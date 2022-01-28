Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гамбия - Камерун. Анонс и прогноз матча кубка Африки на 29 января 2022
Сенсация турнира против хозяина соревнования
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Африканских Наций - турнир особенный. Его любят и ждут, ценят и ненавидят. Для кого-то это бессмысленное шоу, которое отвлекает от клубного футбола во время тяжелого периода; для других - что-то необычное и романтичное, своего рода футбольный фетиш или андерграунд. Как бы там ни было, в эту субботу на кубке Африки стартует серьезная стадия - четвертьфинал. В одной из пар между собой сыграют два полюса - хозяин и фаворит Камерун против сенсационной Гамбии. Будет интересно. Наверное.
Гамбия 18:00 Камерун
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
29 января, Дуала, стадион "Япома"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
Гамбия:
На каждом кубке Африки есть место сенсации разных масштабов. Если выписать все неожиданные результаты нынешнего турнира, то Гамбия шла бы на первых местах. "Скорпионы" в своем дебютном забеге умудрились дойти до четвертьфинала, взяв три победы в четырех поединках. И многие из них были добыты вопреки. Гамбия играла вторым номером, смотрелась не лучше оппонента, чудом спасалась, но побеждала. Для них это главное.
1-0 pour la #Gambie ! #TeamGambia #CAN #Westfield #Gambia #Scorpions pic.twitter.com/pnQU76Vp4w— Milan Berckmans (@MilanBcks) January 24, 2022
В победной игре против Гвинеи был удален вингер Юсуфа Нжие. Как вы понимаете, в эту субботу на футбольном поле его ждать не стоит. Есть сомнения касательно формы Ноа Сонко Сундберга, имеющего повреждение. В остальном на поле должен появиться боевой состав.
Ориентировочный состав: Джоб - Моду, О.Колли, Санне, Торе - Марр, Адамс, Бобб - Э.Колли, Бэрроу, Сисей
Камерун:
Если от Гамбии до начала турнира никто ничего не мог требовать, то "неукротимые львы" обязаны были показать себя с наилучшей стороны. Они - хозяева турнира, коих, по убеждению большинства, "тащат" в финал. Примером служит матч 1/8 финала с Коморскими островами. Скромная победа 2:1 с очень спорным удалением у соперника, ворота которого защищал полевой игрок. Однако не стоит забывать, что группу Камерун прошел с легкостью, взяв семь из девяти.
Cameroon are through to the #AFCON2021 quarter-finals ???????? pic.twitter.com/eem60zwbmw— GOAL (@goal) January 24, 2022
Состав Камеруна - один из сильнейших на турнире. Общая стоимость в 140 миллионов, забивной Абубакар, надежный Онана, разрушающий планы соперника Ангисса. Схема игры "львов" - 4-4-2. Ожидаем на поле всех сильнейших.
Ориентировочный состав: Онана - Фай, Мукуди, Нгаде-Нгаджуи, Толо - Нгамале, Онгла, Ангисса, Экамби - Чупо-Мотинг, Абубакар
Путь на турнире
Гамбия:
- Мавритания - Гамбия 0:1 (групповой этап)
- Гамбия - Мали 1:1 (групповой этап)
- Гамбия - Тунис 1:0 (групповой этап)
- Гвинея - Гамбия 0:1 (1/8 финала)
Камерун:
- Камерун - Буркина-Фасо 2:1 (групповой этап)
- Камерун - Эфиопия 4:1 (групповой этап)
- Кабо-Верде - Камерун 1:1 (групповой этап)
- Камерун - Коморские острова 2:1 (1/8 финала)
Гамбия - Камерун: Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Гамбия - Камерун от UA-Football
Победа Камеруна 1:0. В принципе, кубок Африки - это не про феерию голов и голевых моментов, а потому мы ждем одного-двух точных ударов в ближайшей встрече. Вероятнее всего, нанесут их хозяева турнира. Они же - номинальные гости матча. Они же - Камерун. Состав, опыт, статус и проч., и проч., на стороне коллектива Антониу Консейсау, который должен взять свое и выйти в полуфинал. Гамбия подарила зрителям и поклонникам турнира немного сенсации, но фарт ведь не бесконечен.
Популярное сейчас
- Шевченко не дождались. Сборную Польши возглавит местный специалист
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО
- Если проиграет Шотландии. Сборная Украины определилась с соперником на спарринг
- Буркина-Фасо – Тунис. Прогноз матча 1/4 финала Кубка Африки на 29.01.2022
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО