Нидерланды - Украина. Анонс и прогноз на матч Евро-2022 по футзалу

Нидерланды - Украина

Чемпионат Европы по футзалу. Группа А. 1-й тур

19 января. Нидерланды. Амстердам. Арена "Ziggo Dome". Начало в 21:30

Трансляция - UA:Перший, Суспільне Спорт

Текстовая трансляция - UA-Футбол

Наш соперник - без больших успехов на международном уровне. Аналитики считают, что у "оранье" наименьшие шансы на победу в турнире - и это ещё один маркер, по которому можно судить об уровне нашего ближайшего соперника. Тем не менее, у Нидерландов в рукаве есть козырь, который по идее мог бы сыграть. Этот турнир проходит на их площадках, поэтому очевидно, что хозяева захотят себя показать. Другой вопрос, что проявлять себя будет не перед кем, учитывая, что игры пройдут без зрителей, и на 10-тысячной арене в Амстердаме сегодня будут только максимум официальные лица и манекены.

Уже прошли и многими забыты ты времена, когда Украина считалась одним из скрытых фаворитов турнира. В последние пять раз наша команда выходила из группы на Евро и вылетала на первой стадии плей-офф - в четвертьфиналах. Менялись соперники, состав, но неизменным оставалась стадия, на которой мы покидали турнир. Можно сказать, что украинская сборная выполняла задачу-минимум, после чего завершала свой путь на чемпионатах Европы.

Изменилось ли что-то с момента последнего турнира? Нет. В придачу мы остались ещё и без ЧМ, финальная часть которого прошла осенью прошлого года. К слову, его выиграла Португалия, с которой украинцам играть в одной группе на текущем Евро. Да, "селесао" сейчас без Рикардиньо, Кардинала и Бебе, но всё ещё очень опасны и считаются главным претендентом на европейскую корону. Третьим нашим соперником будет Сербия - команда, которой мы уступаем в ключевых матчах в последние годы: пропустили их вперёд в квалификации к ЧМ-2021, а также уступили на Евро-2016, пропустив решающий гол за 0.3 секунды до сирены.

One more sleep until #FutsalEURO 2022 ???? pic.twitter.com/NwOIByH6ik