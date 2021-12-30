Будет реванш? Порту – Бенфика. Анонс и прогноз матча чемпионата Португалии на 30.12.2021

Чемпионат Португалии, 16-й тур

30 декабря, 23:00. "Драгау" (Порту)

Главный арбитр: Уго Мигель

Прямая трансляция: Спорт 1

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Ровно неделю назад, 23 декабря, оба коллектива встречались в 1/8 финала Кубка Португалии и "Бенфика" в гостях позорно уступила "Порту" с разгромным счетом . Весь результат "драконы" тогда сделали в первом тайме, а после перерыва, даже в большинстве, "орлы" так и не смогли ничего противопоставить соперникам. Как итог – "Бенфика" вылетела из турнира, однако сегодня у нее есть шанс взять реванш. Тем более что нужно сокращать отрыв в турнирной таблице.

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Порту

"Драконы" перед этим туром шли впереди всей "большой" португальской тройки. В очках преимущество было небольшое: четыре над "орлами", а над "Спортингом" его и вовсе не было. Правда, накануне "львы" победили, и теперь лидируют в турнирной таблице, имея на матч больше.

Всего дважды за 15 туров "Порту" терял зачетные пункты: против "Спортинга" и в поединке с "Маритиму", оба раза сыграв вничью. В большинстве матчей "драконы" очень сильно преобладали над соперником во всех показателях, и мало кто по-настоящему навязал им борьбу в чемпионате.

А вот в Лиге чемпионов все куда менее весело. Стартовал "Порту" неплохо, да и к финальному туру шел на втором месте, однако в шестом раунде группового этапа дома уступил "Атлетико" и вылетел в Лигу Европы. Сами на себя не были похожи подопечные Консейсау, да и они просто не были готовы к такой заряженности "матрасников". Еврокубки дались довольно тяжело, потому что основная ставка была сделана именно на чемпионат. Здесь еще держит команда высокую планку.

Кадры хозяев

Перед матчем "Порту" понес важную потерю: основной нападающий Луис Диас сдал положительный тест на коронавирус и не поможет своей команде. Также не сыграет и центрбек Иван Маркано. А вот сербский полузащитник Марко Груич уже на финальной стадии восстановления, но неизвестно бросит ли Консейсау сразу его в бой после травмы.

Бенфика

Несколько дней назад произошло не только самое громкое событие для "орлов", но и для всего португальского футбола: после почти полутора лет работы на посту наставника "Бенфики" пост покинул Жорже Жезус. Все-таки неудовлетворительные результаты команды против внутренних конкурентов дали о себе знать. "Орлы" на их фоне выглядят явно слабее, дважды уступив "Спортингу" и "Порту" с общим счетом 1:6. Даже выход в плей-офф Лиги чемпионов (в отличие от тех же “драконов”) не дал значительного бонуса Жезусу.

Заменил его "свой" человек: 44-летний Нельсон Вериссимо, который является воспитанником "Бенфики". Да и тренерский опыт он приобретал именно в родном клубе, начиная с дубля. Кстати, он уже прошлым летом (как раз передал должность Жезусу) провел шесть матчей у руля команды, а затем снова вернулся в "Бенфику Б". Только можно догадываться, какой футбол будет при нем. Но главное, чтобы играл Яремчук.

Кадры гостей

У "орлов" есть несколько важных потерь. В лазарете до конца сезона пробудет главный центрбек Лукас Веррисиму. Также вне игры Радонич, Гримальдо, Отаменди и Нуньес. Последние трое – это очень важные звенья игры “Бенфики”. Хотя и потеря уругвайского форварда поможет Яремчуку появиться в старте, но не следует забывать, что 22-летний Дарвин забил семь голов в последних четырех поединках.

????‍♂️Primeiro treino sob o comando do treinador Nélson Veríssimo.#EPluribusUnum pic.twitter.com/iF83AHNjXT — SL Benfica (@SLBenfica) December 28, 2021

Последние матчи Порту и Бенфики

Последние пять встреч хозяев

23.12. Порту – Бенфика 3:0 (Кубок Португалии)

19.12. Визела – Порту 0:4 (Португальский чемпионат)

15.12. Порту – Риу Аве 1:0 (Кубок лиги)

12.12. Порту – Брага 1:0 (Португальский чемпионат)

07.12. Порту – Атлетико 1:3 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

23.12. Порту – Бенфика 3:0 (Кубок Португалии)

19.12. Бенфика – Маритиму 7:1 (Португальский чемпионат)

15.12. Бенфика – Спортинг К 3:0 (Кубок лиги)

12.12. Фамаликан – Бенфика 1:4 (Португальский чемпионат)

08.12. Бенфика – Динамо 2:0 (ЛЧ)

Турнирное положение тройки лидеров чемпионата Португалии

# КОМАНДА И В Н П З-П О 1 Спортинг 16 14 2 0 30:7 44 2 Порту 15 13 2 0 38:8 41 3 Бенфика 15 12 1 2 46:12 37

Последние пять личных встреч между командами

23.12. Порту – Бенфика 3:0 (Кубок Португалии)

06.05. Бенфика – Порту 1:1 (Португальский чемпионат)

15.01. Порту – Бенфика 1:1 (Португальский чемпионат)

23.12. Порту – Бенфика 2:0 (Суперкубок Португалии)

01.08. Бенфика – Порту 1:2 (Финал Кубка Португалии)

Цифры и факты

В 18-ти последних домашних матчах отличился "Порту". В последний раз на "Драгау" оставил ворота сухими "Челси" еще в начале апреля.

Яремчук отметился в двух последних матчах подряд, в которых он выходил в старте. Против "Порту" в прошлом поединке он явился со скамьи для запасных.

В активе "драконов" три сухих домашних победы подряд.

"Порту" победил абсолютно во всех внутренних матчах на "Драгау" в этом сезоне. Интересно, что последний раз команда теряла очки дома в рамках португальских соревнований еще 3 марта, уступив "Браге" со счетом 2:3.

"Орлы" в гостях в текущем розыгрыше чемпионата еще не проигрывали.

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Ставки и коэффициенты на матч Порту – Бенфика

Прогноз на матч Порту – Бенфика от UA-Football

“Драконы” слишком уверены на своем поле. В текущем сезоне только "Атлетико" (1:3) и "Ливерпуль" (1:5) смогли вывести очки с "Драгау". Возможно с новым наставником "орлы" получат новые крылья, однако вряд ли вот так с ходу начнут побеждать всех, в том числе и на порядок более сильного сейчас "Порту". У "Бенфики" стоит задача взять реванш, а для этого нужно начать хотя бы с гола. "Драконы" с нулем напротив названия своей команды на табло тоже с поля не уйдут, да и грех не воспользоваться такой ужасной формой соперника. Прогноз: Победа “Порту” + обе забьют.