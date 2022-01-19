Нидерланды - Украина. Анонс и прогноз на матч Евро-2022 по футзалу

Нидерланды - Украина

Чемпионат Европы по футзалу. Группа А. 1-й тур

19 января. Нидерланды. Амстердам. Арена "Ziggo Dome". Начало в 21:30

Трансляция - UA:Перший, Суспільне Спорт

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Сборная Нидерландов по футзалу

Наш соперник - без больших успехов на международном уровне. Аналитики считают, что у "оранье" наименьшие шансы на победу в турнире - и это ещё один маркер, по которому можно судить об уровне нашего ближайшего соперника. Тем не менее, у Нидерландов в рукаве есть козырь, который по идее мог бы сыграть. Этот турнир проходит на их площадках, поэтому очевидно, что хозяева захотят себя показать. Другой вопрос, что проявлять себя будет не перед кем, учитывая, что игры пройдут без зрителей, и на 10-тысячной арене в Амстердаме сегодня будут только максимум официальные лица и манекены.

Сборная Украины по футзалу

Уже прошли и многими забыты ты времена, когда Украина считалась одним из скрытых фаворитов турнира. В последние пять раз наша команда выходила из группы на Евро и вылетала на первой стадии плей-офф - в четвертьфиналах. Менялись соперники, состав, но неизменным оставалась стадия, на которой мы покидали турнир. Можно сказать, что украинская сборная выполняла задачу-минимум, после чего завершала свой путь на чемпионатах Европы.

Изменилось ли что-то с момента последнего турнира? Нет. В придачу мы остались ещё и без ЧМ, финальная часть которого прошла осенью прошлого года. К слову, его выиграла Португалия, с которой украинцам играть в одной группе на текущем Евро. Да, "селесао" сейчас без Рикардиньо, Кардинала и Бебе, но всё ещё очень опасны и считаются главным претендентом на европейскую корону. Третьим нашим соперником будет Сербия - команда, которой мы уступаем в ключевых матчах в последние годы: пропустили их вперёд в квалификации к ЧМ-2021, а также уступили на Евро-2016, пропустив решающий гол за 0.3 секунды до сирены.

Учитывая нашу группу, даже выход в плей-офф на этот раз будет очень неплохим достижением. Да, мы наконец-то стали проводить неплохие спарринги, играя между официальными матчами не только с венграми, румынами и чехами, но и против Испании, Хорватии или Азербайджана. Увы, сорвались матчи с Казахстаном, которые должны были стать частью подготовки к текущему Евро: казахи просто не смогли вылететь в Украину из-за политических забот у себя в стране. Поэтому единственной проверкой для нашей команды накануне вылета в Нидерланды была победа в товарищеской встрече над командой Первой лиги Украины, "Sky Up" 7:0. Ясно, что и тренерский штаб был бы не против провести спарринги посерьёзнее, но сейчас обстоятельства сыграли против нас.

О задачах на текущий турнир пока ничего неизвестно. "Все ребята очень ждут этой игры, готовы, настраиваются, хотят проявить себя и командно, и индивидуально. Постараемся добиться положительного для нас результата", - говорил накануне старта наставник нашей сборной Александр Косенко. Но о том, какой же результат на этом турнире помимо победы над Нидерландами будет положительным, главком так и не сказал.

Календарь сборной Украины на Евро-2022

Из четырёх команд в группе в следующий раунд выходят две. Мы можем быть недовольны жеребьёвкой, но точно не календарём: старт будет против одной из слабейших команд всего Евро, затем - Сербия, перед которой у нас накопились долги за последние неудачи и победа над которой не выглядит чем-то заоблачным. Закрываем групповой этап с Португалией: поединок, где можно будет проверить себя на фоне лучших и где можно будет увидеть уровень нашего чемпионата на фоне лучших.

19.01 18:30 Сербия - Португалия

19.01 21:30 Нидерланды - Украина

23.01 15:30 Сербия - Украина

23.01 18:30 Португалия - Нидерланды

28.01 21:30 Украина - Португалия

28.01 21:30 Нидерланды - Сербия

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч Нидерланды - Украина

Конечно, наша команда безусловный фаворит в этой паре. Но также наша команда - большая любительница находить себе проблемы там, где многие бы их искали сутками и не нашли. Если мы по итогам двух туров потеряем шансы на выход из группы - не говорите, что я вас не предупреждал. Тем не менее, верю, что наша команда начнёт турнир с позитивных эмоций и сможет сломить далеко не самую сильную футзальную сборную планеты. Как минимум индивидуально мы так точно сильнее. Осталось этом только воспользоваться.

Ставка: Украина с форой -2 за 1.6