.
Бешикташ
Прошлогодний чемпион сдал свои позиции. Несмотря на четыре хороших летних трансфера (Пьянич, Бачуай, Тейшейра и Рашид), действующий обладатель трофея после 16-ти туров на 18 очков уступает лидеру турнирной гонки "Трабзонспора". Да еще в Лиге чемпионов полный провал. Да, даже хуже украинских клубов: 0 очков за шесть матчей с разницей голов -16 (3-19). Ужас.
Недавно даже был уволен главный наставник команды Серген Ялчин, и сейчас у руля "Бешикташа" тренер вратарей. Времена не самые лучшие, но и результаты нужно исправлять прямо уже. И самое интересное, что новоиспеченный временный наставник в первом своем матче во главе "орлов" победил. И эта победа (над Кайсериспором 4:2) стала первой за последние девять поединков. Команда с 26 октября уступила семь раз и однажды сыграла вничью. Терпение у руководителей команды велико и даже очень.
⏳ The countdown to the Istanbul ???????????????????? is on.#FBvBJK | #FlyHigh pic.twitter.com/5L8JCXyKIz— The Black Eagles (@BesiktasEnglish) December 17, 2021
Кадры гостей
Потерь у "Бешикташа" не меньше, чем у соперника. Вне игры Гюнок, Н'Куду, Хасич и тот же Тейшейра. Все, кроме Хасича, являются важными звеньями команды.
Последние матчи Фенербахче и Бешикташа
Последние пять встреч хозяев
- 13.12. Газиантеп – Фенербахче 3:2 (Турецкая Суперлига)
- 09.12. Фенербахче – Айнтрахт Франкфурт 1:1 (ЛЕ)
- 05.12. Фенербахче – Ризеспор 4:0 (Турецкая Суперлига)
- 29.11. Гезтепе – Фенербахче 1:1 (Турецкая Суперлига)
- 25.11. Олимпиакос – Фенербахче 1:0 (ЛЕ)
Последние пять встреч гостей
- 12.12. Бешикташ – Кайсериспор 4:2 (Турецкая Суперлига)
- 07.12. Боруссия Дортмунд – Бешикташ 5:0 (ЛЧ)
- 03.12. Касимпаша – Бешикташ 1:1 (Турецкая Суперлига)
- 27.11. Бешикташ – Гиресунспор 0:4 (Турецкая Суперлига)
- 24.11. Бешикташ – Аякс 1:2 (ЛЧ)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|З-П
|О
|5
|"Фенербахче"
|16
|8
|3
|5
|38
|26-20
|27
|9
|"Бешикташ"
|16
|7
|3
|6
|13
|26-24
|24
Последние пять личных встреч Фенербахче и Бешикташа
21.03.2021. Бешикташ – Фенербахче 1:1
29.11.2020. Фенербахче – Бешикташ 3:4
19.07.2020. Бешикташ – Фенербахче 2:0
22.12.2019. Фенербахче – Бешикташ 3:1
25.02.2019. Бешикташ – Фенербахче 3:3
Ставки и коэффициенты на матч Фенербахче – Бешикташ
Прогноз матча Фенербахче – Бешикташ от UA-Football
Встречаются команды, которые очень любят… пропускать в этом сезоне. Но и об атаке не забывают. Кстати, среди команд первой десятки турнирной таблицы обе входят в тройку с худшей обороной. Да, "Бешикташу" даже хорошо знакомый нам Вида не помогает.
Обычно матчи между ними результативные, горячие, так что нет причин, чтобы не было такого поединка и сейчас. Тем более посреди сезона, когда турнирные задания еще не стоят. Прогноз: Обе забьют.
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