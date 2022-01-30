Сенегал - Экваториальная Гвинея. Анонс и прогноз на матч Кубка Африки на 30.01.2022

Кубок африканских наций, четвертьфинал

30 января 2022. Яунде, “Стадион Ахмаду Ахиджо”

Сенегал 21:00 Экваториальная Гвинея

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Финалист прошлого Кубка Африки Сенегал стал одним из фаворитов на победу в Кубке Африки после вылета Ганы, Алжира и Нигерии. В четвертьфинале “львы теранги” сыграют с темной лошадкой турнира сборной Экваториальной Гвинеи. Победитель пары сыграет в полуфинале с Буркина-Фасо.

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Сенегал

Сенегал – единственная сборная на Кубке Африки, которая не пропустила еще ни одного гола. Этому есть много объяснений – главный тренер Алиу Сиссе работает со сборной уже почти семь лет, и команды есть хорошая организация в обороне. Ворота “львов теранги” защищает Эдуар Менди, победитель Лиги чемпионов в составе “Челси” и один из лучших киперов мира. Пару центрбеков составляют Калиду Кулибали (“Наполи”) и Абду Диалло (“Пари Сен-Жермен”). В полузащите играют такие цепкие и опытные хавбеки как Идрисса Гуйе (ПСЖ), Нампалис Менди (“Лестер”), Папе Гуйе (“Марсель”) и Шейху Куяте (“Кристал Пэлас”).

Но не все так хорошо в атаке, хотя у Сенегала есть такие футболисты как Садио Мане (“Ливерпуль”) и Булайе Диа (“Вильярреал”). В групповом раунде Сенегал дважды сыграл 0:0, и один раз выиграл 1:0, забив гол с пенальти на 90+7 минуте. В 1/8 команда Сиссе дожала Кабо-Верде только после двух удалений у соперника (2:0).

По словам Сиссе его команда постепенно прибавляет по ходу турнира, и в четвертьфинале он надеется увидеть “уверенную игру”. Садио Мане получил травму в игре с Кабо-Верде, но к игре с Экваториальной Гвинеей должен восстановиться.

Экваториальная Гвинея

Большая часть игроков основы Экваториальной Гвинеи играют или играли в испанских клубах, поэтому про эту сборную нельзя сказать, что это классической андердог, который умеет только отбиваться. Игроки Экваториальной Гвинеи довольно-таки техничны и уверенно действуют с мячом.

После поражения Кот д’Ивуару в первом туре Экваториальная Гвинея выиграла два следующих матча, забив по голу Алжиру (1:0) и Сьерра-Леоне (1:0). В 1/8 в серии пенальти была переиграна крепкая сборная Мали.

Экваториальная Гвинея не пропускает на турнире уже 385 минут и постарается фрустрировать малорезультативную атаку Сенегала.

Статистика команд, цифры и факты

Садио Мане забил 44% голов Сенегала на Кубке Африки с 2017 года (семь из 16), ни один игрок сборной не забивал за этот промежуток больше одного гола.

Начиная с Кубка Африки-2017 ни одна сборная не выиграла больше матчей (9) и не сделала больше клиншитов (12), чем Сенегал.

Сенегал проиграл всего один из 22 последних матчей во всех турнирах.

Сенегал выходил в полуфинал в трех из пяти последних КАНов.

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Последние пять матчей Сенегала и Экваториальной Гвинеи

Сенегал

25.01 Кабо-Верде 2:0 (Кубок Африки)

18.01 Малави 0:0 (Кубок Африки)

14.01 Гвинея 0:0 (Кубок Африки)

10.01 Зимбабве 1:0 (Кубок Африки)

14.11 Конго 2:0 (Отбор ЧМ-2022)

Экваториальная Гвинея

26.01 Мали 0:0, пен 6:5 (Кубок Африки)

20.01 Сьерра-Леоне 1:0 (Кубок Африки)

16.01 Алжир 1:0 (Кубок Африки)

12.01 Кот д’Ивуар 0:1 (Кубок Африки)

16.11 Мавритания 1:1 (Отбор ЧМ-2022)

Личные встречи

Сенегал выиграл два последних матча у Экваториальной Гвинее в квалификации КАНа 2017/18 (3:0, 1:0), но на Кубке Африки-2012 победила Экваториальная Гвинея (2:1).

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Сенегал – Экваториальная Гвинея от UA-Football

В семи из восьми матчей Сенегала и Экваториальной Гвинее на турнире не было голов или был забит один мяч, поэтому стоит предположить, что не слишком результативным будет и четвертьфинальный матч между командами. Экваториальная Гвинея провела свой матч 1/8 на день позже, и играла овертайм, что может быть фактором в пользу Сенегала. Прогноз – победа Сенегала 1:0 в овертайме.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.