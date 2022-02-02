Буркина-Фасо - Сенегал. Анонс и прогноз на полуфинальный матч Кубка Африки на 02.02.2022

Кубок африканских наций, полуфинал

2 февраля 2022. Яунде, “Стадион Ахмаду Ахиджо”

Буркина-Фасо 21:00 Сенегал

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Сенегал может во второй раз подряд выйти в финал Кубка африканских наций, но команда Буркина-Фасо превзошла все ожидания и имеет твердые намерения сама пробиться в финал турнира.

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Буркина-Фасо

Сборная Буркина-Фасо проиграла только один матч на турнире, уступив в первом туре организатору соревнований, сборной Камеруна (1:2). “Жеребцы” забили первыми, но затем Камерун забил два гола с пенальти.

Буркина-Фасо показывает себя как одна из самых интересных сборных турнира. Да, в играх с Кабо-Верде, Эфиопией, Габоном и Тунисом “жеребцы” забили всего по одному голу, но в целом команда 58-летнего тренера Каму Мало демонстрирует активную, нацеленную на ворота соперника игру.

Способна сборная Буркина-Фасо и на сюрпризы. В четвертьфинале с Тунисом, который ранее в 1/8 обыграл одного из фаворитом турнира Нигерию, “жеребцы” неожиданно отдали сопернику мяч, а сами проводили очень хорошие контратаки. Надежная игра вратаря “Шарлеруа” Эрве Коффи, а также действия центрбека “Байера” Эдмонда Тапсобы позволили Буркина-Фасо отстоять победный счет после гола Данго Уаттара.

“Главное для нас в матче против Сенегала – быть собой, играть в свой футбол”, – говорит тренер сборной Каму Мало.

Сенегал

Сборная Сенегала малоубедительно начала турнира, забив в стартовых трех турах всего один гол, да и тот с пенальти. Но в стадии плей-офф уже было отправлено два гола в ворота Кабо-Верде (хотя это случилось только после того, как соперник остался вдевятером), а четвертьфинал против Экваториальной Гвинее стал по меркам турнира настоящим фейерверком голов. Сенегал впервые пропустил, но сам забил три гола, показав качественную и осмысленную игру атаке.

Садио Мане не удалось забить в ворота Экваториальной Гвинее, но он показал свои плеймекерские качества, в частности отдав результативный пас в первом забитом мяче “львов теранги”. Впервые на турнире сыграл несколько минут и вингер “Уотфорда” Исмаила Сарр. Для него это был первый матч с ноября, и ему сразу же удалось отметиться забитым голом.

По словам главного тренера сборной Сенегала Алиу Сиссе, ключевым в подготовке его команды к матчу с Буркина-Фасо было восстановление – “львы теранги” свой четвертьфинал сыграли на день позже. “Мы ожидаем сложного матча, но мы готовы. Мы никогда не сомневались в своих качествах”, – говорит Сиссе.

Статистика команд, цифры и факты

Буркина-Фасо сыграет свой четвертый полуфинал Кубка африканских наций. В двух предыдущих случаях “жеребцы” вылетали, в финал они в последний раз выходили в 2013 году.

Сенегал выиграл пять из шести своих последних матчей плей-офф, пропустив всего два гола. Единственное поражение – в финале КАНа-2019 против Алжира (0:1).

Сенегал может выйти в финал Кубка африканских наций в третий раз и стать второй после Египта-2010 сборной, которая выходит в финал в двух турнирах подряд.

Начиная с Кубка Африки-2017 Садио Мане забил на турнире семь голов из 27 ударов.

Сборная Буркина-Фасо забила на турнире пять голов, все – в первом тайме.

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Последние пять матчей Буркина-Фасо и Сенегала

Буркина-Фасо

29.01 Тунис 1:0 (Кубок Африки)

23.01 Габон 1:1, пен 7:6 (Кубок Африки)

17.01 Эфиопия 1:1 (Кубок Африки)

13.01 Кабо-Верде 1:0 (Кубок Африки)

09.01 Камерун 1:2 (Кубок Африки)

Сенегал

30.01 Экваториальная Гвинея 3:1 (Кубок Африки)

25.01 Кабо-Верде 2:0 (Кубок Африки)

18.01 Малави 0:0 (Кубок Африки)

14.01 Гвинея 0:0 (Кубок Африки)

10.01 Зимбабве 1:0 (Кубок Африки)

Личные встречи

Буркина-Фасо и Сенегал в третий раз сыграют между собой на Кубке африканских наций, но впервые – на стадии плей-офф. Сенегал пока без поражений (победа, ничья).

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Буркина-Фасо – Сенегал от UA-Football

Экваториальная Гвинея в четвертьфинале против Сенегала сыграла довольно-таки открыто, и получила три гол в свои ворота. Могла и больше. Буркина-Фасо постарается не повторить эту ошибки, и ранее против Туниса “жеребцы” показали свое умение играть в контратакующий футбол. И все же заметно, что Сенегал по ходу турнира добавляет. Прогноз – победа Сенегала 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.