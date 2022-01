Гамбия - Камерун. Анонс и прогноз матча кубка Африки на 29 января 2022

Кубок Африканских Наций - турнир особенный. Его любят и ждут, ценят и ненавидят. Для кого-то это бессмысленное шоу, которое отвлекает от клубного футбола во время тяжелого периода; для других - что-то необычное и романтичное, своего рода футбольный фетиш или андерграунд. Как бы там ни было, в эту субботу на кубке Африки стартует серьезная стадия - четвертьфинал. В одной из пар между собой сыграют два полюса - хозяин и фаворит Камерун против сенсационной Гамбии. Будет интересно. Наверное.

Кубок Африканских Наций, 1/4 финала

29 января, Дуала, стадион "Япома"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

На каждом кубке Африки есть место сенсации разных масштабов. Если выписать все неожиданные результаты нынешнего турнира, то Гамбия шла бы на первых местах. "Скорпионы" в своем дебютном забеге умудрились дойти до четвертьфинала, взяв три победы в четырех поединках. И многие из них были добыты вопреки. Гамбия играла вторым номером, смотрелась не лучше оппонента, чудом спасалась, но побеждала. Для них это главное.

В победной игре против Гвинеи был удален вингер Юсуфа Нжие. Как вы понимаете, в эту субботу на футбольном поле его ждать не стоит. Есть сомнения касательно формы Ноа Сонко Сундберга, имеющего повреждение. В остальном на поле должен появиться боевой состав.

Ориентировочный состав: Джоб - Моду, О.Колли, Санне, Торе - Марр, Адамс, Бобб - Э.Колли, Бэрроу, Сисей

Если от Гамбии до начала турнира никто ничего не мог требовать, то "неукротимые львы" обязаны были показать себя с наилучшей стороны. Они - хозяева турнира, коих, по убеждению большинства, "тащат" в финал. Примером служит матч 1/8 финала с Коморскими островами. Скромная победа 2:1 с очень спорным удалением у соперника, ворота которого защищал полевой игрок. Однако не стоит забывать, что группу Камерун прошел с легкостью, взяв семь из девяти.

Cameroon are through to the #AFCON2021 quarter-finals ???????? pic.twitter.com/eem60zwbmw