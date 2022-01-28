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Гамбия - Камерун. Анонс и прогноз матча кубка Африки на 29 января 2022

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Сенсация турнира против хозяина соревнования

Гамбия - Камерун. Анонс и прогноз матча кубка Африки на 29 января 2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Африканских Наций - турнир особенный. Его любят и ждут, ценят и ненавидят. Для кого-то это бессмысленное шоу, которое отвлекает от клубного футбола во время тяжелого периода; для других - что-то необычное и романтичное, своего рода футбольный фетиш или андерграунд. Как бы там ни было, в эту субботу на кубке Африки стартует серьезная стадия - четвертьфинал. В одной из пар между собой сыграют два полюса - хозяин и фаворит Камерун против сенсационной Гамбии. Будет интересно. Наверное.

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Гамбия 18:00 Камерун

Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
29 января, Дуала, стадион "Япома"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

Гамбия:

На каждом кубке Африки есть место сенсации разных масштабов. Если выписать все неожиданные результаты нынешнего турнира, то Гамбия шла бы на первых местах. "Скорпионы" в своем дебютном забеге умудрились дойти до четвертьфинала, взяв три победы в четырех поединках. И многие из них были добыты вопреки. Гамбия играла вторым номером, смотрелась не лучше оппонента, чудом спасалась, но побеждала. Для них это главное.

В победной игре против Гвинеи был удален вингер Юсуфа Нжие. Как вы понимаете, в эту субботу на футбольном поле его ждать не стоит. Есть сомнения касательно формы Ноа Сонко Сундберга, имеющего повреждение. В остальном на поле должен появиться боевой состав.

Ориентировочный состав: Джоб - Моду, О.Колли, Санне, Торе - Марр, Адамс, Бобб - Э.Колли, Бэрроу, Сисей

Камерун:

Если от Гамбии до начала турнира никто ничего не мог требовать, то "неукротимые львы" обязаны были показать себя с наилучшей стороны. Они - хозяева турнира, коих, по убеждению большинства, "тащат" в финал. Примером служит матч 1/8 финала с Коморскими островами. Скромная победа 2:1 с очень спорным удалением у соперника, ворота которого защищал полевой игрок. Однако не стоит забывать, что группу Камерун прошел с легкостью, взяв семь из девяти.

Состав Камеруна - один из сильнейших на турнире. Общая стоимость в 140 миллионов, забивной Абубакар, надежный Онана, разрушающий планы соперника Ангисса. Схема игры "львов" - 4-4-2. Ожидаем на поле всех сильнейших.

Ориентировочный состав: Онана - Фай, Мукуди, Нгаде-Нгаджуи, Толо - Нгамале, Онгла, Ангисса, Экамби - Чупо-Мотинг, Абубакар

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Путь на турнире

Гамбия:

  • Мавритания - Гамбия 0:1 (групповой этап)
  • Гамбия - Мали 1:1 (групповой этап)
  • Гамбия - Тунис 1:0 (групповой этап)
  • Гвинея - Гамбия 0:1 (1/8 финала)

Камерун:

  • Камерун - Буркина-Фасо 2:1 (групповой этап)
  • Камерун - Эфиопия 4:1 (групповой этап)
  • Кабо-Верде - Камерун 1:1 (групповой этап)
  • Камерун - Коморские острова 2:1 (1/8 финала)

Гамбия - Камерун: Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч Гамбия - Камерун от UA-Football

Победа Камеруна 1:0. В принципе, кубок Африки - это не про феерию голов и голевых моментов, а потому мы ждем одного-двух точных ударов в ближайшей встрече. Вероятнее всего, нанесут их хозяева турнира. Они же - номинальные гости матча. Они же - Камерун. Состав, опыт, статус и проч., и проч., на стороне коллектива Антониу Консейсау, который должен взять свое и выйти в полуфинал. Гамбия подарила зрителям и поклонникам турнира немного сенсации, но фарт ведь не бесконечен.

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В статье: Камерун Прогнозы Гамбия
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