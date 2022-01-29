Время Х для Яремчука? Бенфика – Спортинг. Анонс и прогноз финала Кубка лиги на 29.01.2022

Кубок португальской лиги, финал

29 января, 21:45. "Магальяш Песоа" (Лейрия)

Главный арбитр: Мануэль Мота

Прямая трансляция: Футбол 1

Решающие матчи Кубка португальской лиги проводятся, как по схеме современного варианта Суперкубка Испании: полуфинальные и финальные поединки в течение нескольких дней. Лишь недавно и "Бенфика", и "Спортинг" далеко не без проблем прошли середнячков чемпионата, а сегодня уже встретятся в личном противостоянии.

В этом сезоне "львы" уже побеждали "орлов", да еще с довольно неприятным для подопечных тогда еще Жезуса счетом 1:3. Теперь тренер новый, однако сможет ли "Бенфика" взять реванш у соседей по городу? Да и, что для нас важно, приложит ли к этому свою лепту Роман Яремчук и еще и заработает свой первый трофей за границей?

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Бенфика

После смены тренера в игре орлов чрезвычайных реформ не состоялось. Собственно, и времени было мало – всего месяц прошел от увольнения Жорже Жезуса. С тех пор команда успела уступить конкуренту за чемпионство “Порту”, сыграть дома вничью с одним и аутсайдеров чемпионата Морейренсе, дважды победить и выйти в сегодняшний финал Кубка лиги. Ну, а что можно изменить сразу?

“Бенфика” продолжает проваливаться в защите, в том числе и игроки опорной зоны часто дают волю соперникам. Поэтому у "орлов" самая плохая оборона среди тройки лидеров: 16 пропущенных против 12-ти у "Спортинга" и 13-ти у "Порту". По очках тоже подопечные Вериссиму уступают: "левам" шестью, "драконам" уже девятью. Однако в одном компоненте "орлы" все-таки лучшие: забитые мячи – их у "Бенфики" 52 в чемпионате. Правда, в атаке есть определенная зависимость от Дарвина Нуньеса, в активе которого 20 голов и два ассиста в этом сезоне во всех турнирах. Яремчук пока не сверкает.

Кадры хозяев

У украинского нападающего сейчас есть золотое время, чтобы заявить о себе. На данный момент Нуньес недоступен Вериссиму из-за матчей сборной Уругвая в отборе на ЧМ-2022, а значит вся надежда на Яремчука. Именно Роман провел в полуфинале Кубка лиги почти весь поединок, но теперь пора ему и отмечаться. Кстати, еще одного конкурента украинца тоже нет – Сеферович в лазарете. Вместе со швейцарцем там находится и Пиньо.

Спортинг

Подопечные Рубена Аморима второй сезон подряд удивляют едва ли не всех. И даже не только чемпионством, или первым за долгое время выходом в плей-офф Лиги чемпионов, а постоянным прогрессом. Возможно, команда где-то сдала позиции, однако в других компонентах мощно выстрелила, благодаря чему продолжает на расстоянии шести очков уходить от лидера чемпионата и еще и параллельно хорошо играть в еврокубках.

На протяжении первой части португальской лиги отрезка 2021 года команда ни разу не уступила, однако недавно "Спортинг" потерпел два поражения за две недели. Сначала "львы" проиграли в гостях середняку ​​чемпионата "Санта-Кларе" со счетом 2:3, при чем дважды ведя в счете, а затем не удержали преимущество на табло еще и против "Браги", пропустив решающий гол на 90+7 минуте. Наверняка уже устали игроки от постоянных побед. В прошлом сезоне они не постоянно удерживали темп, однако и соперники это позволяли. В этом – “Порту” в чемпионате не дает отдыха никому, а “львам” он ой как нужен.

Кадры гостей

В отличие от "Бенфики", у "Спортинга" только одна потеря - латераль Педро Порро. Важный футболист для "львов", однако он не играет уже полтора месяца, так что Аморим будет знать, как справиться без него. Остальные - в составе, однако еще стоит, чтобы они успели правильно восстановиться от полуфинального поединка Кубка лиги против "Санта-Клары", ведь провели его на день позже "орлов".

Последние матчи Бенфики и Спортинга

Последние пять встреч хозяев

25.01.22. Бенфика – Боашвита 1:1 (Победа хозяев в с. п.) (Кубок лиги)

21.01.22. Ароука – Бенфика 0:2 (Лига Португалии)

15.01.22. Бенфика – Морейренсе 1:1 (Лига Португалии)

09.01.22. Бенфика – Феррейра 2:0 (Лига Португалии)

30.12.21. Порту – Бенфика 3:1 (Лига Португалии)

Последние пять встреч гостей

26.01.22. Спортинг – Санта-Клара 2:1 (Кубок лиги)

22.01.22. Спортинг – Брага 1:2 (Лига Португалии)

16.01.22. Визела – Спортинг 0:2 (Лига Португалии)

11.01.22. Леса – Спортинг 0:4 (Кубок Португалии)

07.01.22. Санта-Клара – Спортинг 3:2 (Лига Португалии)

Цифры и факты

"Спортинг" забил "Бенфике" в четырех последних очных встречах.

"Орлы" семь раз играли в финале Кубка лиги и ни разу не уступали.

"Львы" приняли участие в пяти решающих матчах Кубка лиги, однако имеют в активе три трофея.

"Спортинг" - действующий обладатель Кубка лиги, в то время как "Бенфика" последний раз завоевывала его еще в 2016-м.

Обе команды – единственные представители Португалии в 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

"Бенфика" и "Спортинг" во второй раз встречаются в финале Кубка лиги. Первый поединок, который состоялся в 2009 году, выиграли "орлы" в серии пенальти, одержав свой дебютный трофей этого соревнования.

Последние пять матчей между командами

03.12.21. Бенфика – Спортинг 1:3 (Лига Португалии)

15.05.21. Бенфика – Спортинг 4:3 (Лига Португалии)

01.02.21. Спортинг – Бенфика 1:0 (Лига Португалии)

25.07.20. Бенфика – Спортинг 2:1 (Лига Португалии)

17.01.20. Спортинг – Бенфика 0:2 (Лига Португалии)

Ставки и коэффициенты на матч Бенфика – Спортинг

Прогноз матча Бенфика – Спортинг от UA-Football

Дела обеих команд пошли на спад – это подтверждает и игра коллективов, и результаты. У "Бенфики" и "Спортинга" кучу проблем в защите: латерали играют высоко, а позади остаются три защитника, которым трудно останавливать наступления соперников. От этого и много пропущенных голов в последних матчах. В финале все будет чуть-чуть по-другому, ведь игра на результат. Обе команды будут действовать осторожно, однако стоит только хотя бы кому-то ошибиться – сразу же понесется все на встречных курсах. Прогноз: Обе забьют.