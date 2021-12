Сражение легендарных, но уже не лидеров. Фенербахче – Бешикташ. Анонс и прогноз матча турецкой Суперлиги на 19.12.2021

Турецкая Суперлига, 17-й тур

19 декабря, 18:00. "Шокрю Сараджоглу" (Стамбул)

Главный арбитр: Фират Айдинус

Прямая телетрансляция на территории Украины отсутствует

Матчи величественных стамбульских команд всегда привлекают внимание, несмотря на их позиции в турнирной таблице. Пока и "Фенербахче", и "Бешикташ" не впечатляют, ведь идут вне топ-4 чемпионата. Однако это не помешает состояться еще одному горячему столичному противостоянию. "Желтые канарейки" при условии победы вернутся в тройку лидеров, а если все же выездную победу обретут "черные орлы", то они вплотную приблизятся к "Фенеру". Битва не только "за шесть очков", но и за город!

В прошлом сезоне до последнего тура "канарейки" сражались за чемпионство с "Бешикташем" и "Галатасараем". Теперь же результаты "Фенербахче" немного хуже. Пока команда идет пятой в чемпионате, а также должна довольствоваться только Лигой Конференций, ведь заняла третье место в группе ЛЕ с "Айнтрахтом Ф" и "Олимпиакосом".

Больше всего подкосил "Фенербахче" период во второй половине октября, когда команда трижды подряд проиграла в чемпионате. Собственно, и матч прошлого тура против 13-го "Газиантепа" завершился поражением (2:3). Дважды подопечные Перейры по ходу матча отыгрывались, но не хватило сил и пропустили третий. Поединок проходил сразу же после тяжелого и решающего матча Лиги Европы против лидера квартета "Айнтрахта", и сил было очень мало. Сейчас же в активе команды и недельный отдых, и безумные трибуны.

Важнейшим игроком в лазарете является основной голкипер Алтай Баиндыр, который вне игры уже почти два месяца. Под вопросом участие в матче нападающего Эннера Валенсии и полузащитника Мерта Яндаша. Эквадорец точно не помешал бы команде португальского наставника.

Прошлогодний чемпион сдал свои позиции. Несмотря на четыре хороших летних трансфера (Пьянич, Бачуай, Тейшейра и Рашид), действующий обладатель трофея после 16-ти туров на 18 очков уступает лидеру турнирной гонки "Трабзонспора". Да еще в Лиге чемпионов полный провал. Да, даже хуже украинских клубов: 0 очков за шесть матчей с разницей голов -16 (3-19). Ужас.

Недавно даже был уволен главный наставник команды Серген Ялчин, и сейчас у руля "Бешикташа" тренер вратарей. Времена не самые лучшие, но и результаты нужно исправлять прямо уже. И самое интересное, что новоиспеченный временный наставник в первом своем матче во главе "орлов" победил. И эта победа (над Кайсериспором 4:2) стала первой за последние девять поединков. Команда с 26 октября уступила семь раз и однажды сыграла вничью. Терпение у руководителей команды велико и даже очень.

⏳ The countdown to the Istanbul ???????????????????? is on.#FBvBJK | #FlyHigh pic.twitter.com/5L8JCXyKIz