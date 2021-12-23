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Яремчук против драконов. Порту – Бенфика. Анонс и прогноз матча Кубка Португалии на 23.12.2021
Команды встретятся в "Португальском классическом"
Фото: Benfica SL
Кубок Португалии, 1/8 финала
23 декабря, 22:45. "Драгау" (Порту)
Главный арбитр: Фабиу Вериссиму
Прямая телетрансляция: Футбол 1
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O Clássico – оригинальное название “португальского классического” между “Порту” и “Бенфикой”. Эти два клуба всегда враждовали между собой, и их противостояния вызывают повышенный интерес. Тем более сейчас, когда оба уверенно идут на лидерских позициях в чемпионате, да еще к двум регулярным матчам внутреннего первенства добавился этот поединок за выход в четвертьфинал Кубка. В этом случае нет впереди сезона из 34 матчей – нужно выигрывать сейчас. И побеждать еще у прямого конкурента и за трофей, и за место под португальским солнцем.
Порту
"Драконы" уверенно идут в чемпионате. В активе подопечных Консейсау 13 побед при двух поражениях – сколько, столько же у второго "Спортинга", но только у "Порту" разница голов лучше. "Бенфика" от этих двух лидеров отстает на четыре очка. Особого сопротивления "драконы" не чувствуют: много атакуют, мало сидят в защите и мало пропускают. Они – настоящие лидеры на поле в каждом матче.
Однако есть и один минус из кубковых внутренних турниров: "Порту" вылетел из Кубка лиги. Также команда Консейсау не смогла квалифицироваться в 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив в решающем матче шестого тура группового этапа мадридскому "Атлетико". "Драконам" нужно было просто не проиграть, а они полностью провалили матч. Как итог – только Лига Европы.
???????????????????????????????????????? para o Clássico? ????????— FC Porto (@FCPorto) December 22, 2021
Deixem aqui as vossas mensagens ????????#FCPorto #FCPSLB #TaçadePortugal pic.twitter.com/rxbnhPnHsr
Кадры хозяев
Предыдущую встречу из-за травмы пропускал лишь центральный защитник Иван Маркано. Скорее всего, он не сыграет и сегодня. Еще нескольким футболистам основы Консейсау дал отдохнуть, так что на "Драгау" выйдет одиннадцатка, которая с первых минут готова бороться за победу.
Бенфика
Украинские болельщики хорошо в этом сезоне познакомились с "орлами". Особенно нас интересует атакующее звено, в котором снова начал забивать Роман Яремчук. За последние три сыгранных поединка он дважды отличился голом, а также записал в свой актив ассист – наиболее результативный его отрезок в Португалии. Да и вообще команда начала гнать вперед, когда после поражения против "Спортинга" (1:3) и перед решающим поединком с "Динамо" (2:0) в Лиге чемпионов стало известно, что Жезуса собираются убрать с поста главного тренера команды.
В чемпионате "Бенфика" стартовала лучше своих соперников – сразу из семи побед подряд. Однако сейчас на их счету два поражения, да еще и домашние – недопустимо для коллектива с чемпионскими амбициями. А вот в Кубке лиги все пока идет неплохо: “орлы” вышли в полуфинал, где, как уже отмечалось, нет “Порту”. Но не нужно забывать еще о "Спортинге" – с ним подопечные Жезуса могут встретиться в финале.
❤️⚪ @totosalvio8 visitou o Benfica Campus!#EPluribusUnum pic.twitter.com/Z95P6sRhys— SL Benfica (@SLBenfica) December 21, 2021
Кадры гостей
Сразу двух важных звеньев “Бенфики” не будет сегодня: центрального защитника Лукаса Вериссиму и полузащитника Неманьи Радонича. Оба вне игры уже больше месяца, так что потери, хоть и большие, но не внезапные – пока Жезус их может заменить.
Последние матчи Порту и Бенфики
Последние пять встреч хозяев
- 19.12. Визела – Порту 0:4 (Португальский чемпионат)
- 15.12. Порту – Риу Аве 1:0 (Кубок лиги)
- 12.12. Порту – Брага 1:0 (Португальский чемпионат)
- 07.12. Порту – Атлетико 1:3 (ЛЧ)
- 03.12. Портимоненсе – Порту 0:3 (Португальский чемпионат)
Последние пять встреч гостей
- 19.12. Бенфика – Маритиму 7:1 (Португальский чемпионат)
- 15.12. Бенфика – Спортинг К 3:0 (Кубок лиги)
- 12.12. Фамаликан – Бенфика 1:4 (Португальский чемпионат)
- 08.12. Бенфика – Динамо 2:0 (ЛЧ)
- 03.12. Бенфика – Спортинг 1:3 (Португальский чемпионат)
Путь команд в Кубке Португалии
1/32 финала
- Синтренсе (Третий дивизион) – Порту 0:5
- Трофенсе (Второй дивизион) – Бенфика 1:2 (после д. в.)
1/16 финала
- Порту – Фейренсе (Второй дивизион) 5:1
- Бенфика – Феррейра (Первый дивизион) 4:1
Последние пять личных встреч между командами
- 06.05. Бенфика – Порту 1:1 (Португальский чемпионат)
- 15.01. Порту – Бенфика 1:1 (Португальский чемпионат)
- 23.12. Порту – Бенфика 2:0 (Суперкубок Португалии)
- 01.08. Бенфика – Порту 1:2 (Финалу Кубка Португалии)
- 08.02. Порту – Бенфика 3:2 (Португальский чемпионат)
Цифры и факты
- Команды встречались 247 раз. При этом ни разу они не играли вместе в еврокубках.
- "Порту" победил в последних восьми встречах внутренних соревнований подряд с общим счетом 23:3.
- "Бенфика" побеждала на "Драгау" всего дважды за последние 12 матчей.
- Нападающий "орлов" Дарвин Нуньес забил 10 голов в последних шести поединках.
- В то же время форварды "Порту" Тареми и Эванилсон в последних шести матчах команды отличились на два раза.
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Ставки и коэффициенты на матч Порту – Бенфика
Прогноз на матч Порту – Бенфика от UA-Football
Поединок будет до первой ошибки, а затем одной из команд некуда будет отступать. "Орлы" не слишком надежны в обороне, а "драконы" готовы за это наказывать, правда и сами они в защите не безгрешны. Команды любят и умеют забивать, так что сегодня должен быть еще один результативный матч. Прогноз: Обе забьют.
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