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Футзал. Евро-2022. Прогноз на матч Сербия - Украина
Для сохранения шансов на плей-офф нам нужна только победа
23 января сборная Украины, титульным спонсором которой является первый легальный букмекер Parimatch Ukraine, проведет второй матч на Евро-2022 по футзалу. В этот раз команда Александра Косенко сыграет с Сербией (начало в 15.30). Напомним, что в первом туре мы уступили хозяевам турнира Нидерландам (2:3), а сербы – действующим чемпионам Европы португальцам (2:4).
После поражения главный тренер сборной Украины Александр Косенко отметил, что, несмотря на досадную неудачу, шансы оставляют и теперь все игроки сосредоточены на подготовке к следующим матчам.
Сейчас аналитики Parimatch дают 27% на победу нашей команды против 53% у сербов, еще в 20% оценивается вероятность ничьей. Для обеих команд эта игра решающая в борьбе за выход из группы, поэтому матч будет напряженным и интересным.
Сербия, это тот соперник, у которого мы вполне можем выигрывать. Как и наша команда, сербы вышли на Евро со второго места, но при этом в таблице вторых мест они были последними, а Украина только по разнице мячей уступила Словении.
Несмотря на результат, игра против Нидерландов показала, что у нас сильная команда, которая вполне может решать серьезные задачи на этом турнире. Если сборная исправит ошибки, в частности, в реализации и будет действовать более сосредоточенно на протяжении всей игры, уже в воскресенье мы увидим первую победу Украины на Евро.
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