Египет - Марокко. Прогноз и анонс на матч Кубка Африки 30.01.2022

В 1/8 финала Египет в противостоянии с Кот-д’Ивуаром нанес 21 удар по воротам, Марокко 24 раза стрелял в поединке против Малави. В итоге в двух матчах победителями было забито два гола (оба марокканца). Кубок Африки держит зрителей на голодном пайке, если говорить о результативности. Но рано или поздно турнир может прорвать. Почему бы этому не произойти в матче Египта против Марокко – команд, в составе которых немало ярких футболистов.

Кубок Африки. Четвертьфинал

30 января. 17:00. Камерун. Яунд. "Стад д’Олембе"

Арбитр: Магет Ндиае (Сенегал)

Египет – Марокко

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Египет:

Путь фараонов в четвертьфинал был весьма непрост. На групповом этапе в первом матче они уступили Нигерии 0:1, затем натужно победили Гвинею-Бисау и Судан с тем же счетом 1:0. В первом раунде плей-офф пришлось сразиться с Кот-д’Ивуаром – основное и дополнительное время победителя не выявило, а вот в серии пенальти египтяне были взяли верх благодаря замене вратаря.

Понятно, что больше всего в этой сборной ждут от Мохамеда Салаха. Тем не менее, главная звезда африканского футбола определенным образом является заложником своей клубной карьеры. Одно дело феерить в "Ливерпуле", где ты каждый день тренируешься под руководством Юргена Клоппа, а в партнерах у тебя Мане, Фирмино, Трент-Арнольд и другие звезды. Совсем другое находить общий язык с Мостафой Мохамедом, Мармушем или Камалем, при всем к ним уважении.

Впрочем, это уже задача главного тренера – встроить в игру звезду так, чтобы она и пользу приносила, и партнеры не стремились переложить на нее всю ответственность. Пока не слишком убедительно, но это Карлушу Кейрушу удается. Да и кроме Салаха португальцу есть на кого опереться. Например, на опытного Мохамеда Эльнени из "Арсенала". Пусть он в текущем сезоне и играет не так часто, как ему хотелось бы, но опыт на уровне сильнейшей лиги мира у него колоссальный.

К слову, в старте может оказаться другой представитель АПЛ – вингер "Астон Виллы" Трезеге. Пока он выходил на замену, поскольку пропустил очень много времени из-за травмы. Но на этот раз форвард "Штутгарта" Омар Мармуш может и уступить место в старте.

Ориентировочный состав Египта: Эль-Шенави – Камаль, Хегази, Абдельмонем, Эль-Футух – Эльнени, Солиа, Фатхи – Салах, Мостафа Мохамед, Трезеге

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Марокко:

Атласские львы на групповом этапе выступили убедительнее египтян. В первых двух турах Марокко победил Гану и Коморские острова, после чего сыграл вничью 2:2 с Габоном, что позволило финишировать на первом месте. А вот в 1/8 финала пришлось поволноваться. Бесспорно, класс марокканцев в разы превышал класс игроков Малави. Но тем удалось забить быстрый гол невероятным дальним ударом, на который команда Халилходжича смогла ответить лишь перед перерывом. А уже во втором тайме победу принес Ашраф Хакими.

Именно этот игрок является главной звездой марокканской команды – правый защитник (или лучше все же латераль) "Пари Сен-Жермен" уже дважды отличился на турнире. В обоих случаях – благодаря классному исполнению штрафных ударов. То есть Египту нужно быть очень осторожным и не фолить на подступах к своей штрафной.

Очень вовремя вернулся после травмы форвард "Севильи" Юсеф Эн-Несири. О том, что этот игрок умеет забивать, говорит его статистика в прошлом сезоне – 18 голов в 38 матчах Ла Лиги. В нынешнем только три, но он и сыграл только в восьми поединках. Именно Эн-Несири сравнял счет в игре против Малави. Нельзя пройти мимо двух Софьянов. Буфал – один из лидеров "Анже" из французской Лиги 1. На нынешнем КАН он уже забил два гола. Амрабат помогает "Фиорентине" бороться за место в Лиге Европы в итальянской Серии А.

Несколько слов заслуживает и главный тренер Вахид Халилходжич. Для 69-летнего специалиста это уже третья попытка завоевать Кубок Африки. Ранее ему это не удавалось сделать во главе Кот-д’Ивуара и Алжира, хотя с последним он изрядно пошумел на Чемпионате мира в 2014-м.

Ориентировочный состав Марокко: Буну – Хакими, Сайсс, Агер, Масина – Лауза, Амрабат, Амалла, Буффал – Эн-Несири, Ммаи

Статистика противостояния Египет – Марокко

Начиная с 1961 года Марокко и Египет сыграли между собой 25 матчей. Пока для фараонов это один из самых неудобных соперников – Марокко победил 12 раз, тогда как Египет всего трижды. Разница мячей – 14:29 в пользу Марокко.

С другой стороны, последняя встреча между этими командами в финальной части Кубка Африки завершилась победой именно египтян. В 2017-м тоже на стадии четвертьфинала они победили благодаря голу Кахрабы на 88-й минуте.

В историческом разрезе Египет – это гранд континента, на его счету 7 Кубков Африки, тогда как Марокко может похвастаться только победой в турнире в далеком 1976 году. С тех пор марокканцы выше четвертьфинала не поднимались.

Котировки букмекеров на матч Египет – Марокко

Прогноз матча Египет - Марокко

У сборной Марокко есть преимущество, ведь у нее было на день больше отдыха, в 1/8 более слабый соперник и ей не нужно было играть изнуряющий как с физической, так и с психологической точки зрения овертайм. Всегда трудно спрогнозировать, как подобные потрясения повлияют на команду. Египет может выйти на игру опустошенным, а может обрести уверенность, на которой достанется финала. Сомнений нет – это будет упрямое противостояние, которое скорее всего продолжится в дополнительное время. Прогноз UA-Футбол – победа Марокко 2:1.